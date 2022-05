Nadie sabe cuántos años tenía cuando llegó para jugar por Deportivo Municipal. Lo que sí se sabe de Horacio Baldessari, es que se cansó de hacer goles y fue uno de los mejores goleadores que llegó al fútbol peruano. La ‘Pepa’ es ídolo en Sporting Cristal, donde es querido por aparecer en los partidos importantes y defender a la celeste como pocos.

En los años 80 y 90 un ‘hombre de negro’ imponía justicia en el fútbol con un estilo bastante peculiar. Dialogaba con los jugadores, pero sus decisiones muchas veces causaban cuando menos polémica, y por tal motivo, no era raro verlo en dimes y diretes luego de los partidos. De él se decían muchas cosas y todos se preguntaban ¿Por qué le gustaba usar el uniforme tan pegadito? Pero nadie pudo confirmar si algunas versiones eran ciertas o no.

Lo único cierto es que llegó a ser juez internacional y uno de los mejores de su generación. Sin embargo, tuvo más de un encontronazo con un jugador y uno de los más recordados fiue el que protagonizó con Horacio Baldessari. Aquella vez, Sporting Cristal jugaba en provincia y el partido era picante, los rimenses estaban en la parte alta de la tabla y su rival salía a ‘fajarse’ por no descender.

La 'Pepa' e había enterado de peculiariad íntima del árbitro y la utilizó (Foto: GEC)

Pepa Baldessari recibe lluvia de patadas

La zaga rival empezó a tratar con rudeza a los celestes y el más perjudicado fue la ‘Pepa’. “ árbitro, me están matando a patadas y no cobras una ” reclamó el veterano atacante. El juez no hizo caso al reclamo y dijo “ ¡ Siga, siga ! ”. Los defensas locales interpretaron que tenían carta libre para seguir pegando y así lo hicieron durante todo el partido. El más golpeado fue el argentino que reclamaba todo, pero no le hacían caso.

En una jugada, un back salió a partir al 9 que si no salta lo mandaba al hospital con una fractura. El goleador no se quedó callado y reclamó airadamente. ” Che, cuándo vas a cobrarme una, estás esperando que me maten para cobrar, eres un mi...” .El árbitro se hizo el que no escuchó nada y sólo le sacó amarilla. El partido continuó y los dueños de casa hicieron valer su localía y sacaron ventaja en el marcador.

La ‘Pepa’ Baldessari no entendía cómo el rival podía pegar tanto y decidió tomar la justicia en sus propias manos para vengarse. En una pelota dividida fue a la mala con un defensa que todo el encuentro lo había pateado, escupido y hasta jalado de su larga cabellera.

Baldessari fue goleador e idolo de Sporting Cristal en los 90's (Foto GEC)

Pepa Baldessari le soltó ‘nombre de batalla’

Ahí sí, el árbitro fue inmediatamente hasta donde la ‘Pepa’ y antes de sacarle la tarjeta roja gritó. “ Baldessari a la calle por tonto ”. El delantero se le quiso ir encima del juez y se acordó de todo lo que se hablaba del hombre de negro y lo agarró del hombro antes que le enseñen la cartulina y le dijo al oído. “ Me han molido a patadas y no hiciste nada, ahora me quieres expulsar. Está bien, me voy, pero a todos les voy a contar que por las noches te gusta que te llamen ‘María Luisa’ y dónde y con quién paras . ¿ Tú veras qué haces? ”.

Al árbitro casi le da algo, al escuchar al atacante pronunciar aquel nombre que solo escuchaba en sus momentos más íntimos y con un sonrrisa nerviosa sonriendo sólo atinó a decirle: “Que sea la última señor, la próxima si se va a la calle” . La ‘Pepa’ le guiñó el ojo y al oído le dijo: “Ok, María Luisa”. Nunca se supo si lo que dijo el cervecero era verdad, lo que si es cierto es que cuando el juez volvió a dirigir a los celestes, el más protegido fue el delantero argentino que reclamaba todo y ni amarilla le sacaban.

