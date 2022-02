Hoy se celebra el ‘Día de la Amistad’ y es bueno recordar a un gran futbolista que tuvo detalles con mucha gente, pero en especial con sus amigos. Carlos ‘Kukín’ Flores, para muchos, el verdadero ‘10 de la Calle’ se ganó el cariño de propios y extraños con gestos como el que tuvo en un partido entre Juan Aurich y Universitario de Deportes, donde dejó de lado su faceta de palomilla y reveló la verdadera dimensión del volante chalaco.

Corría el 2002 y Universitario con Ángel Cappa como técnico enfrentaba al Juan Aurich en un partido picante. En el ‘Ciclón’ la figura era Carlos Flores y el técnico argentino, confeso admirador del fútbol de ‘Kukín’, mandó a sus jugadores a que no dejen suelto al zurdo, porque sabía que les podía hacer la fiesta. El argentino no se equivocó. Cuando empezó el partido el chalaco fue por el lado del “Leche” García, le rompió la cintura tres veces y lo dejó mal parado.

El defensa crema se vio tan desesperado por el ‘baile’ que le estaba metiendo ‘Kukín’ que se acercó al mediocampista y le dijo. “Negro me estás haciendo mie... Si perdemos me van a sentar y no me renuevan, vete a jugar para otro lado pues, tengo familia y no me puedo quedar sin club”. Carlos Flores lo miró, sonrió y le dijo “Está bien amigo, lo haré por tu familia” y se fue para jugar por el sector de Edson Domínguez.

Kukin Flores también jugó en Juan Aurich bajo la dirección de Jorge Sampaoli (Foto: GEC)

‘Kukin’ Flores continúa con el baile a cremas

Por ese lado, ‘Kukín’ la tuvo más fácil todavía. Con el cajamarquino hizo lo que quiso y el ‘Cheta’ antes de recurrir a las patadas, apeló a la buena relación que tuvo con el chalaco cuando fueron compañeros en Universitario y al igual que ‘Leche’ también se le acercó para pedirle al ‘diez’ que se vaya a otro lado del campo. “Cholo eres pendejo, te aprovechas que te aprecio para pedirme esto”, soltó el mediocampista antes de volver a moverse hasta otro lado de la cancha.

Carlos Flores vistió la casaquilla crema y fue figura en club (Foto: GEC)

‘Kukín’ Flores explota con reclamo de ‘Chemo’

Desde fuera Jorge Sampaoli se desesperaba al ver los movimientos de su jugador. Esta vez el zurdo se fue hasta el centro del campo y ahí se encontró con José del Solar. ‘Chemo’, con toda su experiencia, tampoco lo pudo frenar a Carlos Flores y cansado correr detrás del conductor porteño le dijo: " Kukin no jodas nos estás haciendo trizas, ya para, vete a jugar más arriba, después estás pidiendo que te ayude a buscar club en el extranjero“ .

El buen mediocampista chalaco miró a ‘Chemo’ y explotó: “Me están agarrando de coj… ¿no? Uno es bueno y les hace caso porque son amigos. Para que no jodan, mejor me voy”. Al minuto siguiente ‘Kukín’ se tiró al césped se tomó la pierna e hizo el típico gesto de cambio con la mano, ante la mirada incrédula de Jorge Sampaoli‚ que no entendía como su mejor jugador dejaba la cancha cuando la estaba rompiendo. Así era Carlos Flores, pícaro, rebelde, indisciplinado, pero el mejor amigo de sus amigos y colegas de profesión.

TE PUEDE INTERESAR