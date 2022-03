Julio César Uribe, un ‘diamante’, en ‘La fe de Cuto’. Mi gente, como lo prometido es deuda, aquí la segunda parte de la enriquecedora conversación con un tipo que es un sabio, que vende su humo, sí, pero con fundamento, historia y consistencia. En esta edición, su paso por Colombia, donde se hizo amigo de Ricardo Greca y conoció a Pablo Escobar.

Un ‘Diamante’ en Colombia

Luego se va a jugar a Colombia en esa época. Usted contó que un día hubo bala.

Eso fue cuando me tocó dirigir cuando dispararon, yo decía 2 disparos de allá al costado de la banca en Quindío.

Dos balazos, yo agarro mis maletas y me voy. ¿Cómo era vivir en esa época?

Bravo, recuerdo una anécdota muy simpática ahí.

Cuéntala.

En Italia tu salías del baño todo perfumado, todo espectacular, tres espacios para masaje, hidromasaje cuando llego a Barranquilla pregunté dónde está la división de masajes, ahí está la camilla me dijeron, era una banca, dije ay mamita querida en una banca me iban a masajear yo venía de Italia ya pues caballero en la banca nomás y la ducha mamita querida, la ducha eran esas duchas en el Romelio Martínez un tubo normal y el codo.

Parece camerino de cisterna, qué tal cambio.

Pero cuando uno tiene de esencia la sencillez hay que adaptarse, mis compañeros con una empatía tacita, bacán, chévere, nos divertíamos, disfrutábamos a través del fútbol, con sencillez, compartíamos, nos juntábamos en la casa y fuimos siendo amigos, grupo, cada uno hacia su chamba y la afición fue reconociendo te fue haciendo distinguido.

¿Llegaste a conocer en algún momento a Pablo Escobar?

En una oportunidad nos invitaron a jugar, y si lo conocí, claro, si lo conocí.

¿Cómo fue eso ese momento?

Normal.

A mi gente que le encanta el aguadito dé detalle porque a mi público le fascina el aguadito.

Nos invitaron a jugar y nos dio regalitos a todos. Jajaja.

Pura candela.

Subió el equipo, jugamos, saludo a todos y ya de ahí no supimos más nada, pero nos trataron bien a nosotros, a los que fuimos a jugar, listo después no supimos nada.

Y después su regalito.

Pero a mí siempre me han tratado muy bien, lo único que tengo que expresar es gracias por el trato que me han dado en Colombia, tanto en el Cali espectacularmente en Junior espectacularmente en América y espectacularmente en Medellín o en Envigado.

Sus clubes en Colombia fueron.

Jugué en 4 clubes, Junior, América, Envigado y después Medellín y en Medellín hay una anécdota muy simpática donde jugué con el ‘Pibe’ Valderrama.

Con el gran ‘Pibe’.

Jugué con el Pibe, la rompíamos, jugamos 3 partidos hasta que renuncié y decidí retirarme el 92, pero renuncié por una lesión. No me gustaba ganar el dinero en la banca. Devolví todo el dinero. Ya no podía con la lesión al tendón.

Profe usted jugó con Ricardo Gareca en Colombia.

Excelente relación, siempre con Ricardo Gareca, compañeros, amigos, muy profesional, siempre le digo, la última vez que me toco entrevistarlo, le dije Ricardo tú eras el goleador hasta que llegué yo. Jajaja.

Usted no puede con su genio. Qué buena.

Ese año hice 18 goles en América, pero tenía un equipazo entonces, 2 selecciones.

Había una banda.

Equipazo salimos campeones, subcampeones de la Copa Libertadores. Revisa los nombres de cada integrante de ese equipo. Impresionante.

La polémica de España 82

¿Profe qué pasó en España 82?

Hay una frase que me viene a la mente, rápida, y lo dijo el Rey Pelé, Edson Arantes do Nacsimento, el jugador de fútbol mientras más grande es, más humilde debe ser, lo dijo Pelé, tricampeón mundial, el mejor jugador de toda la historia, de todos los tiempos, porque nadie va a hacerte campeón mundial como lo hizo Pelé, lo dijo el rey y nosotros que hemos venido después que no somos ni el uñero del rey.

¿Pero qué pasó con España?.

Hay que entenderlo en el tiempo, yo lo entendí, pero con Teófilo Cubillas nunca he tenido discusiones.

Pero Teófilo era el tema.

Mi personalidad tiene mucho que ver que tu verdad la tienes que escribir en el rectángulo de juego y a partir de ahí el técnico decide, tú puedes ser bueno, pero si yo tengo capacidades para competir contigo podría ser más bueno también.

