Ricky Pérez fue uno de esos delanteros que a veces podían pasar desapercibidos pero que siempre registraba buenos números goleadores a fin de año. Jugó y anotó en clubes importantes como Melgar, Cienciano y el hoy Ayacucho FC., aunque tal vez sea más recordado por los celebrados ascensos de Deportivo Municipal en 2006 y Sport Boys en 2009.

Ya retirado de la actividad en los campos de juego, el buen Ricky recordó algunas anécdotas de su paso por el fútbol nacional. En entrevista con el canal de youtube ‘Habla Barba’ , el exatacante contó historias desconocidas para muchos hinchas.

Franco Navarro y el ‘recibimiento’ a ‘Pituquito’ Rossel

Pérez tuvo un buen 2007 con Cienciano, con Pepe Basualdo como DT. jugó todo. Sin embargo, Franco Navarro había llegado para reemplazar al argentino y no tomó mucho en cuenta al atacante. Ya decidido a irse, Ricky le comunicó a Juvenal Silva sus intenciones.

“Él me dijo, si consigues equipo yo te presto, pero hasta ese momento, tienes que venir a hacer la pretemporada”, cuenta Pérez. Pero, rebelde como él solo, Ricky tomó sus vacaciones mientras buscaba un club para jugar en la temporada 2008.

La pretemporada de Cienciano ya llevaba 5 días pero Ricky Pérez no se apareció. Una llamada de Juvenal Silva lo obligó a tomar el primer avión a Cusco. “Regreso sin avisarle a nadie, llego al hotel y quería pasar piola, agarrar mi cuarto y ya. Pero al primero que me encuentro es a Franco (Navarro)”, sostuvo.

“”Él me dice: “¿Y tú?, yo le dije: “Profe, si yo me quiero ir si contigo no voy a jugar” , acotó. Luego de comerse la reprimenda, Navarro le preguntó por Víctor Rosssel, quien estaba en una situación similar. “Yo pensé que ya estaba acá”, contestó Pérez.

“Agarra su nextel y lo llama. Lo primero que le dijo fue: “ Oye, hue...dónde estás”, así mentándole la madre. Rossel pensó que era un amigo. “Acá estoy hue..., en la playa ”, contestó. “Te habla Franco Navarro, como mañana no estés acá, te mato”, dijo Franco. Al otro día llegó embalado”, relató.

El recibimiento a Rossel no fue tan amable como el que tuvo Ricky. “Lo agarraron a palazos, Franco le metió más puñete, Franco es bien jodido (risas)” , finalizó.

Cuando “serruchó” a su tío Aldo Cavero

Su primer paso por Melgar en 2005-2006 no terminó bien. Él había arreglado para renovar, le dieron un dinero y se fue de vacaciones. Sin embargo, la dirigencia del equipo cambió y le quisieron bajar el sueldo, algo que no aceptó y terminó yéndose del club... sin devolver lo que ya le habían dado, obviamente.

El problema ahora era buscar equipo, no obstante, la familia siempre estuvo ahí para apoyarlo, tal como lo hizo su tío Aldo Cavero. “Él había estado un año antes en Deportivo Municipal, hizo goles y le dijeron para renovar. “Vamos a Muni”, me dice”, contó

“ Cuando aparezco, me terminan llamando a mí y no a él, entonces yo lo llamé y le conté. Él me dijo: “Arregla tú, yo ya estoy de salida , ya me voy a retirar, no pasa nada”. Entonces fui y arreglé y ahí comienza la historia con Muni”, relató.

Saliendo de Talara en tanqueta y la bolsa de pichi a Pajuelo

Ricky Pérez formó parte de aquel recordado equipo de Sport Boys en el 2009, el que logró el ascenso. Una de las victorias claves para ese título fue en Talara, aunque el post partido no fue tan dulce como sí lo fue el triunfo.

“En Talara no nos dejaron salir del estadio hasta la noche. Para salir nos mandaron una tanqueta de la policía y el hotel estaba a dos cuadras. El aprtido acabó 4 de la tarde y nosotros salimos a las 7″, contó.

“Se las agarraron con Pajuelo y Waldir, con nosotros no tanto. Pajuelo es cristiano y quiso calmar a la gente: “Tranquilos, muchachos”, pero peor, hasta le cayó pichi, bien malcriados (risas)”, sentenció.