Solo faltan pocos días para que la selección peruana juegue la primera de cuatro finales rumbo a Qatar 2022. Y cuando todo habla que el calor y la humedad son ingredientes temibles en el Estadio ‘Metropolitano’, José Pereda le da la contra a todas esas voces recordando que un gol suyo, en 1997, hizo que Perú peleara su clasificación al mundial de Francia ‘98 hasta el último minuto.

José te diste el lujo de anotar un golazo en ese 1-0 a Colombia en las Eliminatorias a Francia 98 ¿Qué recuerdos de ese día?

Fue una noche Inolvidable. Esa victoria fue trascendental, porque nos metió a pelear la clasificación.

Cuéntanos como anotaste esa ‘joya’ en el ‘Metropolitano’...

Recuerdo que fue Eddy Carazas quien presionó a Farid Mondragón, lo obligó a sacar rápido y se equivoca. El saque lo recibe Roger Serrano y ‘en primera’ me la juega en primera. Yo la controlo y después de un bote pego con alma, corazón y vida.

La humedad y el calor eran terribles, pero te alcanzó para celebrar.

Solo me tiré al césped y después me cayeron encima como cinco compañeros más, me quedé sin aire. Después me tuvieron que echar agua para reaccionar.

¿Cómo fue el festejo esa noche?

No pude dormir de la emoción. Después el paso de las horas me di cuenta de la magnitud del triunfo. Cuando llegamos al aeropuerto fue una locura había mucha gente y prensa.

José Pereda concentraba con Roberto Palacios en la selección (Foto: GEC)

José Pereda: “Ante Chile puso suceder una tragedia”

Después de ese partido llegó esa ‘final’ para el olvido en Chile.

Ese día pudo suceder una tragedia. Fue un ambiente completamente hostil desde que llegamos a Santiago de Chile. Nunca nos dejaron dormir, nos rompieron las lunas del bus y los ‘carabineros’ no hicieron nada para defendernos. y después los insultos al Himno Nacional del Perú.

Ese día perdimos nuestro boleto a Francia 98.

Fue por diferencia de goles, porque hicimos los mismos puntos que Chile.

¿Quién era tu compañero de cuarto en la selección?

Roberto Palacios. Hasta ahora mantengo una linda amistad con él y siempre nos juntábamos para partidos de exhibición. También tengo muy buena relación con Juan Jayo, Waldir Sáenz y Jorge Soto.

¿Un amigo entrañable de la pelotita?

Paolo Maldonado, es mi amigo desde los 16 años, cuando hacíamos las divisiones menores en la ‘U’. Hemos jugado juntos en la Sub-20, Sub-23 y la selección absoluta. También son buenos amigos Paul Cominges, Jair Vásquez y Alfonso ‘Pocho’ Dulanto.

José Pereda ganó títulos importantes con Boca juniors (Foto: Clarín)

José Pereda y la broma pesada de Paolo Maldonado

¿Te hizo alguna broma pesada ‘Manzanita’?

Ese enano junto a Marko Ciurlizza le quitaron las maderitas que sostienen el colchón de mi camarote en el club. En la noche subí a acostarme y me fui hasta el primer piso. Me saqué la mie... ja, ja, ja.

Cuando miras a Luis Advíncula y a Carlos Zambrano jugando con Boca Juniors ¿Qué recuerdas de tu paso con los xeneizes?

El gran recuerdo es esa final de la Copa Intercontinental que ganamos 2-1 a Real Madrid. Si bien no ingresé, lo viví y fue de ensueño.

¿Esa medalla está en la sala de la casa?

No solo la medalla. Ese día me tocó ir al control antidoping con el ‘Patrón’ Bermúdez y en ese cuartito nos encontramos con Claude Makélélé y Steve McManaman. Le pedí su camiseta a Makélélé y todavía la guardo como oro.

¿Aún mantienes relación con tus excompañeros xeneizes?

Con varios de ellos como: Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, José Basualdo, ‘Chicho’ Serna y Rolando Schiavi.

José Pereda: “Hay que sumar de visita”

¿José es posible la clasificación a Qatar 2022?

Ojalá se pueda, es lo que deseo de corazón, los números, la matemática nos dice que todavía es posible. Por eso te decía que hay que sumar de visita, lo necesitamos, aunque sea un punto, pero debemos sumar.

TE PUEDE INTERESAR