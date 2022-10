Horacio ‘La Pepa’ Baldessari soltó todo el aguadito de uno de los hechos que marcó su carrera como entrenador. En ‘La Fe de Cuto’, el popular ‘Fierita’ contó los motivos que los llevaron a protagonizar la famosa ‘limpiada’ con el dinero con el que le quisieron comprar a un arquero.

Todo sucedió en el 2011 cuando la ‘Pepa’ dirigía a Mannucci, que en ese entonces jugaba en la Copa Perú. “Lo que pasa es que querían sobornar a mi arquero. Teníamos que ir a jugar a Huamachuco, me amenazaron por teléfono y ya la cosa estaba caliente. Me decían: “Argentino de m..., te vamos a dar vuelta”, yo lo tomé como joda” , inició.

“Pero el viernes se me acerca mi arquero, Víctor Ulloa, y me dice que no quiere viajar, luego me muestra un sobre con 1 400 soles , que luego me enteré que esa no era la cifra, que eran 3 mil dólares, y me cuenta que le sacaron una pistola y le dijeron que “se enferme” y no viaje”, añadió.

Al sentir que corrían peligro tanto su vida como la de su familia y la del portero, la ‘Pepa’ decidió denunciar públicamente el intento de soborno. Sin embargo, no tenía la intención de que se publicara si es que no pasaba nada que afectara su integridad. Pero parece que para la casa televisora las imágenes eran demasiado suculentas como para guardárselas y así todo el Perú vio una escondida parte de su anatomía.

“Yo fui a poner la denuncia y me incliné por el Canal 4 porque pensé que eran los más serios. Hice la denuncia y cometo el error de bajarme los pantalones, no sé que me pasó, sentí tanta impotencia. Cualquier hijo de p... viene y te amenaza de muerte por un partido de fútbol, dije: “Tu plata me la paso por...plata sucia, me la paso por el cu....” porque yo sabía de dónde venía esa plata”, relató.

“Al final perdimos 1-0 con un gol a los 97 minutos. Cuando estamos regresando me llama mi ex y me dice: “Horacio, ¿Qué hiciste? acabo de ver tu cu... en la televisión”. Cuando me dijo eso dije: “Mier...estos hijos de p...”, porque el tema era que yo les dije que no sacaran eso, salvo si pasaba algo. Todos vieron mi cu... e hicieron 1000 puntos de rating” , agregó.

Lo que pocos sabían es que este arrebato le provocó una severa sanción. “A mí me suspendieron a perpetuidad, luego lo bajaron a 30 años, volví a a apelar y quedó en 5 años que me tuve que comer ”, sentenció.

‘La Pepa’ Baldessari en la Fe de Cuto: El rap de Cristal, cuando bailó en el programa de Gisela y la vez que sacó una escopeta

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados y continuamos la charla con un personaje de aquellos, un tipo que a los 63 años tiene alma de joven y sonrisa de chibolo. Con ustedes, un maestro, Horacio ‘La Pepa’ Baldessari. Si te gustó la primera parte de la entrevista, no te puedes perder la que viene a continuación.

En esta segunda parte de la entrevista conoceremos el lado artístico de la ‘Pepa’ que hizo de cantante y bailarín en un conocido programa de televisión. Además nos contará de un goleador histórico de nuestro fútbol peruano, el gran Franco Navarro.

Por supuesto también tocaremos la famosa anécdota del soborno cuando era entrenador y su respuesta usando los billetes que dio la vuelta al mundo. Así que sin más preámbulos, y porque se que ya están desesperados por el ‘aguadito’, vamos con ‘La Pepa’.

Mira aquí la entrevista completa a Horacio ‘La Pepa’ Baldessari.

