Una de las figuras más recordadas de Sporting Cristal de los años 90 es Horacio ‘Pepa’ Baldessari, el exdelantero fue campeón con los rimenses en 1991 y se ganó el cariño de los hinchas, no solo del club bajopontino, sino de los aficionados del fútbol en general por su simpatía y humildad.

Es precisamente por esto último que no sorprendió ver a la ‘Pepa’ compartiendo unas cervezas con un grupo de hinchas de Sporting Cristal en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se ve a Baldessari conversando con un grupo de barristas y compartiendo unas cervezas en la calle. El exjugador, incluso se animó a contar algunas anécdotas, incluyendo una en que unos hinchas le robaron 200 dólares durante las celebraciones del título de Sporting Cristal de 1991.

“Nos fuimos a La Florida. Habían hecho un escenario y me subí. Empezó a subir gente y más gente. Me había cargado 200 dólares. Cuando terminé de cantar, ni los calzoncillos me quedaban. Pero me devolvieron los documentos”, contó Baldessari ante las risas de los presentes.

‘Pepa’ Baldessari se toma sus chelas con hinchas de Cristal y recuerda cuando le robaron 200 dólares. Video: Facebook.

