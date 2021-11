Todos conocen del carácter amable de Julinho, incluso ahora ya como exfutbolista, sigue siendo uno de los profesionales más queridos por la hinchada de Sporting Cristal y la selección peruana. Sin embargo, han habido ocasiones en que se le “salía la cadena”.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero se pica por Gabigol: “Que coma más arroz y frijoles para compararlo conmigo”

Durante una emisión del programa A Presión Radio, Julinho relató una anécdota de cuando jugaba en Sporting Cristal y perdió la paciencia con Andrés Mendoza, el delantero que brilló con la celeste antes de partir a Europa.

Todo ocurrió en el año 1998, cuando el técnico colombiano Luis ‘Chiqui’ García optó por el ‘Cóndor’ como titular del equipo, incluso le llegó a dar la camiseta número 11, la que utilizaba Julinho.

“Andrés la estaba rompiendo y fue una de las primeras personas que me mandó a la banca con merecimiento. Yo me lesioné y el comenzó a hacer goles y goles, era un monstruo y yo empecé a preocuparme”, inició el brasileño-peruano.

Julinho mencionó que esta situación, sumada a una broma que Mendoza le hizo, explotó en una bronca, una de las cuantas que tuvo en su carera futbolística.

“Un día Andrés me hace una broma, yo estaba en el departamento médico haciéndome un ultrasonido en el tobillo. Entonces él llega y me dice: “Viejo, la 11 ahora es mía, no la toques”. Yo lo miro y le digo: “No me bromees, que estoy caliente””, contó el exdelantero.

“Comenzó una bronca, yo salí corriendo detrás de él. Fue una bronca tremenda. Pero después nos reímos a muerte de esa historia”, agregó.

Julinho manifestó que esta pelea no mermó la buena relación que, hasta el día de hoy, mantiene con Mendoza. “Hoy, a Andrés lo adoro, es uno de mis mejores amigos. He tenido muchas peleas pero es algo que dura muy poco”, puntualizó.

TE VA A INTERESAR