Julio ‘Coyote’ Rivera estuvo en ‘La Fe de Cuto’ hablando sobre su extensa carrera en el fútbol nacional. Sin embargo, un apartado muy importante en la entrevista con el exjugador de la selección peruana fue sobre su relación con hermano, Paolo Guerrero.

Pese a la gran diferencia de edades que hay entre los dos hijos de Doña Peta, ambos fueron, y siguen siendo, muy cercanos. De hecho, el ‘Coyote’ siente que haberle ‘sacado pica’ cada vez que jugaban algún partido en el barrio, le ayudó al ‘Depredador’ a forjar su carácter.

“Yo le cambiaba los pañales, tenía 16 años. Paolo era terrible, de chibolo era pirañita. Era gringuito, blanconcito, rubiecito. Paraba en la calle, era bandido , mi vieja tenía que corretearlo para comer. era bandido. Siempre le gustaba estar en el barrio jugando pelota, había nacido con ese talento. Mi relación con él es muy buena, me quiere mucho. Cuando estaba pequeño en las menores de alianza, me lo quería llevar a cristal. él dijo no, porque era aliancista”, contó.

‘Coyote’ también constató lo ya conocido por todo el Perú, el cariño inmenso que Paolo Guerrero siente por su madre, a tal punto que el delantero, hasta el día de hoy, se pone celoso de su propio hermano.

“Toda su etapa de menores la vio mi madre porque ya estaba en el Ejercito. mi mamá me decía que le iba bien y que hacía goles. Yo le decía: ‘No pasa nada con ese blanquito, que me venga ver a jugar’. Le golpeaba la cabeza y le decía: Anda a verme jugar, para que veas cómo se juega’. Se mordía los labios y me miraba. Eso le sirvió. Ha salido muy noble, muy bueno. Las lágrimas se me salen porque para él, su madre es su reina, le da de todo. No vive sin mi mamá. ¿Engreído? Sí, hasta ahorita. Paolo se pone celoso de mí, porque su primer hijo es el más bonito (risas)”, acotó.

