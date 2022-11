Ambos son parte de la historia del fútbol peruano, participaron en los grandes logros de la ‘Blanquirroja’ y también en Alianza Lima. Marcos Calderón y José Velásquez fueron dos referentes con un gen ganador y carácter especial que los hizo chocar más de una vez. La relación entre el entrenador peruano más ganador de todos los tiempos y el ‘Patrón’ tuvo altas y bajas, aunque al final siempre terminaron dándose un abrazo.





El equipo que clasificó con éxito al mundial de Argentina funcionaba como una máquina. Esa selección, que tenía a varios jugadores que habían ganado la Copa América 1975 a Colombia, había dejado en el camino a Ecuador y Chile y se había clasificado de manera invicta al torneo. El cuadro era sólido en todas sus líneas y el toque especial se lo daban Hugo Sotil y Teófilo Cubillas que eran los diferentes.

José Velásquez sorprende a Marcos Calderón

En los amistosos previos a lo que sería el tercer mundial de la bicolor, ‘El Chueco’ como se le conocía a Marcos Calderón, utilizaba una base y hacía algunas variantes, pero ya tenía claro cual sería su once que debutaría ante Escocia en Córdoba. Sin embargo, el DT cambió de planes pocos días antes del estreno, porque una noche en la concentración recibió en su habitación la visita de José Velásquez.

Marcos Calderón fue el técnico peruano más exitoso con la 'Blanquirroja' (Foto. El Peruano)

El DT, que un par de años antes había salido de Alianza Lima por una pelea con el ‘Patrón’, pensó que había quedado algo pendiente con el jugador y antes que el volante le diga algo lo adelantó. “ Porsiacaso no me acuerdo de los que pasó en el club, eso es cosa del pasado, ahora estamos enfocados en el mundial y tú vas a ser titular ” señaló el ‘Oso’.

Patrón presionó por Duarte, Cueto y La Rosa

El volante miró fijamente al técnico y le respondió: “ justo de eso vengo a hablar ”. Marcos no entendió que quería decirle su pupilo y lo encaró. “ No sé a que miércoles te refieres sé mas concreto. ” José empezó un discurso que terminó poniendo contra las cuerdas al entrenador. “ Yo sé que usted es el que manda, pero le vengo a sugerir que ponga a Jaime Duarte por Navarro, César Cueto por Quesada y a Guillermo La Rosa por Percy (Rojas). Con ellos el equipo será otro ” soltó el caudillo.

Calderón se quedó sorprendido y sólo atinó a responder. ” ¿Y qué pasa si no te hago caso? ”. El ‘patrón’ fue con todo: “ Muy simple no juego. Si usted quiere me saca de la selección y se inventa que estoy lesionado o dice la verdad, pero esa es mi última palabra. Hágame caso, verá que no se arrepentirá, nos conocemos de Alianza y estoy seguro de que jugaremos mejo r ” finalizó Velásquez. El técnico miró al jugador y le dijo que lo iba a pensar, pero que de todas maneras contaba con él.

'Patrón' Velásquez fue respetado por colegas de todo el continente (Foto: @arkiv)

José Velasquez tuvo toda la razón

¿Qué ocurrió después? El 3 de junio ante Escocia en el estadio Olímpico de Córdoba, Perú presentó un once en el que Jaime Duarte, César Cueto y Guillermo La Rosa fueron titulares como lo había pedido José Velásquez. La ‘sugerencia’ del ‘Patrón’ no fue mala, el lateral se quedó con el puesto hasta el siguiente mundial, con el ‘Poeta de la Zurda’ ocurrió lo mismo y ni que decir del ‘Tanque’ que también estuvo en España 82.

MÁS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS