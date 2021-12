Julinho recordó la mejor broma que le hicieron en el Perú. El exfutbolista de Sporting Cristal y la selección peruana admitió que la que le hicieron el día de su nacionalización fue “la inocentada más grande de su vida”.

TE VA A INTERESAR | André Carrillo y el día que un compañero de la selección lo encaró por ‘Pecho frío’

En 1996, cuando Julinho ya era un destacado delantero en Sporting Cristal y llevaba 5 años en nuestro país, el jugador decidió nacionalizarse para formar parte de la selección peruana, que en ese momento competía en las Eliminatorias para el Mundial Francia 1998.

Pero ni siquiera ese importante momento evitó que sea víctima de una de las bromas más crueles que el recuerda. “A mí un momento que me marcó fue en mi nacionalización. Me llevaron a Migraciones que estaba lleno, todo mundo mirando porque era una nacionalización rápida, querían que yo juegue contra Argentina”, recordó en el último programa de A Presión Radio.

Julinho relata que la broma llegó en el momento de firmar su nacionalización y de que le extraigan las huellas dactilares. Su desconocimiento del procedimiento lo llevó a vivir un bochornoso momento, que hoy lo recuerda con simpatía.

“Me traen esa cosita para poner la huella digital en las manos, todo el mundo firmando, tomando fotos, la prensa, todo. Y de repente viene una de las chicas de Migraciones con un papel enorme, lo pone en el piso y me dice: “Ahora las huellas de los pies”, contó.

“Yo, inocentemente porque no conocía, si me dicen que haga eso, yo lo hago. Entonces, me paro y comienzo a marcar las huellas de los pies, dedo por dedo. Cuando levanto la cabeza veo a todos filmando, tomando fotos y matándose de risa. Ahí me di cuenta que era una broma, fue buenaza”, agregó.

Sin embargo, ya pasado el mal rato, Julinho tuvo un importante paso por el combinado patrio, jugando 12 partidos en total y anotando 2 goles, ambos ante Venezuela por Eliminatorias (uno en el Estadio Nacional de Lima y el otro en tierras llaneras).

Julinho y la broma más cruel que sufrió el día de su nacionalización. Video: A Presión