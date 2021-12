Julinho y la increíble razón por la que no firmó por Alianza Lima en 1993

Julinho llegó a Sporting Cristal en 1993 como refuerzo de un equipo que ya estaba completo. La historia y su talento al final escribieron que aquel jugador brasileño se terminara convirtiendo en ídolo celeste.

No obstante, la historia pudo haber sido muy distinta ya que la camiseta con la que Julio de Andrade se consagró en nuestro país estuvo a solo una firma de haber sido blanquiazul. El exdelantero contó como casi fue jugador de Alianza Lima y como una insólita razón lo evitó.

“Cuando termina mi contrato con Defensor Lima, yo quería volver a Brasil hasta que recibí una llamada de un dirigente de Alianza Lima. Fue a mi casa y muy rápido llegamos a un acuerdo, me ofreció un buen sueldo. Cerré contrato y me dijo: “Bienvenido a Alianza Lima, mañana vengo con tu contrato”, relató en el programa A Presión.

“Yo me quedé contento, fui a caminar por Larco y de una cabina telefónica llamé a mi mamá, el minuto costaba 5 dólares. “Mamá, solo tengo un minuto para contarte, he cerrado contrato con un equipo grande”, añadió.

“Eres muy blanquito”

La alegría invadió el corazón de un futbolista que a los 28 años llegaba, por fin, a un equipo grande del Perú. Pero el destino tenía otra cosa preparada para él, su llegada a Alianza Lima no se iba a concretar por una razón que rondaba lo discriminatoria.

“Al otro día recibo la gran sorpresa. El dirigente llegó a mi casa y me dijo: “Lamentablemente, ya no te contrato más. La mitad de los dirigentes creen que tú eres jugador de equipo chico, y la otra mitad dicen que eres muy blanquito de pelo largo, no vas a funcionar. Él único que apostó por ti fui yo, pero no puedo contratarte ”, contó.

Roberto Palacios, Julinho y Jorge Soto: tres figuras de aquel Sporting Cristal de 1994. (Foto: Archivo GEC).

Pero todo cambio en menos de una hora, ya que lo llamaron de Sporting Cristal y, pese a que le ofrecieron menos, acepó sin saber que se quedaría los 10 años más que le quedaban en el fútbol. Cuando Alianza lo buscó dos años después, Julinho ya era de sangre celeste.

“Yo casi le imploré, que me dé una oportunidad. Yo lloré ese día y pacté mi vuelo a Brasil esa misma noche. Una hora después recibo una llamada de José Carlos Amaral y me dijo que entró a Sporting Cristal y que estaba exigiendo que me contraten. “¿Quieres venir?”, yo dije: “por supuesto”, manifestó.

“Me ofrecieron menos que en Alianza, yo acepté. Me fueron sinceros, me dijeron que el equipo estaba completo y que llegaba porque era exigencia de Amaral”. agregó.

Julinho y la increíble razón por la que no firmó por Alianza Lima en 1993. Video: A Presión.