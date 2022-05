Dicen los que saben que fue el mejor futbolista peruano de todos los tiempos. Jugó en uno de los grandes clubes del mundo: Barcelona, y en nuestro país, donde la mayoría somos cholos, asumimos que fue el que mejor nos representó. Con 73 años recién cumplidos, Hugo Sotil es esa leyenda que no tiene poses ni actitudes de divo. Al contrario, es extremadamente bonachón.

El paso del tiempo no lo deja estar mucho tiempo de pie, pero hace el esfuerzo para las fotos, algo que no le gusta, pero sabe que es necesario para la nota periodística. Fue extraordinario con el balón, tuvo momentos de actor y hoy es historia viva...

Hugo Alejandro Sotil Yerén, nació en Ica el 18 de mayo de 1946, desde niño practicó el fútbol en su ciudad natal y cuando su familia emigró a Lima jugó por el Deportivo Gaillard de la liga amateur de La Victoria. (Foto GEC Archivo Histórico)

¿Quién es Hugo Sotil?

Soy un cholo simple.

¿Sencillo?

Me tomo fotos con todos, sin importar de qué equipo sean.

¿Quién te formó así?

He sido sufrido, sé lo que es la pobreza, ¡cómo no ser sencillo!

¿Reconoces que el país te tiene afecto?

De todas las clases sociales.

¿Eres el ‘Cholo’ más querido?

Tulio Loza, Luis Abanto Morales y yo. Aunque Iván Cruz también se quiso meter en el grupo.

Me contó el bolerista que tuvo un par de amanecidas contigo...

Mentiroso, seguro te afirmó eso cuando ya estaba movido.

Hugo Sotil: “Soy un cholo simple, sé lo que es la pobreza, ¡Cómo no ser sencillo!”

LA HISTORIA DE SU PARTICULAR LOOK EN EL BARCELONA

Por tu peinado pensé que eras rockero...

Qué va a ser, si de chico con las justas escuchaba canciones que sonaban en la rockola de mi barrio.

Entonces, ¿cómo nace ese look?

Me lo hizo un peluquero de Barcelona. Me hacían manicura, pedicura y un día me dijo: ‘Te haré un peinado para que no te moleste cuando juegues’ y quedó así.

¿Cuánto te costó?

Lo hizo gratis, era mi hincha.

¿Cuál es el ritmo que más has escuchado?

Boleros de Pedrito Otiniano y Lucho Barrios.

¿Llegaste a conocerlos?

El primero, cantó en los quince años de mi hija mayor y el segundo para mi otra niña.

¿Te salieron caras las presentaciones?

Cantaron gratis, aunque a cada uno le puse su whisky.

¿Con eso eran felices?

Les decía: ‘Hoy cantan hasta que se acabe la botella’.

¿Roberto Chale fue el mejor compañero para salir a divertirse?

Con mi compadre casi nunca hemos tomado.

Aseguran que quien juega bien, baila igual...

Bailando no quedo mal, lo hago a mi manera.

¿Y con dos cervecitas?

Ahí me pongo bien, hago mis pasitos.

¿Tu himno personal?

La canción que dice: ‘No me importa que quieras a otro y a mí me desprecies...’, es un bolero de Pedrito Otiniano.

¿Cantas bien?

Un día con ‘Lucho’ La Fuente cantamos, un ‘sapo’ grabó, hizo público el video y comentaron: ‘Ha nacido un dúo, ha muerto una canción’.

¿Una salsa que no podrías dejar de bailar?

‘Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero...’.

¿El mejor piropo que le has dado a tu esposa?

Es ‘rojo’ por si acaso.

Mándate...

Esas piernas no deben estar ahí, sino acá (estira los brazos), ja, ja ja.

¿Quién es ella para ti?

Después de mi madre, sigue mi esposa.

Hugo Sotil: “Soy un cholo simple, sé lo que es la pobreza, ¡Cómo no ser sencillo!”

LA FAMA Y EL TEMPERAMENTO DE HUGO SOTIL

¿Qué es la fama?

No lo sé, solo sé que te da muchas comodidades.

A algunos les incomoda...

Dicen que se aburren de ser conocidos, pero les respondo que eso es lo más lindo...

¿Una anécdota sobre el tema?

Jugué en Talara con Municipal, acabó el partido y un periodista me avisó: ‘Hay un señor que te quiere conocer, es inválido, no se puede acercar’.

¿Fuiste?

Obviamente, estaba en silla de ruedas, no tenía piernas y al verme se puso a llorar.

¿Qué te dijo?

Me pidió una foto y me dijo: ‘Ahora sí puedo morir tranquilo’.

Te veo siempre risueño, ¿en qué momento te molestas?

Soy renegón cuando una entrevista demora mucho, ja, ja, ja.

Dime la verdad...

Me molesto, pero se me pasa rápido.

Antes de que reniegues de verdad, ¿dime por qué debemos ver la película que filmaste en los años 70 llamada ‘Cholo’?

Tiene un bonito mensaje.

Hugo Sotil: “Soy un cholo simple, sé lo que es la pobreza, ¡Cómo no ser sencillo!”

¿La Federación te llevará a Qatar a ver el repechaje?

No, aunque me hubiera gustado. Me quedo en Lima alentando a los muchachos.

Si clasificamos, imagino que sí te llevarán al Mundial.

Me gustaría que vayamos con todos mis compañeros, pero no depende de nosotros.

Un abrazo a nombre del país...

A ustedes y agradecerle a Dios por permitirme jugar por mi selección y darle algo de alegría a la gente.

Leyenda, inmortal, gloria o cualquier otro sinónimo, siempre calzará bien en la vida de esta persona que nadie podrá olvidar. Como diría el genial Oscar Wilde: ‘La verdad sobre la vida de un hombre no es lo que hace, sino la leyenda que crea a su alrededor’.