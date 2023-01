‘Coyote’ Rivera llegó a Sporting Cristal en 1993 para hacer historia con un tricampeonato y una final de Libertadores, sin embargo, todo pudo haberse acabado en sus primeros partidos por una irresponsabilidad. El exfutbolista hizo esta revelación en ‘La Fe de Cuto’.

Un joven ‘Coyote’ destacó en Melgar en 1992, lo que le valió el interés de Sporting Cristal. El futbolista sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar, no obstante la ansiedad por destacar le jugó una mala pasada y estuvo a punto de irse tan rápido como llegó.

“ Llego a Cristal en el 93 y justo casi me voy de Cristal también. Todavía no era titular, el ‘Ciego’ Oblitas me puso en la banca, íbamos a jugar una final en el 93 para ver si Alianza o Cristal iba a la Libertadores. El partido estaba cerrado 0-0 y me pone en el segundo tiempo y me dice ‘Julio calienta’. Yo emocionado, entro y me dice ‘ya, acá tiene que cambiar el partido, destroza por la banda derecha’. Me acuerdo me que marcaba Frank Ruíz, mi causa, lo pico y en la primera se me tira y me agarra. Le digo, ‘compadre juega bien’, pero en un partido caliente no hay amigos. Me picó y se me tira y me agarró y fuimos rodando en el Estadio Nacional, rodamos hasta la piscina de arena y le metí un puñete. Ni dos minutos había jugado y me sacaron una roja”, relató.

Ese hecho perjudicó a su equipo que terminó perdiendo el partido en la tanda de penales. Sintiéndose responsable del hecho, el ‘Coyote’ comenzó a escuchar rumores sobre su temprana salida del equipo.

“Esa anécdota nunca me la olvido. Yo preocupado, me faltó experiencia. El Ciego ni me miraba, nadie me miraba. Nos hace gol Alianza, Waldir, se complica. Y o decía qué he hecho Dios mío. Una jugada de Pablito Zegarra y penal a favor de Cristal, ahí respiré. Termina el partido a penales, y Alianza nos gana en penales. Era dinero, no clasificamos y ahí el Chorri me dice que estaban peleando a ver si me quedaba o no ”, sostuvo.

Rivera ya se sentía más afuera que adentro de Cristal. Fue Juan Carlos Oblitas quien peleó por su permanencia en el equipo, lo cual luego se tradujo en un tricampeonato nacional y un subcampeonato de Copa Libertadores.

“Yo estaba palteado, recién había llegado a Cristal, pero para qué, el Ciego Oblitas puso cara por mí, me dio una oportunidad más pero me dijo que no cometa mas burradas”, sentenció.

‘Coyote’ Rivera en ‘La Fe de Cuto’: Cómo se lleva con Paolo, la Libertadores y el hilo del Chorri

Hola, hola, mi gente. Una vez más con ustedes. Se acaba Enero y lo cerramos con broche de oro. Luego de la picante entrevista a José ‘Pepe’ Soto, que estoy seguro va a ser una de las más vistas de este 2023, conversamos con Julio ‘Coyote’ Rivera, el bravo, quien nos cuenta detalles de sus inicios en el futbol, Paolo Guerrero y mucho más.

En la entrevista, ‘Coyote’ Rivera abre su corazón y nos cuenta cómo fueron sus inicios en el fútbol, los mismos que están relacionados a su otra profesión, el haber sido integrante del Ejercito peruano.

‘Coyote’ nos cuenta varias de sus hazañas en el deporte de la pelotita y nos habla de su hermano Paolo Guerrero que era ‘terrible’ cuando era chibolo. Además, nuestro invitado se sincera para hablar de su enfermedad con la que sigue batallando, un cáncer a la sangre que lo sorprendió en esta etapa de su vida. Te dejamos con la entrevista, mírala hasta el final, ya sabes. La fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la entrevista completa.