Refrescar la memoria para Jefferson Farfán es un ejercicio que hoy le permite no elevar los pies de la tierra y valorar lo que hoy puede disfrutar en sus últimos años como la figura de Alianza Lima. La ‘Foquita’ en su nuevo canal de YouTube rememoró algunos pasajes de su niñez junto a Paolo Guerrero, y cómo ayudaba a su madre, desde niño, jugando por pocos soles.

El ‘10 de la Calle’ está decidido a ser un influencer en las redes sociales y en esta primera entrega de su canal, entregó un consejo de oro a los jóvenes futbolistas “La puntualidad y la disciplina son básicos para un futbolista, y para hacer cualquier deporte que te guste. A mí me ordenó mucho llegar al extranjero, en todo sentido. Gracias a eso, pude conseguir cosas importantes en mi carrera” y agregó. “Acá en Lima es complicado llegar a tiempo por el tema del tráfico, pero hay que salir con tiempo de anticipación”.

Mientras maneja su Maseratti deportivo la ‘Foquita’ no pudo evitar recordar sus tiempos subido en un microbús. “Yo viajaba con Paolo Guerrero en la combi o en ‘Las delicias’. Siempre decíamos: en algún momento vamos a tener un carro. Vamos a empezar con un carro de baja gama, para empezar, y luego después ya cumplir el sueño de tener un carro deportivo como todo futbolista sueña. Ese bus se demoraba como dos horas para llegar a mi casa, imagínate de La Victoria a Villa El Salvador y yo vivía en el cerro 35 mil... Pero el que la lucha, la consigue”, apuntó.

Jefferson Farfán recordó cuando le pagaron solo cinco soles por jugar (VIDEO: @Jefferson_farfan_oficial)

Jefferson Farfán: “Antes comía ‘Yuquitas’ y ‘Caramanducas’”

De esos tiempos, también rescató una imagen del pasado al ver un vendedor ambulante. “Antes bajábamos en los paraderos y comíamos lo que encontrábamos en el camino, yuquita o caramanduca, en ese tiempo podíamos comer de todo. Ahora me como una yuquita y subo cuatro kilos. Ahora ya me cuido mucho, por el tema de la edad, ya no es lo mismo. Peor un día me meto a un huarique y como ceviche de potilla (pota)”, reconoció.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero compartieron una niñez con muchos sueños (Instagram)

Jefferson Farfán: “Me llevaban a jugar y le daba la plata a la Negra Charo”

Jefferson Farfán también se acordó de cómo lograba a ayudar a su madre en los gastos de la casa con un ‘sencillo’ que conseguía desde pequeño. “Yo jugaba fulbito, de chibolo, en los barrios y me pagaban. Me llamaban a San Juan de Miraflores y me iba a un montón de distritos. Me pagaban 3 soles o 5 soles y eso me alcanzaba para ayudar en mi casa a la negra Charo, madre soltera, mi madre”, expresó.

Para terminar una parte de su relato, el goleador de Alianza Lima rememoró una curiosa anécdota sobre como ingresaba a Matute sin pagar entrada. “Veía a mis ídolos, Waldir Sáenz o Juan Jayo, y me emocionaba. Los iba a ver al estadio. Cuando veía un señor sin hijo le decía: Señor, para ingresar con usted. ‘Ya, ya entra negrito’. Así me decían, peor en buna onda creo que les caía bien”, recordó con una sonrisa.