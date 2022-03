NADIE SABE LO DE NADIE. La sociedad brasileña y el fútbol mundial se ha conmovido esta semana con el testimonio del defensor brasileño, Breno Calixto, un querido jugador del Club Santa Cruz quien siempre se ha mostrado orgulloso de su pasado en una de las favelas más peligrosas de Brasil,pero en la que también se dedicó al tráfico ilícito de drogas.

“No me avergüenza, decirlo hermano durante. Este capítulo es parte de mi vida. Antes de convertirme en jugador mi sustento estaba lejos de las canchas. Durante parte de mi vida fui traficante de drogas, así es traficante de drogas...”, cuenta Calixto en una reveladora entrevista para The Players Tribune.

“Este capítulo es parte de mi historia. No me siento orgulloso, pero para contarte cómo llegué aquí con vida, necesito reconocer mi pasado”, añadió el jugador que nació en la peligrosa Favela Vertical, en el Parque São José, en Fortaleza.

Breno Calixto creció en favela y confesó polémico pasado (Foto: The players Tribune)

El fútbol le savó la vida

Breno Calixto es actual jugador del União Recreativa dos Trabalhadores (URT), de Minas Gerais, pero también defendió las sedas del Náutico, Cianorte, Madureira-RJ, Treze-PB, Brasiliense, Horizonte, Caxias y Coríntians.

El defensor contó como desde los 14 hasta los 17 años buscó la oportunidad de ser futbolista mientras vendía drogas para llevar dinero a su casa. “Antes de convertirme en jugador, hubo un momento en que estuve involucrado en el narcotráfico. Pero no fue porque quisiera o haya tenido opciones para elegir, nadie elige esa vida. Fui a buscar muchos trabajos y cuando decía que venía de la favela me miraban como si fuera ladrón”, contó.

Breno Calixto también confesó que de los 17 amigos con los que creció en su favela, solo sobreviven 5 “El año pasado hicimos una colaboración para ayudar con el funeral del último amigo que perdí. Como dije, esto pasa y seguirá pasando. suceder... Cuando tenía 20 años perdí a mi mejor amigo René con el que me probé y logramos empezar nuestro sueño de jugar fútbol, pero fue asesinado en una emboscada, me deprimí y traté de buscar venganza, pero mi madre me detuvo”, señaló.

“Los traficantes me ayudaron a salir de este mundo”

El zaguero reconoció que cuando empezó a ganar dinero jugando al fútbol los propios líderes de la favela le pidieron que deje el negocio “¿Sabes quién me ayudó a salir del narcotráfico? Los propios traficantes. Mis amigos, eran los jefes de la favela, siempre querían sacarme de ahí. Dijeron: ‘Breno, no queremos que vendas más drogas. Juegas como el infierno. Ve a perseguir tu sueño’ y salí”, dijo con respeto por la actitud de los mafiosos.

Traficantes le pidieron que se dedicara solo al fútbol (Foto: The Tribune Players)

“Ellos vieron que tenía futuro y que representaría bien a mi comunidad. La tontería más grande que inventó la televisión sobre la favela es que los narcotraficantes solo dejan esta vida si van a la iglesia ¡Qué gran mentira, viejo!”, señaló el futbolista.

“Al menos donde crecí, si entras y sales limpio, sin deber a nadie, los muchachos no te obligarán a vender droga. Sobre todo, yo que soy un niño del barrio. Nunca detendrían mi sueño. Al contrario, me dieron el empujón que necesitaba para hacer carrera en el fútbol”, reconoció.

TE PUEDE INTERESAR