Hay que vivir para contarlo. Un futbolista, donde lo haya llevado el destino, siempre será una fuente inagotable de anécdotas y momentos únicos. Retirado por las circunstancias, pero convencido que volverá a jugar en la Liga 1 o Liga 2, Crifford Seminario se detiene un momento en sus quehaceres diarios, yendo de un lado a otro a jugar fulbito callejero, y repasa sus días en Sport Boys, el club que lo marcó para siempre y se anima a revelar esa intimidad que generó temores y momentos únicos. Jugó con Carlos ‘Kukín’ Flores, tuvo en el mismo equipo a Mario ‘Machito’ Gómez, estuvo presente el día que ambos se retaron a pelear, además compartió momentos inolvidables con personajes singulares del balompié peruano.

Crifford, ¿Todavía tienes ganas de regresar a la pelotita?

Desde el 2020 no juego de manera profesional. Mi último equipo fue el Sport Chavelines.

¿Y ahora?

Juego el fulbito callejero.

¿Verdad qué meten más patada que en Primera?

Son ‘criminales’.

Cuéntate una

Fue a jugar al barrio de Martinete en Barrios Altos.

Zona picante

Por supuesto y la pelota estaba por otro lado y un ‘pata’ me metió un puñete y me decía: ‘Acá no hay televisión, no te la vas a llevar fácil’.

¿Y el árbitro?

No te cobra nada, deja que hagan lo que quieran y parece ‘Cachascán’.

¿Se gana bien?

Sí, porque los dueños de los equipos, apuestan, sienten que está en juego su prestigio.

Juan ‘Drogba’ Carrillo ahora es árbitro, ¿ya te cruzaste con él?

Ese negro ‘mocho’, no puede contar hasta 10 porque solo tiene 9 dedos, ja, ja.

¿Te cuida en la cancha?

Le hablo después del partido, porque si me acerco antes, no me cobra nada.

¿Nunca concentraste con él?

No, pero imagino que ese pelo que tiene debe apestarle bien feo.

El hombre ha sido un gran goleador

Se cree el verdadero Drogba del Chelsea, pero lo pones de cabeza y no le cae ni 10 céntimos.

A quién si lo tuviste de compañero es a ‘Kukín’ Flores

De los mejores jugadores que vi y excelente persona.

¿Cuéntame algunas con él?

Iba con 2 soles para su pasaje y me pedía prestado para regresar a su casa.

¿En serio?

Él mismo me decía: ‘Mi esposa me manda con lo justo’.

¿Caminar con él por el Callao es cosa seria?

Con él íbamos a almorzar a huariques y nadie le cobraba.

Tuviste en ese equipo a él y a Mario ‘Machito’ Gómez.

No se hablaban y nosotros en medio. Eran 2 pesos pesados del equipo y del Callao. Eran momentos tensos, porque yo hablaba con ambos.

Hubo una famosa pelea entre ellos

Ese día Mario hizo un comentario y Carlos creyó que era una indirecta para él y lo retó. Se fueron a camarín a ‘mecharse’ y todos los del equipo fuimos atrás.

¿Quién dio?

Se metieron un par de manotazos y nos metimos a separar, pero ninguno ‘aflojó’.

¿Nunca concentraste con ‘Kukín’?

No, porque ya me habían advertido que se dormía plan de 4 de la mañana.

Estuviste en el 2009 que Boys salió campeón de la Segunda con golazo de Carlos Elías

Yo lo llamo ‘champazo’. Si patea como él sabe, no entra esa pelota.

Él va a responder que tu gol de media cancha, a Sport Águila en Huancayo, fue de suerte.

Eso siempre lo practico y ahora me ha salido un par de veces.

Ese año nació el apodo de ‘Carlitos Way’ a Elías.

Yo sabía lo que podía darle al equipo y había partidos en que parecía distraído, pero aclaraba a mis compañeros: ‘No le digan nada, él va aparecer’.

¿Se cumplía tu promesa?

Sí y surgía anotando un golazo.

Cuando Johan Vásquez llegó a la administración de la ‘Misilera’ te sacó del plantel. Si lo ves, ¿lo saludas?

Prefiero no cruzarme con él.

¿Por qué?

Con él empezó el fin de mi carrera.

¿Cómo fue ese despido?

Me llamó por teléfono y me dijo: ‘Te va a llamar el abogado para ver la rescisión de tu contrato’.

¿Nada más?

Solo eso y le pregunté la razón de su decisión y otra vez dio una respuesta inexplicable: ‘Tu carácter y el mío son muy diferentes’.

¿Cómo siguió la historia?

Fui al club para firmar unos papeles y no lo encontré. Creo que se escondió.

¿Lo quieres ‘cuadrar’?

Hay algo que nunca le voy a perdonar, que haga llorar a mi hijo y mi familia. Mi niño mayor me pidió que vuelva al club, pese a tener contrato con Comerciantes Unidos y le hice caso. Cuando me despidieron, sentía que era por su culpa.

Se sentía responsable

Sí y por eso te digo, si veo a ese tipo, no sé qué puede pasar.

Cuéntame el mejor momento de ese Boys campeón de Segunda 2009

La sorpresa que me dio Karla Bozzo, la presidente del club.

¿Cuál fue?

Me ofreció: ‘Si salen campeones, te traigo a tu mamá que vive en Italia’.

¿Cumplió?

Antes de entrar al campo, nos presentaron un video motivacional, donde todas los familiares nos daban palabras de aliento y mi abuela, que en paz descanse y fue mi segunda madre, me enviaba saludos.

¿Les tocaron el corazón?

Por su puesto, pero cuando entré al campo, un amigo de la tribuna gritaba mi nombre.

¿Le hiciste caso?

Sí y a su lado estaba mi mamita. Había llegado de Italia. Ese día me quería comer a los rivales.

¿Hay alguien más especial para vestir que tu ex compañero Antonio Lizarbe?

Usaba saquito como ‘Robotín’, pantalón pitillo y zapatos de punta como John Kelvin.

¿Otro que sea un desastre con la ropa?

‘Chemo Ruíz.

Pero tiene jale con las chicas

Debe amenazarlas.

O mucho carisma

Es buena gente, seguro por eso lo cag.. ja, ja.

¿Cuál es tu equipo en el fulbito de barrio?

El Unión FC de don Mario Flores, que nos trata como profesionales. Hace poco el club celebró un año más de vida, y el presidente, tiró la casa por la ventana. Con decirte que hay partidos que nos concentra.

¿Piensas volver a la Liga 1?

Quisiera regresar y jugar un año más, luego retirarme. Es mi único deseo.

Gracias por estos recuerdos

A ustedes por tenerme presente.