‘La fe de Cuto’ en Trome ya está aquí con historias de futbolistas, relatos humanos, anécdotas, la vida misma. ¡Hola, mi gente! Aquí, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, con una nueva entrega de mi programa semanal. Siempre todos los viernes, siempre en mi querido Trome, en su web, YouTube y Facebook. Y hoy, ¡ayayay!, tenemos a Juan Manuel Olivares Dordan. ‘Camioneta’.

Mi amigo ‘Camioneta’ tuvo sus grandes temporadas en Universitario de Deportes. Es uno de los que salieron del semillero del Deportivo Zúñiga, que alguna vez fue un importante pulmón del fútbol peruano. También pasó por FCB Melgar, Deportivo Municipal, Deportivo Pesquero y Deportivo Aviación.

Y también, debemos decirlo, fue uno de los futbolistas de nuestra época más pintón. Las chicas lo deseaban. Tan fotogénico era que se cachueleaba como modelo de catálogo, alguna vez hizo pasarela y estuvo en comerciales de TV. Casi nuestro David Beckham, digamos.

Y, claro, está la anécdota con Alejandra Guzmán. ¿Qué pasó entre ‘Camioneta’ Olivares y Alejandra Guzmán? Él mismo da su versión, la más directa sobre la noche que Roberto Martínez se encargó de popularizar, jajaja.

Mi gente, les dejo la entrevista, hay harto aguadito. La hicimos en la visita que hizo Juan Manuel a Lima, hace poco. Él vive en Estados Unidos hace 20 años, y vive feliz de la vida. Antes, por favor, no se olviden de que la fe es lo más lindo de la vida. No sean soberbios.

JUAN MANUEL OLIVARES, EL ORIGEN DE ‘CAMIONETA’

Mi hermano, ¿por qué te dicen ‘Camioneta’?

En el fútbol me conocen desde chiquito, los amigos del Deportivo Zúñiga. Jugué ahí desde los 9 años hasta los 18, y todo el mundo y en el fútbol profesional mi apodo es ‘Camioneta’. ¿Por qué? Porque a mi papá, quien murió cuando yo tenía 19 años, le decían Camión. Mi papá era camión y yo era camioneta. Jajaja.

¿De qué barrio eres?

Yo vivía en Surco luego nos mudamos a la urbanización entre San Roque y La Capullana. Ahí crecí hasta los 18 años, luego nos mudamos al mismo Surco, pero ya más cerca a Caminos del Inca por la ‘Richi’.

KUKÍN FLORES, EL FUTBOLISTA DIFERENTE

¿Jugabas clásicos en menores?

Mi clásico era entre Zúñiga contra Cantolao y ahí jugaba ‘Kukín’ Flores, era el diferente. Yo tenía que marcar a ‘Kukín’ Flores y generalmente nos terminaban expulsando, Flores tenía mucho barrio.

Estaba adelantado a la época.

De chiquito él puteaba a los árbitros, pero como jugador era diferente. Era de mi categoría, he jugado contra él toda la vida, hasta coincidimos en la Sub23 una con Miguel Company, estuvimos con ‘Kukín’ y después en la ‘U’, el 95. Era un negro loco, andaba más rayado.

Tenía sus cosas.

Que en paz descanse. ¿Te acuerdas la historia de ‘Kukín’ un día en el camarín andaba desnudo? Qué abusivo, qué bestia, malogrado mal, y le gustaba andar desnudo.

¿Dónde empieza tu carrera como futbolista?

En el Zúñiga, crecí ahí viendo el Zúñiga, tenía la mejor categoría en la 72, que eran como mis amigos. Yo soy de la 74, y el 72 era la categoría más fuerte en el Zúñiga. Zúñiga fue mi equipo hasta que jugué en Segunda el año 92 con ellos. De ahí me voy al Muni. El Deportivo Zúñiga es el equipo donde más años pasé, nueve años de mi vida y tengo muy buenos amigos.

¿Cuéntanos qué compañero salieron de ese equipo?

El ‘Diablo’ Eddy Carazas era del Zúñiga.

Luego te vas a Municipal.

Me invitan a hacer unas pruebas en el Muni en el año 93, con el profesor Rufino Bernales, me dio la oportunidad y me eligió entre muchos jugadores, luego de 3 días de pruebas.

Fichaste por Muni.

Me hacen contrato y en ese Muni estaban Loyola, Eugenio La Rosa, Roberto Arrelucea, después vino a entrenar con nosotros el ‘Diamante’ Uribe, el ‘Venado’ Aguirre... de ellos aprendí un montón, y también llegaron cuatro juveniles del Cristal. ‘Ñol’ Solano, crack de cracks, era un jugador diferente.

Ese año ‘Ñol’ la rompió.

Fue considerado el jugador revelación de la temporada.

ROBERTO CHALE, UNA ANÉCDOTA

¿Qué tal experiencia con Muni?

Extraordinaria. En ese equipo me encuentro con Franco Navarro.

¿Y qué anécdota me puedes contar con mi profesor Roberto Chale?

Roberto Chale llega a Muni en el 94, empezamos con Rufino Bernales y se va, después llega el profe Roberto chale y Muni había armado un equipazo.

Verdad.

El profe Roberto Chale era un personaje, aconsejaba a los jugadores. Les decía: “compra casa: carro, choca; casa no”. Y seguía: “Yo tengo una casa y tengo mi Volkswagen, pero mi casa en San Borja no me la quita nadie”. Eso es cierto y he chocado todos mis carros, pero mi casa está intacta.

La anécdota.

