¡Mi gente de ‘La Fe de Cuto’! Espero que todo vaya bien, asimilando lo sucedido en el repechaje. Así es la vida y muchas veces duele. Pero en la vida también se sigue. Quiero, espero, alegrarles el día con esta entrevista, la segunda parte, a Aldo Olcese . Historias y relatos con aguadito, como siempre, creo que más que la primera parte.

TE VA A INTERESAR | Cuto escribe: Estuve cerca de quedarme en Turquía lavando platos para pagar la cuenta

Muchos amigos periodistas me dicen que cómo hago para que mis invitados cuenten cosas que muchas veces son espinosas, cómo hago yo para poner en la mesa temas que a ellos no les responden o que no se atreven a preguntar.

Ni yo lo sé, pero hay algo de decir las cosas con respeto y dejar que la conversación fluya. Que mis invitados sientan que es su oportunidad para explicar asuntos pendientes. Siempre digo que mis programas de ‘La fe de Cuto’ no son entrevistas exactamente, sino conversaciones distendidas y con sinceridad de ambas partes.

Pero vamos con esta segunda parte a mi gran amigo Aldo Olcese. Habla de todo, incluso del ‘ampay’. Y ahí me di cuenta de algo: el tiempo pasa y nos da oportunidades para meditar, entender y cumplir promesas. No exagero. Comencemos.

Aldo, mi hermano... cuéntanos tu experiencia en el fútbol de China...

Estuve 5 o 6 meses, me estafaron.

Cómo fue, cuéntanos...

Horrible. Fui con Olga. Si no hubiera ido con ella, no sé si aguantaba.

Es bravo, ¿no?

No muy difícil por el idioma, igual felizmente en Bélgica me pusieron un profesor de inglés, entonces yo aprendí un poco de inglés. Ya me podía hacer entender y entendía. Entonces me pusieron un traductor en inglés que andaba en los entrenamientos conmigo de arriba a abajo. El entrenador era holandés, entonces yo escuchaba sus charlas y entendía porque hablaba en inglés. Pero en la calle, ¿cómo hacía?

Claro, ¡lógico!

En mi billetera era así de papeles, porque yo le decía a mi traductor “hoy me voy a ir a a tal mall”. Entonces, el traductor me escribía en chino en un papelito. Entonces yo iba al taxi le daba mi papelito ok ok y me llevaba al sitio donde tenía que ir. Tenía la dirección de mi casa, la dirección del entrenamiento, todo en papelitos.

Y la comida, ¿cómo hacías?

Un desastre, para escoger en los supermercados... aparte, las chinas no se afeitaban.

¿No?

Te lo juro no se afeitaban, hasta por acá tenían.

ALDO OLCESE Y COMER PERRO EN CHINA

¿Y que comías?

Mira, en la casa con Olga, a dos cuadras, había un restaurante italiano. Así que imagínate, seis meses comiendo pan al ajo y pizza. La ciudad donde estábamos recién había salido del comunismo, entonces no hablaban inglés

¡Qué buena!

No, horrible... comí perro también, sin saber, pero comí perro en la concentración. Después de los entrenamientos almorzábamos ahí.

¿Perro?

Yo veía una vaina, así como si fuera una papitas con carne...

Aldo Olcese en 'La fe de Cuto': dos amigos se encuentran, conversan, se divierten.

Ya.

Papitas con carne, así. con arroz. Y yo le daba la espalda a los chinos de miércoles, porque los chinos eran asquerosos para comer.

¿Cómo comían?

Escupían en la mesa. Cuando comían uvas, terminaba la mesa llena de cerros de la cáscara. Era horrible y yo les daba la espalda, y delante de mío estaba un yugoslavo y me dice “¿sabes qué estás comiendo? Le dije que carne. Y me responde: “no, estás comiendo guau guau”.

TE PUEDE INTERESAR | ‘Cuto’ reveló su historia de amor con la Señora J

¡Nooo!

Y me dice que le pregunte al ‘míster’, al entrenador. Le preggunto y me dice lo mismo: “Guauguau”. Ya le había metido unas tres o cuatro cucharadas.

