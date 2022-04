Un jugador de la talla de Julio César Uribe tiene mil y un anécdotas que contar, es por eso que cada vez que relata historias de sus tiempos de jugador hay que prestarle atención, pues nos podemos encontrar con reales joyas del fútbol peruano.

TE VA A INTERESAR | Roberto Martínez: cuando casi muere por tomar viagra, la historia oficial

Una de ellas incluye una gresca en la que el ‘Diamante’ le dejó un doloroso recuerdo a un dos veces campeón del mundo como lo es Daniel Pasarella. Uribe contó la historia con lujo de detalles en ‘Al Ángulo’.

Esto sucedió en el año 1986, durante la inauguración del Estadio del Junior de Barranquilla, club en el que jugaba Uribe. El visitante era nada menos que la selección argentina que luego sería campeona del mundo, con Maradona y Pasarella en sus filas.

Uribe, con la pica de las eliminatorias aún ardiendo, tuvo un encontronazo con el defensa argentino. “Sale Pasarella y me pecha, yo hago una pared con el ‘Didi’ Valerrama, con cacha, el fútbol es el arte del engaño, voy por la devolución y él me pecha, me tumba. Yo reclamo: “Penal, penal”, y él me dice: “Párate, pelotu..., hij...”, y me tocó a la mujer que más amo que es mi madre”, inició el relato.

La gresca tuvo su cuota de agresión física ya que Uribe admite haberle metido un cachetadón a Pasarella , algo que en otro momento hubiera significado una pelea a puño limpio, no obstante, el argentino n se quiso enfrascar con un jugador que también la conocía en el boxeo.

“ Cuando él me pecha, le meto un cachetadón. Nos expulsaron a los dos y cuando nos estamos yendo se me salió el Barrios Altos y le dije: “Vamos al vestuario a sacarnos la....”. Él me dijo: “Para, pelot... son cosas del fútbol, eso pasa en la cancha”, porque yo iba a pelear, estaba dispuesto”, añadió.

Se dice que, a pesar que el cotejo terminó empatado 0-0, Junior le metió un baile tan notorio a Argentina (con patadas incluidas) que produjo peleas al interior del equipo y que los jugadores le pidieron a Bilardo no jugar ningún amistoso más e ir de frente a México para el Mundial.

Pese a todo, Uribe asegura sentir un gran respeto por Pasarella. “El mejor central del fútbol argentino, impresionante. En el 85 me tocaba marcarlo en pelota quieta”, sentenció.