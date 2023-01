‘La Fe de Cuto! recibió con los brazos abiertos a Julio ‘Coyote’ Rivera, jugador que dejó huella en Universitario y Sporting Cristal, pese al estrecho lazo de su familia con Alianza Lima. Lo cierto es que todo el Perú lo quiere por también haber defendido la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, aunque es una figura reconocida de nuestro fútbol, muchos no saben el origen de su famosa chapa de ‘Coyote’. Menos personas aún desconocen que el exfutbolista tenía otro apodo un poco más controversial: ‘El general de las trampas’.

Sobre ‘Coyote’, el hermano de Paolo recordó que fue el conocido diario ‘El Bocón’ el que le puso el apelativo.

“ Me la pusieron los del diario El Bocón, cuando jugué en el Mariano Melgar de Arequipa. Fue mi segundo año que jugué en el fútbol profesional, porque el primero lo jugué en Los Ángeles de Moquegua, un equipo del Ejército. Cómo es la vida, quizá si no hubiera entrado a la institución, no hubiera tenido la oportunidad de jugar en el fútbol profesional ni llegar a la selección”, comentó.

‘El general de trampas’ tiene un origen un poco más elaborado, uno que combinaba su pasado en el Ejército del Perú con su presente (el de aquel entonces) con su vida personal.

“El apodo de ‘El general de trampas’ me lo pusieron en el diario El bocón. Me pusieron el general porque estaba en el Ejercito. Me sacaron una foto con un tanque y luego me pusieron ‘de las trampas’. nadie es un santo, siempre me he cuidado . A raíz de eso, mi tío ‘Mota’ me dice, en una reunión con los de la Naval, a ti te dicen Coyote no porque eras rápido, sino porque todas las trampas te fallaban” , acotó.

‘Coyote’ Rivera en ‘La Fe de Cuto’: Cómo se lleva con Paolo, la Libertadores y el hilo del Chorri

Hola, hola, mi gente. Una vez más con ustedes. Se acaba Enero y lo cerramos con broche de oro. Luego de la picante entrevista a José ‘Pepe’ Soto, que estoy seguro va a ser una de las más vistas de este 2023, conversamos con Julio ‘Coyote’ Rivera, el bravo, quien nos cuenta detalles de sus inicios en el futbol, Paolo Guerrero y mucho más.

En la entrevista, ‘Coyote’ Rivera abre su corazón y nos cuenta cómo fueron sus inicios en el fútbol, los mismos que están relacionados a su otra profesión, el haber sido integrante del Ejercito peruano.

‘Coyote’ nos cuenta varias de sus hazañas en el deporte de la pelotita y nos habla de su hermano Paolo Guerrero que era ‘terrible’ cuando era chibolo. Además, nuestro invitado se sincera para hablar de su enfermedad con la que sigue batallando, un cáncer a la sangre que lo sorprendió en esta etapa de su vida. Te dejamos con la entrevista, mírala hasta el final, ya sabes. La fe es lo más lindo de la vida.