Así es.

Y entonces por eso te digo que el rectángulo es ahí donde cada quien escribe su verdad y las cosas que pueden haber pasado a mí no es algo que me incomode, cada uno es como es.

Claro.

El tema es en la cancha, quien es el que más produce si tú sabiendo que por decir en función de tu pregunta, la curva productiva de nuestro mejor jugador de nuestra historia, era una curva productiva descendente por un tema cronológico la edad la curva productiva de este servidor era ascendente por la edad ,24 años, entonces los técnicos preparados en su momento, de determinada forma, no tiene en cuenta ese factor para poder no dividir tanta capacidad junta sino alternarlas y darle a la selección lo mejor.

Lo entiendo, claro y simple.

La grandeza de dos grandes jugadores por qué digo grandeza porque yo era desequilibrante, Teófilo grande, Cueto un genio, Barbadillo un genio, Oblitas otro genio, eso no tenía que haberse roto.

Ajá.

Con Teófilo Cubillas en una charla me toco expresar de qué lamentaba mucho que la historia nos haya dividido.

Si pues.

Y ahora me toca mencionar la frase que ya mencioné en su momento yo creo que la historia no es para dividirla si no para compartirla soy un convencido y lo dije, ojalá en algún momento, la misma historia nos pueda unir para juntos hacer algo por la juventud, ojalá. Ese es el espíritu, el ser correcto, nada más no perfecto, pero correcto si nadie es perfecto por eso existe lo perfectible siempre va a existir.

Y esa la historia de la 10, ¿es verdad o un mito?

Bueno esa fue uno de las razones por la cual Hugo Sotil decidió jugar con el 20, el doble del 10.

¿Por eso fue?.

Con Teófilo, claro, pero ya compare yo quiero el 20, soy el doble dijo Hugo Sotil, otro histórico de nuestro fútbol a quien le mando un gran saludo, al gran Hugo. Una anécdota muy simpática en el 69, debuté en el estadio Nacional con los calichines de Alianza estando ya en Cristal porque el Cholo Castillo tenía relación con mi papá y mi papá me dijo que si quería jugar en el estadio y yo con la ilusión del niño que quería ir al estadio dije ya pues y Alianza estando en Cristal juego ese partido y nunca me puedo olvidar te estoy hablando del 69.

Qué número el 69.

Fue el mejor partido de fútbol que he visto de un equipo peruano en combinación o sea mejor dicho mezclados el combinado Alianza Muni lo que jugó Teófilo Cubillas y Hugo Sotil yo nunca me pude olvidar de ese partido, pero partido inolvidable te estoy hablando.

Está en el archivo.

Te estoy hablando de Franz Beckenbauer, te estoy hablando de Sepp Maier, te estoy hablando de Reinhard Libuda, un equipazo el Bayern Múnich siempre ha tenido un equipazo, pero el combinado de Alianza Muni le ganó por 4-1 con un actuación inolvidable de Hugo Sotil y de Teófilo Cubillas, nunca me olvidaré de ese partido y son anécdotas enriquecedoras los valoro siempre, nunca me enfrenté a ellos.

De los pantalones cortos a ponerse el buzo (o en su caso, el terno)

¿En qué momento decide ser técnico?

Cuando me lesioné decidí tratar de darle al jugador lo que no me dieron a mí y empecé con esas premisas y estos 30 años me he mantenido así siempre he iniciado con el respeto con el buen trato con la exigencia con la disciplina la valoración a la familia tú no puedes hablar de integralidad cuando tú pides disciplina y eres indisciplinado, cuando tú dices di la verdad y tú eres el que miente mañana tarde y noche cuando tú le pides al jugador respeto y lo irrespetas y ese es un contrasentido en el que vivimos atrapado entonces yo he ese año 92, me acuerdo cuando empecé de técnico en Mannucci, siempre lo menciono de menos 14 a más 6 y salvamos la categoría porque el equipo estaba descendido son momentos diferentes de menos 14 a más 6 en 8 partidos ha sido lo más increíble que he hecho por qué por el lado humano yo he masajeado a mis jugadores yo le ponía inyección yo le prestaba dinero un tema excepcional para mí, es mi mejor experiencia porque le di todo lo que no me daban a mí y así he seguido creciendo como técnico.

Pero no siempre se dan los resultados.