¿Y a qué sabía?

¡Muy rico! En serio, ‘Negra’, pero dije “ya, chau”.

LA ESTAFA EN CHINA Y LA HUÍDA AL PERÚ

Seis meses aguantaste en China...

Seis meses y el contrato, la verdad, no fue lo que me habían dicho. Lo que sí se pude hacer fue con el tema de premios. Porque nos pagaban en euros y a nosotros, los tres extranjeros, nos habían contratado para ganar los nueve partidos que faltaban para salvar la categoría. Y ganamos los 9 partidos, salvamos la categoría.

¿Y por qué te fuiste?

Era muy buen premio, con eso ya tenía para juntar. Pero cuando a mí me estafan en China, el dueño me dice “Aldo, yo quiero que tú te quedes, pero te tienes que quedar dos meses sin sueldo y sin nada, y a ver si el entrenador q viene te quiere”. Pero yo cómo hago dos meses acá. El presidente no me dejó ir, y Alianza Lima me quería.

TE VA A INTERESAR | El día que unos ‘guerreros’ atrasaron a ‘Puchungo’ cuando se fue a juerguear a discoteca

¿Y cómo te fuiste?

Entonces yo quedo con un directivo, un chino gordo, estafador también, me dice “Yo te puedo dar tu carta pase, dame tres mil euros, entramos a las oficinas y yo te envío tu pase”. Acepto, le digo al ‘estafador’, mi empresario, que faltaba un día para que se cierre todo el libro de pases. Le dije que vaya a la Videna y le mandé el fax. Nos metimos a las 4 de la madrugada a las oficinas.

ALDO OLCESE Y EL AMPAY, 20 AÑOS DESPUÉS

Mi hermano, cuéntanos ese episodio del ampay...

Ya mira, te voy a ser bien sincero, Negrita, y con la confianza que nos tenemos. Han pasado muchísimos años de ese tema que no me enorgullece para nada. Al contrario, y muchos dicen “no, pero tú eres el hombre”, pero yo, la verdad, me siento avergonzado por lo qué pasó. Pero más , Negra, y el tema de tocar esto es porque tú conoces a mis hijas.

Sí, claro.

Entonces, volver a tocar ese tema para mí ya es... yo soy grande, pero mis hijas son las que vivieron ese tema y no me gusta, te digo la verdad, Negrita, tocar eso por ellas.

Lógico...

Cuando estamos entre amigos y tú sabes cómo somos nosotros...

MÁS RELATOS | Expedientes Secretos V: “El día que Miguel Company correteó al ‘Loco’ Quiroga

Sí, sí...

Ahí nos bromeamos y yo hago bromas con eso, y soy el que más jode, me jodo yo mismo, me fastidio. Pero no toco el tema porque mis hijas son grandes ya, y vivieron eso y sufrieron. Entonces yo lo dejo ahí nomas por ellas y también por mis hijitas más jóvenes.

Lógico, lógico.

Yo te digo “ahora cerramos las cámaras” y nos jodemos y hablamos y te cuento y te digo. Lo pero es que yo ya no quiero, Negra, han pasado cuánto años...

HISTORIA DE LUJO | Cuto escribe: Cuando Guizasola y Advíncula fueron un francés y un africano por una noche

¡Muchos años!

Veinte años. Han pasado 20 años de ese tema, que fue el más jodido.

¿Te multaron en Alianza?

No, no me multaron. Y ahí yo le podría agradecer muchísimo al profe Gustavo Costas, porque había directivos que tomaban más que yo, que hacían peores cosas que yo, pero me querían multar. Gustavo, que era el técnico, dijo “a ver, él está a una hora en que que podías estar en la calle, fue algo que hicieron, ¿por qué lo vas a multar? Qué pasó, ¿él ha llegado borracho a un entrenamiento, ha estado en la madrugada? No”. Me defendió un montón Gustavo, y su preparador físico Alexis Cortez. Nunca hubo ninguna multa, no hubo nada.