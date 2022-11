El exjugador de Sporting Cristal y selección peruana, Julinho, decidió hablar a corazón abierto sobre el momento más duro de su trayectoria en el fútbol, un drama personal que llegó en el mejor momento de su carrera, cuando estuvo muy cerca de ganar una Copa Libertadores.

“ Cuando fallece mi papá, acabó mi mundo porque desde chiquito crecí contándole mis goles a mi papá . Desde Perú yo lo llamaba por teléfono a contarle: “Viejo, metí un gol en tu nombre”. Después que él muere, yo a veces llamaba a la casa y le decía a mi mamá que me pase con mi papá, ella me decía: “Él ya no está””, confesó en ‘A Presión Radio’.

Julinho reveló que dicho episodio de su vida ocurrió durante la recordada Copa Libertadores 1997, aquel torneo continental en el que Sporting Cristal llego a la final. Previo al crucial duelo ante Racing, el brasileño-peruano recibió el apoyo de dos de sus más queridos compañeros, Pedro Garay y Julio César Balerio.

“Ese momento, venía la semifinal de Copa Libertadores y yo en el campo paraba llorando, me venía la pelota y las lágrimas me corrían, y había momentos en que me sentaba en el campo a llorar ”, indicó.

“Son dos compañeros los que me hicieron jugar, cuando estaba sentado llorando se me acercan (Julio César) Balerio y (Pedro) Garay y me dijeron : “Te necesitamos, sabemos que no estás en buen momento, pero ¿Qué te pediría tu papá? ¿Qué le prometiste? Juega para él”, añadió.

Finalmente, Sporting Cristal superó en semifinales a Racing, ganándole 4-1 en el Estado Nacional. Julinho afirmó que ese fue el mejor partido de su carrera.

“En ese momento se me puso la piel de gallina y dije: “Vamos”. Ese partido contra Racing fue el mejor partido de mi vida y se lo dediqué a mi padre. Yo estoy eternamente agradecido con Balerio y Garay, ellos fueron mis ángeles de la guarda”, sentenció.

Julinho confiesa el momento más duro de su carrera: “Me sentaba en el campo a llorar”. Video: A Presión.