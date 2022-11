‘La Fe de Cuto’ lanzó la esperada segunda parte de la entrevista a Luis ‘Pompo’ Cordero, un programa en el que junto a ‘Cuto’ Guadalupe se repasó la carrera del exvolante de Universitario. Entre el aguadito más sabroso está una anécdota del recordado Carlos ‘Kukín’ Flores.

El ‘Pompo’ contó que ‘Kukín’ hacía lo que quería, a veces no iba a entrenar, pero el domingo la rompía. En ese sentido, al encontrarse con un director técnico que no aguantaba esas actitudes, obviamente ambos iban a chocar.

“En Huaral me encontré con una ‘banda’: Roberto Valenzuela, ‘Kukin’ Flores, Roberto Martínez Troncoso, el ‘Loco’ Martínez. Yo me sentía ‘santo’ allí. El entrenador era Roberto Arrelucea que un día tuvo un choque con ‘Kukín ’”, inició el relato.

“Lo que sucede es que lo mandó a Carlos a jugar un amistoso con los chicos y él no fue. Luego va a entrenar, se sienta mientras escuchábamos la charla y Arrelucea le dice “¿Por qué no ha ido al amistoso?”, y ‘Kukín’ responde que ya había hablado con los dirigentes y les había dicho que no iba a ir. El entrenador le dijo: “Acá el que manda soy yo, usted no va a trabajar hoy”. ‘Kukín’ se va y al rato regresa diciendo: “Mejor me quedo porque tú eres malo””, añadió.

Esto indignó al popular ‘Maharaja’ de tal manera que decidió ir a las más altas esferas de Unión Huaral a poner un ultimátum. “Arrelucea se fue a quejar con los dirigentes y les dijo “O él o yo”. ‘Kukín’ arrancó el domingo jajajaja” , expresó.

Fui parte de la ‘caja de cerveza’ de Pedrito Ruiz en Unión Huaral

Las anécdotas en Unión Huaral abundan para el ‘Pompo’ Cordero. En ‘La Fe de Cuto’, el actual entrenador del equipo femenino de Mannucci recordó cuando fue dirigido por ‘Pedrito’ Ruiz y cómo formó parte de su mediocampo. Asimismo, relató la vez que le hizo una cruel broma a ‘Gullit’ Reyes.

“Un maestro. Recuerdo que los mediocampistas titulares éramos Marco Salinas, Robert León, ‘Kukín’ y yo. Cuando ‘Pedrito’ daba la charla técnica dibujaba una caja de cerveza en la volante para resumir nuestros apellidos jajajajaj, la gente se mataba de risa”, contó.

“También en ese equipo estaba ‘Gullit’ Reyes, el delantero. Un día falla un penal en Huaral contra Cristal y en la siguiente charla el profe tenía que poner quién iba a patear los penales. Agarra y escribe ‘Gullit’ Reyes, nosotros dijimos buena le está dando la confianza, pero luego se para y pone al costado “no lo dejen patear” jajajaja”, agregó.

