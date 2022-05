En el puerto ambos tienen bien ganado un nombre. Uno dirigió al Sport Boys cuando peor estuvo y se cansó de salvarlo del descenso y promover jugadores para el primer equipo. El otro, la ‘rompió’ las dos veces que se puso la rosada e incluso ayudó al equipo a ascender. César Gonzáles, ‘Chalaca’ para el mundo del fútbol y Johnnier Montaño dejaron huella en el Callao y hasta hoy los hinchas porteños los recuerdan con cariño.

Si algo caracteriza a la gran mayoría a los dirigentes del fútbol peruano, es su falta de conocimiento del mercado internacional. Muchos llegan de casualidad a los cargos y otros con la intención de conseguir un medio de vida. A lo largo de los años se han visto cosas raras como la que que ocurrió en Sport Boys en el 2007. Un empresario conocedor de la inexperiencia de la directiva ofreció a los rosados a un volante colombiano de apellido Montaño.

Los directivos no conocían al jugador, sólo sabían que era extranjero por lo que dejaron todo en manos de César Gonzáles que era el técnico de turno. “ Nos ofrecen a un muchacho colombiano de apellido Montaño y dicen que es muy bueno, qué te parece, lo conoce s ” le dijo un miembro de la comisión de fútbol al DT. Como no le dieron más referencias, ‘Chalaca’ entendió que se trataba de Víctor al que conocía por sus buenas actuaciones en la selección de Colombia en torneos de juveniles e inmediatamente dio el visto bueno a la contratación.

Jhonnier Montaño dejó Sport Boys y jugará en Cantolao

‘Chalaca’ a Johnnier Montaño: ¿Por qué engordaste tanto?

“ Ese chico la va romper en Boys, lo vi por primera vez en un Bolivariano, luego en un sub 20 y viene de jugar en Europa. Aquí se va sobrar ”, comentó el entrenador a sus allegados. El problema para el técnico llegó el primer día de entrenamiento. El plantel de Sport Boys acudió al estadio donde se realizarían las pruebas físicas y cuando ya estaban todos juntos, uno a uno los jugadores empezaron a saludar al técnico.

Cuando llegó el turno de Johnnier Montaño, el entrenador lo miró subido de peso y le dijo al colombiano. “ ¿Por qué te engordaste tanto? ¿hace poco en el sudamericano no estabas así?”. La respuesta del volante dejó descompuesto a ‘Chalaca’. ”Profe creo que se equivoca, yo soy Johnnier, usted del que habla es de mi hermano que juega en Francia, ese si es flaco, yo juego con este peso ” . Al entrenador casi le da un infarto e inmediatamente se acercó donde su asistente y le dijo al oído “La cag… Tú crees que este potón nos va a servir. Ahora, la dirigencia me hará trizas y a las primeras derrotas me mandan a la calle” .

Jhonnier Montaño la 'rompió' con la Misilera y fue fichado por Alianza Lima (Foto: GEC)

Johnnier Montaño ‘la rompió’ y ficha por Alianza Lima

En los trabajos físicos el colombiano no destacó, era imposible que lo hiciera porque se le notaba con sobrepeso. Sin embargo, con la pelota en los pies la rompió en los entrenamientos y rápidamente se ganó un sitio en el equipo. En los partidos de verdad, Johnnier Montaño gordito y todo se dio maña para brillar y la rompió con la rosada.

Johnnier Montaño demoró en confirmar su arreglo con Alianza Lima, tras una gran temporada en Melgar donde salió campeón del fútbol peruano. (Foto: Facebook Alianza Lima)

Fue la figura del equipo, hizo nueve goles, dio casiu todos los pases de gol aquella temporada y al año siguiente Universitario de Deportes y Club Alianza LIma se lo pelearon. ‘Chalaca’ jamás contó a los dirigentes lo que había ocurrido, total, seguro que poco o nada les importaba ya que los más probable es que en la contratación alguien había llevado algo para casa.

VIDEO RECOMENDADO

MAS HISTORIAS DE FUTBOLISTAS