El estreno de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana está programado para el próximo 24 de septiembre ante México en Los Ángeles. Ese día se iniciará la era del ‘Cabezón’ y seguramente al técnico se le vendrán a la mente muchos recuerdos de sus inicios en el fútbol. Al ser la primera vez del flamante DT al frente de la blanquirroja, seguro que Juan se trasladará a ese 1 de abril de 1986 cuando con sólo 16 años enfrentó a la Selección de Brasil en lo que sería el primero de los 84 encuentros que disputó con la bicolor en mayores.

Perú había quedado eliminado de México 86 en el repechaje ante Chile y Brasil, que se preparaba para jugar el mundial, necesitaba jugar amistosos oficiales para limpiar de tarjetas rojas a algunos jugadores, invitó a la selección a disputar un amistoso en San Luis. Como no había técnico y menos un plantel trabajando, la federación echó mano de Manuel Mayorga que anteriormente estuvo en menores y le pidió hacer una convocatoria para el encuentro.

El exjugador aliancista hizo una lista en la que destacaban jóvenes que venían de disputar la Copa Nehru como Víctor ‘Cala’ Alcázar, Roberto Martínez, Cédric Vásquez, Juan Reynoso y algunos más experimentados como el arquero Humberto ‘Chancha’ Valdettaro, Juan ‘Pato’ Cabanillas, César Loyola, Jesús ‘Chucho’ Torrealba y Juan ‘Gol’ Caballero.

El plantel llego a tierras brasileñas casi sin preparación y con el cartel de rival fácil para un scratch que tenía en su plantel a figuras como Falcao. Sócrates, Eder, Casagrande, Muller, Careca, Alemao, Renato Gaucho. A la hora de la verdad, los brasileños hicieron pesar su calidad y jerarquía y en el primer tiempo casi no nos dejaron acercarnos al arco de Paulo Víctor a pesar que a los 30′ se quedaron con diez por expulsión de Eder que agredió a Carlos Castro. Casagrande abrió el marcador a pase del ‘doctor’ Sócrates y sólo el ‘Rayo’ César Loyola tuvo una ocasión clara para Perú, pero disparó al cuerpo del arquero local.

El 1-0 no era tan mal resultado para un equipo casi de emergencia como el peruano y menos de visita, pero cuando el plantel entró a su camarín se dio con la sorpresa que les habían robado todas sus pertenencias. Los reclamos y gritos a la policía no se hicieron esperar y los más experimentados dijeron que no salían a jugar el segundo tiempo si no les devolvían el dinero. “Se van a la m….no regresamos hasta que aparezcan las cosas” se escuchaba a los peruanos.

Sin embargo, luego los organizadores se comprometieron a reembolsar algo de lo robado y el equipo salió a jugar el segundo tiempo, pero ya desmotivado porque nadie creía que los iban a devolver lo perdido. El desgano y la preocupación se notó en la cancha y así llegaron los goles brasileños. Casagrande, que fue un dolor de cabeza para la defensa peruana, hizo el 2-0 y luego Alemao de penal y Careca aumentaron la cuenta.

Juan Reynoso no lo hizo mal a pesar de su edad y para la prensa brasileña fue el mejor de esa selección peruana. Esa actuación le sirvió al ‘Cabezón’ para que a partir de ese día Didí lo tenga en cuenta y empezar a jugar de titular. Aquella noche en Brasil el hoy seleccionador perdió dentro y fuera de la cancha, pero con 16 años se ganó un puesto en su equipo y quien le iba a decir que llegarían tan lejos primero como jugador y ahora como entrenador.

