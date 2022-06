Palabras mayores. Julio Meléndez, histórico defensa y capitán de la Selección Peruana con la que ganó una Copa América y clasificó a un Mundial, habla de la ‘Blanquirroja’. El ‘Negro y su ballet’ reconoce que Perú no la tiene fácil, hoy en Doha, pero destaca el juego de Gianluca Lapadula. Ex crack de Boca Juniors también pide a los defensas que traten bien el balón.

Ya no queda nada para el repechaje…

Como todo el país estoy pendiente de la selección, queremos ir al Mundial. Le tengo fe y confianza a los muchachos.

¿Qué partido espera?

Vamos a sufrir un poco, ellos son más altos que nosotros, por ahí llevan ventaja. No será un partido fácil.

¿Llegamos bien?

Si, los muchachos están motivados. Ellos quieren hacer bien las cosas y saben que todo el mundo verá el partido, será una linda oportunidad para mostrarse.

¿Qué destaca de esta selección?

La unión, veo un grupo sano.

¿Alguna vez vio tanta expectativa por un partido de la selección?

Cuando jugamos la final de la Copa América del 75 todos estaban pendientes de lo que íbamos a hacer y salimos adelante.

Julio Meléndez confía en un gol de Gianluca Lapadula (Foto: GEC)

Esa fue una gesta…

Ganarle a Brasil en su cancha a Colombia en la final, fue un campañón.

Muchos empiezan a comparar a jugadores de esta selección con su generación, ¿qué opina?

Para mí, estos chicos son extraordinarios, pero nosotros dejamos huella aunque algunos a veces no se acuerdan.

¿Cueva está a la altura de Cueto, Cubillas o Uribe?

‘Cuevita’ está haciendo su carrera, mis compañeros fueron extraordinarios en su club y la selección. Chumpitaz, Percy Rojas, el ‘Cholo’ Sotil, el ‘Nene’ Cubillas, Muñante, ‘Patrulla’ Barbadillo, Baylón por citar algunos, son fuera de serie.

Julio Melendez: “Lapadula es peleador como Percy Rojas”

¿Le gusta Lapadula?

Claro, me hace acordar a Percy Rojas cuando salió. El ‘Trucha’ estaba siempre metido en el área peleaba con los defensas.

¿Era difícil marcar a Percy?

Conmigo se peleaba, era flaquito pero peleador, Percy fue grandioso.

¿Qué destaca de nuestro nueve?

Se mueve muy bien y eso que en cada partido le hacen 200 fouls. El muchacho es duro, es un buen jugador.

¿Qué recuerdos de la campaña de la Copa América?

Nos preparamos en la cancha de Sporting Cristal y dormíamos ahí todos juntos. No pedíamos hotel de cinco estrellas, al Sheraton lo conocíamos de nombre, éramos humildes y sencillos.

Julio Meléndez recuerda cuando le regaló su camiseta a presidente Morales Bernúdez (Foto: GEC)

Julio Meléndez: “Nos dieron de premio 125 dólares y felices”

El premio por ganar está muy lejos de las cantidades que se entregan hoy…

Nos dieron 125 dólares y todos felices, ni piteamos. Seguimos sin reconocimiento de nadie, pero nos quedamos tranquilos porque tenemos el cariño del pueblo.

La imagen del presidente Morales Bermúdez cantando el Himno Nacional con su camiseta es imborrable…

El viejo fue el único político que se portó bien con nosotros. Se preocupaba por lo que comíamos, porque estemos bien.

¿Cómo se dio lo de la camiseta?

Antes del partido bajó al camarín y dijo vamos para adelante. Al final del partido bajó a la cancha y me dijo: “Ya la sudaste tú, ahora la voy a sudar yo” y se le di.

Ese es un momento histórico…

Sabes que después de unos años lo fui a visitar y le pedí la camiseta porque la quería tener de recuerdo y me dijo: “ yo no la tengo, anda habla con mis hijos que creo la han empeñado ”, me mató el viejo.

¿Piensa visitar Argentina donde es ídolo?

Alguito hicimos, la gente se acuerda del ‘peruano y su ballet’. Hace dos años no voy, siempre me invitan, hay dirigentes que son mis hinchas.

Está circulando un video en el que se le mostrando toda su calidad, trataba bien a la pelota…

El balón estaba cerca de mi porque lo trataba bien, igual pasa en el amor, si tratas bien a tu pareja se queda contigo.

Un consejo a los chicos que están empezando como defensas…

Que traten bien al balón que no todo sea rechazo. Por eso ahora no pasan aviones por el Estadio Nacional porque saben que se los bajan. La pelota es bonita, hay que tratarla con cariño.

