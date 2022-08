El debate se encendió en los estudios del programa ‘A Presión Radio’, teniendo como protagonistas a dos de sus más efusivos panelistas, como lo son Julinho y Gonzalo Núñez. El exdelantero se indignó cuando el periodista deportivo criticó su forma de hablar.

El tenso momento se llevó a cabo durante un debate sobre el fútbol sudamericano y europeo. Julinho, a diferencia del resto de sus compañeros, consideraba que el fútbol sudamericano era más rápido y directo, por lo que recibió las críticas de Núñez.

“¿Castor, puedes dejar hablar? o vas a seguir hablando encima, no jo..., no me grites o te voy encima, así te digo”, dijo un ya ofuscado Julinho.

Todo llegó a un punto álgido cuando el ‘Castor’ puntualizó la forma de hablar de Julinho y el acento brasileño que aún mantiene pese a vivir varias décadas en el Perú. “No sales de Brasil, hasta habla como brasileño hace 30 años” , indicó.

Esto provocó la furia del exjugador de Sporting Cristal. “¿Tú crees que me ofendes con eso? Tú no me ofendes para nada. Tú crees que eres el dueño de la verdad, el maestro. No me vengas a juzgar”, expresó.

“¿Cuál es tu problema con mi forma de hablar? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Tengo mi forma de hablar y no cambio ni cag... por ti. ¿Sabes por donde me paso lo que dices? Ya te imaginas donde” , vociferó el popular ‘Buitre’, añadió.