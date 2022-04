Es un referente en Alianza Lima y tiene varios clásicos encima. ‘Kanko’ Rodríguez es una voz autorizada de los blanquiazules para contar lo que son los partidos con el eterno rival. El que fuera mediocampista íntimo por varias temporadas no se olvida de los choque con los cremas y de sus duelos con Paolo Maldonado.

¿Quién llega mejor al clásico?

Los dos llegan bien. Ambos ganaron, pero eso en este tipo de partidos no importa, son habladurías.

¿Explica eso?

No interesa quien llega mejor, los clásicos se juegan para ganarlos y punto.

Universitario es local, ¿influye que el partido sólo se juegue con su gente?

Por el contrario, eso es motivante para los jugadores de Alianza. Ganarle al rival de siempre en su casa no tiene precio. Eso sí hay que tener personalidad para jugar esos partidos.

¿Cómo afrontabas esos encuentros?

Yo me crecía, quien no quiere jugar un clásico. Cuando a inicios de año se sorteaba el fixture del campeonato me fijaba cuando se jugaba el partido.

¿Te preparabas de manera especial?

No, entrenaba igual, pero si tenía cuatro amarillas jugaba con pinzas para que no me saquen la otra y perdérmelo. Si estaba lesionado apuraba la recuperación.

'Kanko' Rodríguez fue protagonista del histórico 6-3 de Alianza Lima ante Universitario (Foto: GEC)

¿Cómo te fue en tu primer clásico?

Ganamos 1-0 con gol de Rosinaldo en el Estadio Nacional y salí elegido el mejor jugador de la fecha.

¿Te pusiste nervioso cuando te confirmaron que arrancarías de titular?

Yo venía jugando así que no me tomó por sorpresa, pero no te voy a mentir que las primeras jugadas aseguré el pase y la entregué cortita porque estaba super nervioso. Luego me solté.

¿Un partido especial ante los cremas?

El 6-3, ese partido fue inolvidable.

¿Le hiciste gol al compadre?

No hice gol, más bien me perdí dos en una liguilla. Ganamos con gol de Parko Quiroz de tiro libre y en dos mano a mano con Zubzuck fallé feo.

¿Te agarrabas con alguno de la “U”?

Chocábamos con el ‘Puma’, pero todo dentro de lo normal. Con ‘Cuto’ también choqué, porque me pusieron de central y él era delantero. Íbamos fuerte los dos, pero todo bien.

¿Ninguno te trabajó a la boquilla?

Se decían cosas, pero todo quedaba ahí.

¿Había alguno de Universitario que te provocaba reventar?

A todos los de la “U” quería reventarlos ja, ja, ja.

¿Alguno en especial?

Al ‘Chato’ Paolo (Maldonado). Era pendejo, vivo. Marcarlo era complicado, me daban ganas de reventarlo.

¿Qué extrañas de esos partidos?

Salir por el túnel de Sur en el Estadio Nacional y que te reciba la barra. Eso era espectacular.

Si Alianza pierde con Colo Colo en la Copa ¿Llegará con la moral baja?

No influye en nada. Si pierdes en Copa Libertadores, pero ganas el clásico el hincha se olvida de todo, porque es un partido especial que quieres ganar siempre.

Waldir Sáenz y 'Kanko' Rodríguez celebrando un gol de Alianza Lima. (Archivo)

¿Qué te parece la “U”?

Está mejorando y tiene jugadores importantes como Rodrigo Vilca y Piero Quispe que tienen condiciones.

La administración y los hinchas creen que Quispe puede llegar lejos, ¿Qué te parece?

Ese chico es atrevido, corajudo y tiene personalidad. El chiquillo juega bien.

Ahora llegó Andy Polo que viene de hacer un golazo…

Va aportar mucho, es jugador de selección, mundialista. Tiene otro ritmo.

¿Y Alianza Lima qué te parece?

Ante UTC no estuvo tan mal, como en otros partidos.

Jefferson Farfán era el ‘As bajo la manga’ de Alianza Lima

¿Parece que este año le encontraron ‘el pulso’ a Alianza Lima?

Cada temporada es distinta y ahora no está Jefferson (Farfán) que fue decisivo el año pasado.

¿Cuánto pierde Alianza sin la ‘Foquita?

Mucho, Jefferson no arrancaba, pero cuando entraba marcaba la diferencia. Tenerlo en la banca era el as bajo la manga.

Jefferson Farfán fue importnate para Alianza Lima en el 2021. (Foto: FPF)

¿Un jugador blanquiazul que destaques?

Me gusta Yordi Vílchez. Lo vengo siguiendo desde que estaba en Deportivo Municipal y juega bien. Ojalá siga en ese nivel. La selección tiene buenos centrales, pero el chiquillo es seleccionable

¿Vas al estadio?

No, más bien invito a los hinchas de AlianzaLima a que vayan a ver el partido en pantalla gigante a mi negocio "El Huarique de Kanko y Charito". Estamos en pasaje San Lorenzo 410 frente a la tribuna de occidente del estadio de Matute. (José Reynoso Alencastre).