Entonces yo hago mi parte, claro somos responsables políticos, y siempre hay que proteger al jugador, por eso el jugador tiene que ser 100% profesional y consecuente con lo que dice y lo que hace porque mis indicaciones son para ayudarte a ser productivo y ayudarte a ser feliz a través del fútbol a tu familia ese es mi función yo no he negociado eso, nunca podría traicionar a un jugador, un jugador de fútbol si quiere ser realmente exitoso le doy herramientas lo demás depende de él pues los técnicos no somos infalibles.

¿Ser técnico es muy complicado?.

Sí, por supuesto, pero si mi vida ha sido dura no puedo pretender que sea lo contrario cuando más experiencia tienes es todo lo contrario, pero yo cumplí mi propósito de no lastimar a los jugadores, de ayudarlo o sea ese es un propósito de vida a través del fútbol, ser honesto con los jugadores, ser responsable, ser transparente, ser respetuoso, ser leal, he sido leal con todos.

La Fe de Cuto: La segunda parte de la entrevista al 'Diamante' Julio César Uribe. Foto: Trome.

Usted duerme tranquilo.

No he hecho nada que sea al contrario yo tengo un trofeo emocional que es uno que siempre menciono y ahora reitero esa mención a Johnnier Montaño el 2013, 2014 me otorgó un trofeo emocional con una frase en una conversación me dijo profe vengo a agradecerle, agradecerme, qué hay que agradecer Jhonnier, qué pasa, gracias por devolverme la alegría de volver a jugar al fútbol, puta para mí eso es un campeonato, pues eso es lo que un técnico tiene que hacer.

Él había perdido la motivación en ese momento.

Lo dijo Johnnier Montaño ah no lo dijo Juan Perico, Johnnier Montaño gracias por darme devolverme la alegría de volver a jugar fútbol para mi ese es un trofeo emocional y así tengo muchísimos más, entonces mi parte me permite sentirme tranquilo.

Su etapa como entrenador en la selección peruana

Yo creo que fue una buena etapa, pero que pudo haber sido mejor y para que haya sido mejor necesitaba tiempo que es lo que no me dieron, los partidos que se han hecho de manera aislada en determinados procesos dentro de los 10 mejores partidos que puede tener en la selección de esta nueva generación hay tres o cuatro que yo creo que no se van a poder olvidar, el de Chile el 3 - 1 con goles de Flavio Maestri y de Mendoza, el partido del Morumbi ante Brasil 1-1, con gol de Pajuelo, el 1 - 0 ante Colombiano con gol de ‘Ñol’ Solano y el cuarto es ante Uruguay el 3 - 0 en copa América del 2007.

La gratitud es importante.

Claro, la gratitud es la memoria del corazón, un corazón sin memoria te hace una persona mal agradecida y desleal. Todo es circulante pues.

Así de simple.

Todo es bien simple, aquí vivimos. Yo me acuerdo de una entrevista que decía, por cosas que pasaban en el desarrollo del juego. En el Perú las cosas están al revés, están al revés que los sombreros van a ir en los pies y los zapatos en la cabeza carajo. De que aprendizaje señor, pero claro pues, ¿De qué aprendizaje me hablan? Si está todo al revés.

Sin hacer alusión a nadie.

Simplemente un tema de sentido figurado de lo que he declarado en algunos partidos, por lo que me ha tocado vivir.

Se entiende.

O sea, el respeto al esfuerzo del jugador, el respeto a su intención de querer alcanzar sus objetivos, el respeto al esfuerzo, muchas cosas, acá todo mundo, discúlpame la palabra, te lo voy a decir, todo el mundo se caga, se caga en el esfuerzo del otro. Te quieren ganar siempre con trampa pues y así no es pues.

Se debe competir de igual a igual.

Sí tú me ganas correctamente, yo te saludo, te felicito, me enseñaste.

Se reconoce.

Exacto, eso que me saludas, me hiciste trampa y ya estaba todo arreglado pues, yo no te saludo, yo no te saludo pues.

Pasan muchas cosas.

Esa es la diferencia pues entre lo bueno y lo malo, parte de una gran diferencia ¿No? Cada uno escribe su propia historia.

Cambiando de tema, profesor usted pasa por el salón de belleza.

Yo le meto al tintan cada mes pero del bueno.

Pero usted lo maneja, usted tiene su estrategia.

¿Cómo así? Jajaja.

Usted maneja los tiempos.

No, es un tema de momento, hay momento que me quiero afeitar y me afeito, hay comentos que me quiero meter el tintan. Pero eso no es lo importante, lo importante es sostener lo que está bien, pero el estar bien tú no lo puede negociar a través del tinte o de la barba, eso es de tu estado de ánimo.