Al profe Chale le gustaba tomar su chela, un día teníamos un partido importante, en Muni estábamos luchando para entrar a la liguilla, pero la cosa venía tensa la cosa porque nos debían plata. Teníamos un partido importante contra San Agustín, entonces ya estábamos concentrados en un hotel de Miraflores y nos dio la charla. Vimos al profe un poquito alegre, entonces nos estamos subiendo al bus y el asistente dice que luego iré el profesor Chale. Nos fuimos al estadio en el bus y el profe Chale nunca llegó al partido. Ganamos con las justas y el partido lo dirigió el asistente.

¡Nunca llegó el profesor Chale!

Nunca se apareció. Entonces le digo al ‘Chino’ Jerry para ir a ver al profesor. Fuimos a buscarlo a su casa y ahí lo vemos al profe, en la puerta de la casa, lo habían castigado, en su casa estaban molestos con él. Cuando le pregunté qué le había pasado, me dijo ”buen partido, ayer los estaba alentando en el estadio, yo estaba en el bar tomando una chelita por ustedes, qué buen partido hicieron”.

¡Qué buena!

Al profe Chale, cuando estábamos molestos porque no nos pagaban, le decíamos “no queremos entrenar porque no nos han pagado”. Él nos apoyaba, tiraba sus llaves y decía “ahora yo no quiero entrenarlos, vámonos a una cevichería”. Llevaba a todo el equipo, nos invitaba a comer ceviche a todo el mundo y él firmaba sin tarjeta de crédito, firmaba nomás “Roberto Chale”.

Camioneta, cuéntanos esa anécdota con Miguel Company que casi le pega a Alberto Beingolea.

Habíamos quedamos eliminados y estaba la gente de canal 13, en esa época estaba Goles en Acción con Alberto Beingolea y ‘Toño’ Vargas. Él transmitía los partidos, Beingolea era el comentarista y parece que estaban tomando unos tragos allá afuera, entonces había perdido Company y estaba con la cabeza enojado. Estaban conversando normal y le dicen “profe, creo que usted se equivocó en el cambio de ‘Kukín’”. Se paró Company, lo agarró del cuello y lo quería arrimar. Lo han tenido que frenar, al profe no le gustaba que le digan qué cambios hacer. Y lo agarró del cuello, los tuvieron que separar, se armó un escándalo.

LA HISTORIA CON ALEJANDRA GUZMÁN

Mi hermano, cuéntanos sobre Roberto Martínez...

Roberto... ¡qué bonito cuenta las historias! Las maquilla bien, siempre sale bien parado, es un personaje.

Ha sacado roncha...

Conmigo se ha portado siempre súper bien, le tengo mucho cariño, es más, jugué el último partido en el fútbol profesional en el Muni.

Ah sí...

Hemos vivido momentos cercanos, yo lo he acompañado bastante, iba a su casa en las Casuarinas, ahí cuando el ‘Puma’ Carranza le decía Entel a Ethel. Jajaja.

¿Con quién fuiste al matrimonio?

Yo era soltero en el 95, fui con Rossana Fernández-Maldonado.

Bien acompañado siempre.

Ella fue cíndela.

Acá hay una historia que Roberto Martínez ha contado, pero quiero que tú la cuentes, danos tu versión, esa con la cantante mexicana Alejandra Guzmán.

Yo te cuento la verdad. Alejandra Guzmán es muy guapa, una leyenda, una actriz súper conocida. Roberto nos invita un día al programa Gisela. Empezaba un programa de noche y una de las artistas invitadas para inaugurar el programa fue Alejandra Guzmán. Entonces, Roberto nos pasa la voz a varios jugadores para que vayamos al show y yo era soltero, fui con mi amigo Diego. Era Alejandra Guzmán, estaba cantando. Acabado el show, Roberto me dice “Oye, vamos a estar en una discoteca en San Isidro, ahí en el Centro Comercial Camino Real, vamos a estar ahí”. Entonces voy con mi amigo.

Para seguirla.

Fui el único jugador que llegué a ir, estaban Gisela y Roberto con Alejandra Guzmán, después estaba su agente. Estaba ahí también Guillermo Guille, Ricky Tosso, había varios personajes.En la discoteca no había nadie, era un lunes, era básicamente una fiesta casi privada. Entonces estaba Roberto con Gisela y Alejandra. Entonces Alejandra me abre espacio y me dice para que yo me siente al costado de ella.

Uyayay, candela, picapica...

Así fue. Me senté al lado de Alejandra Guzmán, entonces estábamos ahí conversando y Roberto hacía como muecas diciendo “oye…”.

¿Qué estás esperando?

Entonces conversamos un ratito, me enseñó su pierna, levantó la pierna así toda formada... es chiquita, no es muy alta, pero conversamos y me dice “vamos a bailar”.

Levantó con una facilidad la pierna.

Levantó la pierna porque acababa de tener a su hija creo, que era su primera hija. ¿La verdad? Nunca más la vi. Entonces me enseñó, me tocó los abdominales. “¿Tú eres futbolistas también?” me dijo. Entonces me enseñó, “mira mis piernas”, me dijo. Y me sacó a bailar.

Qué momento.

Gran error... a mí me ponen a bailar...”ya la cagué”, me dije.

Saliste a la pista de baile.

Claro, fuimos a la pista de baile y bailamos. Y Gisela tenía un camarógrafo que grababa todo y nadie más salió a bailar. éramos los únicos bailando. Éramos ella y yo, entonces bailamos un rato.

El centro de atención.

Creo que mi baile no le gustó mucho, creo que ahí perdí. Luego, en un ratito el security viene y se la llevaron. Eso fue absolutamente todo lo que pasó. O sea conversamos un rato, bailamos una dos canciones, buenísima gente, súper amable.

