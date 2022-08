Cada vez que Alianza Lima juega en casa, el hincha ‘blanquiazul’ sabe que debe pasar por el Pasaje San Lorenzo 401, apenas a 2 cuadras del estadio ‘Alejandro Villanueva’. Allí llega a saborear los platos de Doña Charito y compartir con ‘Kanko’ Rodríguez, figura ‘íntima’ en los años 90, que vistió la camiseta de la selección peruana y ahora es la imagen del local. Esta es la historia de un par de compadres que decidieron ser emprendedores de la gastronomía.

‘Kanko’, ¿sabes cocinar?

Fui el único hombre entre ocho mujeres, ¿para qué me iba a meter a la cocina?

¿Cuál es tu principal función en el local?

Recibo a la gente, compro los víveres, tomo cervecitas con los clientes.

¿Te ‘sacrificas’?

Termino movido.

¿Ya vino ‘Vitito’ Reyes por acá?

Cada vez que hablo con él, me siento más misio de lo que soy.

¿Por qué?

Me habla de un jugador que vale millones de dólares, chibolo y que lo llevará a México.

¿En ese nivel está?

Habla así, pero no vende a nadie.

¿Hay ‘cuaderno’ para el fiado?

Acá recibimos Yape, Plin y vamos por la tarjeta Visa.

Imagina que un cliente vine un día con una chica y después trae un distinta

Acá no entra nadie con la ‘trampa’

¿Lo detienes por más que sea un buen consumidor?

Por supuesto.

Y si te dice: ‘Ya pues, no me vengas a dar clases de fidelidad’

Le respondo que el ‘Kanko’ al que se refiere, ya murió. Ha nacido otro y está perdidamente enamorado.

Ya que tocamos el tema, ¿crees en los amigos que son buenos consejeros?

Se creerán psicólogos para dar consejos. Cuidado, que así comienzan los ‘partidores’.

¿Se portan cómo los mejores amigos?

Si la chica llega con problemas, se acercan y les dicen: ‘No sufras’ y le hacen cariño.

¿Frase utilizada por estos tipejos?

‘Una mujer tan linda como tú, no puede ser tratada así’. Ya empezó el ‘galán’.

¿Y gana?

Como ella está vulnerable, ‘pierde’-

¿Qué club te debe dinero?

Municipal como 40 mil dólares.

¿No has ido a la agremiación?

Es que mi contrato lo guardó mi madre y ella ya está en el cielo. No tengo como reclamar.

¿Y el Juan Aurich?

Una cantidad de plata similar.

¿Algo que viviste allí?

Como no pagaban, un día debíamos salir a Chimbote al mediodía, pero partimos recién 1 de la mañana.

¿Qué siguió?

No fuimos por tierra y salió un ron, luego paramos y conseguimos otro.

¿Llegaron ‘movidos’?

Y tomé la decisión de solo jugar un tiempo.

¿Lo cumpliste?

Sí y antes de ingresar al campo, el profesor Ramón Mifflin, técnico del Deportivo Pesquero, me llamó.

¿Qué deseaba?

Me dijo que al siguiente año deseaba contar conmigo, además qué sabía que no cobraba y me regaló 200 dólares.

¿Qué le dijiste?

Si era para ir para atrás, no lo quería y me aclaró que no buscaba eso. Agarré nomás.

¿Otra de esas?

El siguiente partido era ante Alianza y José soto, que estaba en Cristal, me llama: ‘Cómo el fin de semana juegan contra los ‘Blanquiazules’, hay 15 mil dólares si le ganan o empatan’.

¿Qué respondiste?

Que en Matute no seríamos el ‘Ciclón del norte’ sino el ‘Manchester United’.

¿Cómo acabó la historia?

Jugábamos como si estuvieras peleando la clasificación al Mundial, íbamos 1 a 1, pero faltando cinco minutos, nos metieron el segundo.

Se fue un buen billete

Falló el golero Iván Chávez, que era tan ‘huasca’ que su apodo era ‘Líquido’.

Entonces, invita a la gente

Ya saben, cada vez que juegue Alianza de local, los esperamos en ‘El Huarique de Kanko y Charito’.

‘Charito’: ‘Kanko es de la pitrimitri’

Ella, es la comadre, amiga, confidente y socia. Se conocen muchos años, es la que pone la sazón y quien conoce el barrio al revés y al derecho. Doma Charito, también tiene mucho por contar.

Charito, ¿Cómo nació la idea de abrir el local?

Antes de la pandemia ya habíamos abierto algunas veces, pero cuando todo se fue calmando es que decidimos retomar el proyecto.

¿Qué días está atendiendo?

Los días de partido, pero en el último clásico también los hicimos, pusimos un televisor afuera y la gente celebró el triunfo ante la ‘U’.

¿Un plato que terminan chupándose los dedos?

Chancho al horno, que cuesta 15 soles, pero es con ensalada y su tamal al lado.

¿A qué hora arrancan con los preparativos?

Dependiendo la hora del partido, aunque tenemos un ‘wasap’ de clientes y ellos me avisan que vendrán a almorzar y allí todo cambia.

¿Cómo eligieron al padrino del local?

Siempre pensamos en César Cueto, aceptó, dejó su firma y yo dije que todo nos iría bien.

¿Venden cerveza?

Para que acompañen su comida.

¿Y las esposas no se quejan?

Un muchacho vino un día con su pareja y me presentó.

¿Qué buscaba?

Quería enseñarle a la chica, dónde se quedaba después de los partidos y esté tranquila. No hacía nada malo.

Si una chica linda, quiere agregarse al grupo de ‘wasap’ del grupo del restaurante, ¿l agregas tú o el compadre?

De eso me encargo yo, ja, ja.

Jessika Tejada es del barrio, ¿ya vino por acá?

Ella fue mi compañera de colegio en el Isabel La Católica. Seguro pronto la tendremos visitándonos.

¿Cómo es el compadre?

De la ‘Pitrimitri’.

¿Ayuda?

Desde temprano, viene él con la novia, mi esposo también se pone de pie. Es un trabajo en familia.

Un gran abrazo

Otro para ustedes y vengan a saborear los deliciosos platos que preparamos en nuestro local.

TE PUEDE INTERESAR