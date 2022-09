Mucho se habla de lo que hizo Hugo Sotil en el Barcelona, hay pocos videos, algunas imágenes del 5-0 al Real Madrid donde el ‘Cholo’ anota de cabeza y poco más. Sin embargo los que vieron a Hugo en vivo no se cansan de alabarlo y más si es alguien que lo enfrentó y sufrió varias veces. Hace unos años nos visitó Carlos Caszely para un homenaje al genial César Cueto y lo primero que hizo el chileno fue preguntar por su amigo Hugo.

El goleador sureño, que más de una vez nos hizo llorar con sus goles, guarda los mejores recuerdos del paso de Sotil por Barcelona y no tuvo reparos en ponerlo a la altura de los más grandes. ”El Cholo fue un crack de cracks, su primer año fue espectacular. Yo estaba con el Levante en segunda, pero veía sus partidos y lo que jugaba ese tipo. No podría decir que fue mejor que Cruyff, sin embargo esa temporada no tuvo nada que envidiarle. Esa delantera Rexach, Cruyff, Sotil fue sensaciona l. No me vengan a decir que el fútbol de ahora es más complicado, porque antes te pegaban por no decir que te mataban a patadas, lo que pegaba ese Migueli amigo de Sotil”.

Carlos Caszely busca a su amigo Sotil

El chileno tiene dos anécdotas que pintan de cuerpo entero lo generoso y peculiar que fue el crack nacido en Ica .”Con Hugo nos conocíamos de los Perú-Chile, siempre nos caímos bien, cada uno defendía su camiseta, pero siempre hubo química. Por eso cuando llegué al Espanyol de Barcelona lo busqué y salimos varias veces” recuerda el chileno.

Carlos Caszelyfue un grande de la selección chilena (@caszely)

El ‘Cholo’ se aparece en restaurante con diez amigos

“ La primera vez que fuimos a comer ceviche me citó en un restaurante peruano en el centro de Barcelona . Llegué antes de la hora señalada y al rato se apareció con diez amigos. Le comenté que no sabía que habían tantos peruanos en Catalunya y me dijo que esos señores habían llegado de Lima invitados por él. Invitó todo, no me dejo pagar, yo le decía guarda tu plata hue…y el me decía hay que disfrutar amigo ”, recuerda el histírico jugadorchileno, duelo de viñedos y bodegas de vino cerca de Viña del Mar.

El Ferrari amarillo de Hugo

” Cuando se compró el Ferrari, le dije: tú estás loco como haces eso y Hugo me respondió: Si Cruyff tiene uno porque yo que soy su compadre no puedo tener uno igual. Si hubiese guardado un poco hoy sería millonario. Sotil iba en su Ferrari y atrás de él misma escolta iban sus amigos en dos carros más. El ‘Cholo’ fue un grande para todo, pero en esencia una grandísima persona, como ayudaba a la gente y más si eran peruanos.” ; cuenta el delantero mapochino.

El ‘Cholo’ le presenta a su compadre Cruyff

Gracias a su amigo peruano, el goleador de la ‘roja’ pudo conocer al genial Johan Cruyff. “Me presentó a su compadre Cruyff, con el holandés jugábamos al tenis pero el ‘Cholo’ no fue nunca ni a vernos. Decía que ese era un deporte de ricos”. Así lo recuerdo, bonachón, alegre, amigo de sus amigos y genio dentro y fuera de las canchas” finalizó el sureño.

