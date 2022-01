Hablar de Jorge Luis Pinto, en Club Alianza Lima, es recordar a una persona obsesiva con su trabajo y con un método revolucionario para el fútbol peruano. Historias y relatos en que el colombiano muchas veces se pasó de la raya en ese ya lejano 1997 abundan. Eso sí, no fue ningún jugador, sino una de las esposas de estos quien cobró venganza por todos los excesos que el DT cometió con los futbolistas del cuadro blanquiazul.

El DT, nacido en San Gil, Santander (Colombia), se ganó la fama de duro poniendo en su sitio al más pintado, pero jamás imaginó que una mujer lo hiciera retroceder y prácticamente lo humillara por el obsesivo control mostrado a sus jugadores.

Es que Jorge Luis Pinto Afanador, conocedor del gusto por la noche y otros vicios de sus jugadores, decidió que la mejor manera de controlarlos era visitarlos en sus casas pasada la medianoche. Aquel que no estaba cuando el técnico ‘patrullaba’, tenía medio pie fuera del club o como mínimo una fuerte sanción económica y salía de la lista dominical del DT por buen tiempo.

El entrenador colombiano, quien ya tenía ‘reglados’ a Waldir Sáenz y a Juan José Jayo Legario, una noche decide cambiar de presa en su cacería de juergueros. Es así que decide caer por sorpresa a la casa del arquero del equipo, Christian del Mar.

El estratega estaba convencido que la ‘voz ronquita’ del ‘Loco’ tenía un origen poco santo: no salía, pero se metía sus tragos en casa, con amigos. Fue así que le tocó el timbre pasada la medianoche.

“¿Qué tal todo, cómo le va? ¿Me invita un whisky, sé que está tomando?”, soltó el DT Pinto, quien luego llegaría a un mundial de fútbol (con Costa Rica, a Brasil 2014). En su cabeza no cabía la posibilidad de error alguno.

El arquero, que estaba haciendo dormir a su pequeña hijita, se sorprendió y le respondió con calma, aunque algo sorprendido. “Profe aquí no se toma y menos whisky, a lo mucho buscaría un vino para invitarle”, dijo Christian del Mar.

Jorge Luis Pinto al Loco del Mar : “¿Dónde escondió el Whisky?”

La respuesta del guardameta no desanimó a Pinto y contestó desde el intercomunicador: “Ábrame la puerta, ‘mijo’, que estoy abajo”. Como si fuera un agente de la DEA, el entrenador entró a casa en compañía de un miembro de seguridad del club. No necesitaba de un sabueso, su propia curiosidad y ganas de examinar todo le bastaban.

Mientras recorría la casa, la metralleta de preguntas no cesaba. “¿Dónde escondió la botella de whisky, a ver, el hielo? A mí no me engaña. Ya sé, lo tiene todo en la cocina, vamos para allá”, dijo eufórico. Christian del Mar, entre la sorpresa y la indignación.

El DT hizo una tremenda requisa. Hasta sacó las ollas, abrió la refrigeradora y el horno de la cocina, levantaba las cosas. No encontró nada de alcohol, solo el de tipo medicinal, en el botiquín casero.

De un momento a otro apareció la esposa del excéntrico portero y preguntó a su esposo: “¿Quién es este?”. El colombiano se adelantó y se presentó: “Jorge Luis Pinto Afanador, entrenador de Alianza Limay venía a ver que hacía su esposo”, dijo con aires de autoridad, como el de un general de policía que lidera una intervención a una casa sospechosa.

La señora, que estaba con su hija en los brazos, se llenó de indignación y empezó a gritar. “¡Usted qué se ha creído! ¡Esta es una casa de familia! ¡Llama por teléfono y despierta a mi esposo cuando descansa! ¡Él se levanta a medianoche a preparar el biberón y viene a molestar! ¡En vez de estar acá, por qué no va a casa de Waldir! ¡No lo quiero ver más por aquí, entendió! ¡Ahí está la puerta y si no sale ahora mismo, lo boto a patadas”. La actitud furibunda de la doña hizo tragar saliba a Pinto. Si hubiese tenido cola, la hubiese puesto entre las piernas.

No le quedó otra. Jorge Luis Pinto Afanador abrió los ojos, miró al seguridad, que ya estaba en la puerta y salieron a paso ligero.

Jorge Luis Pinto al ′Loco’ Del Mar: “Faltó poco para que tu mujer me pegue”

Al día siguiente, antes del entrenamiento, cuando todos los jugadores eran pesados por el entrenador, el colombiano se acercó al ´Loco’ y le comentó: " Vaya esposa tiene chico, de armas tomar. Si sé que era así, no iba a buscarlo, faltó poco para que me pegue y me mandé a la m…”. Las risas generalizadas no se hicieron esperar.

El plantel de Alianza Lima ya se había enterado de todito el escándalo se río a carcajadas y los más palomillas como Juan Jayo y Waldir Sáenz le soltaron por lo bajo: “Eso te pasa por sapo, te pelaste con la ‘loca’, la próxima te pega”. Al colombiano no le hizo mucha gracia, solo frunció el ceño y mandó a todos a dar vueltas a la cancha.

