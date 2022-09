Su nombre está en la historia grande de Boca Juniors y todavía se le recuerda. Poco más de cuatro años le bastaron a Julio Meléndez para ganarse un sitio entre los mejores jugadores extranjeros que pasaron por el fútbol argentino. ‘El peruano y su ballet’, como lo conocen al zaguero que ganó tres título con los xeneizes, considera que la crítica es muy dura con Carlos Zambrano.

¿Cómo le fue ante River?

Bien en líneas generales.

¿Se acuerda de su primer clásico?

Empatamos 1-1 en la Bombonera.

¿Estuvo nervioso?

No, pero sí el primer día que jugué por Boca.

¿Cómo fue eso?

Me tocó debutar en la reserva ante Colón y cuando vi el estadio repleto me asusté y dije aquí me matan si juego mal. Recuerdo que llame a mi esposa y le dijo que me regresaba.

Al final se quedó y triunfó…

Mi esposa me convenció para seguir y no me puedo quejar porque gané títulos y el reconocimiento del hincha que todavía recuerda al ‘Peruano y su ballet’.

Estar en el equipo ideal de todos los tiempos de Boca no es fácil…

No soy panudo, pero en Argentina, me quieren mucho. Nunca fui suplente, el hincha quería ver al peruano.

Julio Meléndez ganó tres títulos con Boca Juniors en cuatro años. (GEC Archivo Histórico)

¿Qué le decían los hinchas cuando jugaban con el eterno rival?

Me abrazaban y me decían: ‘negro tenemos que ganar’, yo me motivaba y me rompía en cancha. En el tiempo que estuve en Boca nunca contrataron un central para que me haga sombra.

Ganar a River es especial…

Te salva el año, la motivación es extra y aunque en Argentina hay más clásicos, el Boca-River es único.

¿Un partido en el que no le hayan salido las cosas ante los ‘millonarios’?

Un día perdimos en su cancha 2-1 y me expulsaron, pero paso algo muy curioso.

¿Qué ocurrió?

El arbitro Luis Pestarino me saca la roja porque me resbaló y le agarro la pierna a un rival y cuando voy caminando al túnel acompañado de Ermindo Onega y ‘Pinino’ Mas la hinchada de River en vez de insultarme me aplaudió.

Usted no necesitaba patear para controlar a los delanteros…

El negro Meléndez no hizo un foul decían, ¿qué tiene ese negro? se preguntaban otros, creían que era un robot.

¿Y cómo hacía para no recurrir a las faltas?

El área chica de Boca era mi casa. Tenía puerta principal y puerta falsa, por donde querían entrar los agarraba y salía ganador.

En su época había buenos defensas en Argentina…

Estaban Roberto Perfumo y José Pascuttini que eran jugadorazos, pero me eligieron el mejor del país varias veces.

¿Qué le pedían los entrenadores en estos partidos picantes?

Alfredo Di Stéfano, que es uno de los mejores que tuve, me decía a ti no te digo nada porque eres buenísimo. No sabes lo feliz que me sentía de escuchar eso de una gloria del fútbol.

¿Recuerda algún delantero de River que lo complicara?

Los hermanos Ermindo y Daniel Onega eran muy buenos y entre los dos me querían hacer la fiesta, pero no podían. Uno le decía al otro sácalo al negro del área, pero yo no me movía de mi zona.

¿Le gustaría estar en la Bombonera el domingo?

Todos los años me invitan, no es por alardear, pero hay gente que me quiere mucho y ese es mi mayor tesoro.

Para Julio Meléndez peleas como las de Zambrano y Benedetto no ocurrían en su época.

Trompearse no está bien, eso en mi época no pasaba

La pelea entre Zambrano y Benedetto que sensación le deja…

Uno puede decirse mil cosas en la cancha y en el camarín, pero trompearse no está bien. En mi época éramos una familia.

La crítica argentina es muy dura con Zambrano…

Siempre me llaman y me dicen que no es jugador para Boca y otras cosas más, pero yo les digo que es un jugador extraordinario porque así lo veo.

¿Un resultado?

Gana Boca 1-0 con gran actuación de los peruanos.(José Reynoso Alencastre).

