Juan ‘Chiquito’ Flores es uno de los personajes más mediáticos que ha dejado nuestro fútbol peruano, y no solo por sus logros a nivel deportivo sino también por su vida privada. Aquí recordamos una historia que combina un poco de ambos mundos y que puso su nombre en el debate popular por unas imágenes un tanto dudosas.

TE VA A INTERESAR | ¿Cómo jugaban Yaco Eskenazi y Nicola Porcella? excompañero Ricky Pérez cuenta la verdad

Resulta que en el año 2007, el entonces portero de Cienciano del Cusco protagonizó un ampay de Magaly Medina. No era la primera vez que ‘Chiquito’ aparecía en el programa de la popular ‘Urraca’, sin embargo, este era distinto ya que al arquero se le veía demasiado cariñoso con un amigo.

Esto llevó a muchas especulaciones en torno a la orientación sexual del arquero, incluso la misma Magaly Medina afirmaba que había más imágenes pero que no las transmitió porque ya eran demasiado fuertes.

‘Chiquito’ Flores: El día que lo ampayaron con un “amigo” y lo que le dijo su DT. Video: Habla Barba.

¿Cómo reaccionaron en su club?

Como todos los escándalos de ‘Chollywood’, todo quedó olvidado cuando apareció el ampay de turno, pero en su momento, el nombre de Juan Flores fue la comidilla general de la farándula. Todos hablaban del ampay.

Pero lo que no se llegó a conocer es cómo reaccionó el mismo Flores y como se tomo este ampay en la interna del Cienciano. Este misterioso quedó finalmente resuelto por el exdelantero Ricky Pérez, quien en una entrevista con el programa de youtube ‘Habla Barba’, contó detalles de lo que se vivió en ese momento.

“Cuando estábamos en Cienciano, era una época en que Magaly (Medina) lo molestaba y lo ampayaron en una discoteca, como que se abrazo con un amigo . Lo comenzaron a molestar por eso”, inició Pérez.

Pérez cuenta que ‘Chiquito’ recibía las bromas de sus compañeros, no obstante, solo de aquellos a los que le daba la confianza para hacerlo. “Si el no te da confianza, él es serio, le puedes tener temor porque es grandazo, creo que yo era una de las pocas personas que lo podía molestar”, añadió.

Pero, no todo era color de rosa, el director técnico de ese entonces, José ‘Pepe’ Basualdo comenzó a notar que las bromas y el acoso mediático podrían afectar el performance de su arquero titular, así que se reunió con los jugadores y le hizo conocer a todos su parecer en torno al ampay.

“(José) Basualdo, que venía de Argentina, de un fútbol distinto, le dio su respaldo, le dijo que a él le interesaba lo que pase en el club. Y entre joda y joda le dijo: “Si a ti te gustan los hombres, tu vida personal no me interesa con tal que tú me rindas acá” . Le dio a entender que se preocupe por su trabajo y lo de afuera es parte de la vida personal”, relató.

Cienciano: José Basualdo (USI)

Flores terminó el año 2007 haciendo una buena campaña, Cienciano clasificó a la Copa Libertadores del año próximo y él fue parte de la selección peruana que participó en la Copa América jugada en Venezuela.

“Juan era delantero en las pichangas”

Ricky Pérez aprovechó la entrevista con ‘Habla Barba’ para destacar la entereza de Juan Flores, asegurando que en los medios se tiene una imagen distorsionada de él.

“Juan es lo máximo, todos hablan de él y creo que tienen un concepto errado de él. Coincidir con él en varios equipos me hizo conocerlo como persona y la verdad es un niño grande, noble, 10 puntos. Además, es muy divertido, todas las pichangas jugaba de ‘9′, era el goleador de mi equipo (risas)”, agregó.