‘La Fe de Cuto’ se vistió de gala para recibir a una gloria viviente del fútbol peruano, el gran Hugo Sotil, quien recordó anécdotas de su exitosa trayectoria en el fútbol. Una de las historias que contó el ‘Cholo’ fue de su primer llamado a la selección peruana.

Muchos recuerdan que Hugo Sotil fue uno de los pocos jugadores que llegó a una selección peruana desde la segunda división. Sin embargo, pocos saben que el director técnico de ese entonces, el brasileño Didí, ni siquiera lo había visto jugar.

Entonces ¿Cómo es que el ‘Cholo’ Sotil llegó a esa selección que brilló en México 70? El exjugador de Barcelona le contó la historia a ‘Cuto’ Guadalupe y agradeció a los artífices de dicho llamado, Roberto Chale y Ramón Mifflin.

“ Después de la clasificación del 69 ya me estaban pidiendo para la selección, pero la gente que va al estadio no me había visto jugar, algunos periodistas nomás sabían, nunca fue Didí. Chale y Mifflin fueron al estadio y vieron el partido ”, indicó.

Chale y Mifflin sirvieron de emisarios y fueron con toda la información a Didí, quien les preguntó si valía la pena ceder a la presión de la prensa para convocar a un jugador que ni siquiera había visto. La respuesta de los futbolistas no dejó lugar a dudas.

“Didí les pregunta, ‘qué tal el muchachito que tanto hablan’, y le dicen, ‘sabe qué, llámelo pronto porque ese juega mejor que todos nosotros’. Después ya me llamaron a la selección y empezó todo, la gente me miraba con otros ojos”, sostuvo.

El popular ‘Cholo’ también recordó como fue su primer entrenamiento con la selección peruana, incluyendo una broma de quien sería su compañero de concentración, Eloy Campos.

“Tenía que ir a jugar con el Espinoza en Ica, siempre viajábamos en bus pero en esa oportunidad la Federación mandó un auto especial para mandarme a la concentración en Ancón. Ellos estaban jugando cartas, en esa banda estaba Eloy Campos, Dimas Zegarra, Chale, La Torre, ni miraba los casinos, miraba a los jugadores, y Eloy Campos me dice, ‘Cholito, por qué no haces tus bromas así como cuando juegas’. Compartía la habitación con Eloy Campos. Ese fue mi recibimiento, después ya tuvieron que aguantarme todo lo que decía, ya no los entrevistaban a ellos, me entrevistaban a mí”, sentenció.

¡Hola, mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! Esta entrevista es alucinante, sinceramente no imaginé tener a un invitado que es una leyenda, es ídolo, no solamente del fútbol peruano, sino a nivel internacional. Es un honor, un privilegio poder tenerlo, aparte, irradia mucha humildad, la leyenda Don Hugo Sotil.

El popular ‘Cholito’ Sotil nos abre su corazón y nos revela partes desconocidas de su vida: sus inicios en el fútbol, sus amigos más entrañables, su paso por el Barcelona y devela leyendas urbanas y anécdotas de antología en el fútbol. ¡Imperdible conversación.

