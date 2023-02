Destacó en la volante de Universitario de Deportes no sólo por su rubia cabellera. Jaime Drago fue un mediocampista creativo que le dio dos títulos a los cremas y anotó goles claves en los clásicos y en especial a José Gonzales Ganoza. Para el ‘Diablo’ en este tipo de partidos no importa quien llega mejor, pero se inclina por un triunfo del equipo de Carlos Compagnucci.

¿Qué recuerdos de los clásicos?

Muchísimos, son partidos especiales. Puedes estar a mitad de tabla, pero el clásico hay que ganarlo. Sí estás primero y lo pierdes luego no puedes salir a la calle.

¿Cómo te fue en esos partidos?

En el fútbol se gana y se pierde, tengo tres grabados en mi mente.

¿Cuáles son?

El primero que jugué y ganamos 1-0 con gol de ‘Jota Jota’ Oré en Matute, arco norte.

Luego….

Uno en el que hago un golazo. Percy (Rojas) hizo el primero a pase mío y luego me baja una pelota que creo centró el ‘Mono’ Gastulo y la clavo al ángulo. Esa volea no la sacaban ni tres ‘Caícos’

Y el otro….

El más emotivo sin duda el del 3-2. Ese día les volteamos el partido en 20 minutos.

'Diablo' ganó los campeonatos del 85 y 87 con Universitario.

¿Cómo era Marcos (Calderón) antes de los clásicos?

A pesar de todo lo que se dice de él, es uno de los mejores que tuve. Podía ser tosco, pero te decía la verdad y leía bien los partidos.

¿Cómo es eso?

Decía tengan cuidado con Escobar que va a hacer gol y se cumplía. Sabía mucho, por algo no disputó 13 libertadores, nos clasificó a un Mundial y ganó una Copa América.

¿Los rivales te trabajaban de boquilla?

Al verme rubio me decían cosas, pero los que más me jo….eran los de la barra de Alianza.

Explica eso…

Para ir al camarín tenías que pasar por la pista atlética y cuando pasabas delante del ‘Comando Sur’ me gritaban Susy Díaz, Cicciolina, Menudo, Sublime blanco y otras cosas más.

¿Y en la cancha?

Nada fuera de lo normal, me jalaban el pelo, me metían la mano, pero eso es parte del fútbol y más en los clásicos.

¿Nadie te reventó?

Yo no era de llevar, lo mío era tocar en una, a lo mucho me llevaba a uno y la soltaba. A Percy (Rojas) Oblitas, Fidel (Suárez) y ‘Cochoy’ (Rey Muñoz) sí los levantaban feo.

Algún recuerdo te habrás llevado…

Una vez ‘pechito’ Farfán me dijo no pases por aquí gringo que te voy a matar. En una jugada salto con él y luego de despejar me rompe la ceja. Empecé a sangrar y se asustó.

¿Qué te dijo?

Me pidió perdón, no te quise hacer eso Jaime decía, pero ya me había dado.

Una anécdota de esos partidos…

Yo dormía con César Chávez Riva y su hermano era hincha a muerte de Alianza. Llegaba a pedir entradas al hotel y todo educado saludaba a todos. Hola Percy, hola Jaime, un caballero. Nos deseaba suerte y decía que gane el mejor.

Jaime Drago anotó goles claves en los clásicos que disputó.

Y luego…

Un día íbamos al camarín con Lucho Reyna y lo vemos en sur todo pintado, con vincha y nos gritaba gallinas y muchas cosas más fuertes. Lo saludamos y se hizo el tercio porque sino lo mataban.

Otra…

En los tiros libres nos poníamos delante de la pelota Fidel Suarez y yo, y ‘Caíco’ gritaba ponga más barrera que esos patean como m…. y hacen goles de afuera. Todos se reían, pero así era José, lástima que falleció cuando mejor estaba tapando.

¿Un compañero en la “U”?

Admiro a todos con los que jugué, pero con el que me sentía a gusto era con Lucho Reyna.

¿Por qué?

‘Cachete’ jugaba más atrás y me decía colorado anda para allá, ven para acá, regresa, ponte atrás mío. Me daba seguridad, yo era creativo y en lo defensivo él me ordenaba.

Un aliancista que destaques de tu época….

El mejor rival José Velásquez. Tenía presencia, era espectacular, imponía respeto.

Tú especialidad eran los goles de fuera del área, ¿Cómo aprendiste a pegarle así a la pelota?

El 85% de mis goles son de lejos y eso lo aprendí con mi viejo.

¿Qué te enseño el Maestro Tito?

Cuando él entrenaba a Municipal y yo no llegaba ni a los diez años me hacía que le dispare a los arqueros de esa época como ‘Petaca’ Espinoza, José Luis Dupuy. “Suelta la pierna y dale de volea me decía Tito”.

En los penales eras infalible…

Pateé como 38 y sólo fallé uno que me tapó el ‘Chevo’ Acazuso cuando él jugaba en Huancayo.

¿Te gusta esta “U”?

Realmente no estoy muy al tanto y más ahora que hay el problema de los derechos de televisión.

¿Qué opinas de Piero Quispe?

Lo vi poco, pero tiene condiciones.

En Alianza la estrella es Hernán Barcos, ¿te gusta?

Barcos es un goleador antiguo que se impone por ubicación e intuición.

¿Cómo explicas su éxito?

Es una característica de nuestro fútbol tener goleadores mayores. Al Perú vinieron Waldemar Victorino, ‘La Pepa’ (Baldesari), Claudio Adao todos con más de 38 años y también salieron goleadores

¿Un resultado para el domingo?

No hay favorito pero gana la “U”. (José Reynoso Alencastre)

