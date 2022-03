Mi gente, ¡ustedes! Sí, ‘La fe de Cuto’, su programa de entrevistas favorito, siempre en TROME, suele tener de invitados a gente que vivió y vive por el fútbol, que tiene historia. Pero a veces hago excepciones: empezamos con Melissa Klug y en el camino he entrevistado a Janet Barboza y Xoana González. Eso sí, faltaba un actor cómico y aquí tenemos a uno de los mejores: Carlos Vílchez.

¿Por qué elegimos a Carlos Vílchez? Porque también tiene una conexión con el fútbol. Todo lo que nos relató lo demuestra. Se probó en los juveniles del Club Deportivo Municipal, es hincha apasionado e incondicional de Alianza Lima y es un gran amigo de varios futbolistas de nuestra querida selección peruana. Sobre todo con Aladino, con Christian Cueva.

Hasta casi nos peleamos por ver quién era más amigo de ‘Cuevita’. Pero eso es anécdota. Carlitos nos cuenta detalles de su historia de vida que nunca había contado. El lado duro que él ha convertido en lecciones de vida.

Basta de preámbulos. Empecemos con la entrevista.

Carlitos, mi hermano, ¿de qué barrio eres?

Cercado de Lima, viví en Jirón Ica, cuadra 8. En la siguiente cuadra vivía ‘Chito’ La Torre, para el otro lado vivía el ‘Gordo’ Cassareto. Chale también iba por ahí.

Chale, ¡mi profe!

Iba a visitarlo a mi compadre ‘Chito’, era su compadre. Eran bien patas, han vivido varios artistas por ahí.

Y en esa época, ¿cómo era tu barrio?

Rico. Lo máximo.

‘LA FE DE CUTO’ CON CARLOS VÍLCHEZ, ENTREVISTA COMPLETA:

¿Y cómo empiezas con el arte?

Cuando tenía 13 años ya hacía teatro, me gustaba el teatro infantil, había una artista en ese entonces que era de televisión, que hacía me acuerdo de los Parchís y toda la vaina. Me gustaba y siempre he bailado y siempre me ha gustado la actuación, pero la cosa rara es que nunca había actuado en el colegio.

¿Por qué?

Odiaba actuar en el colegio, me gustaba que me pagaran.

¡No dabas actuaciones gratis!

Obvio, en el colegio no te pagan pues, en el colegio te ponían buena nota nomás.

Es verdad.

Yo odiaba toda mi vida el colegio y nunca miento. yo soy como soy. Ya te he dicho, odiaba el colegio, llegaba al colegio y lo primero que hacía era sacarme el uniforme. Me reventaba el colegio, le tenía cólera al colegio, era vago, pero tenía que estudiar, no había salida. Entonces, me gustaba mucho el arte y tenía que tener en cuenta que tenía en mi vida dos profesiones. Una, la actuación y la otra no la pude lograr, me encantaba el fútbol, me gusta el futbol, soy apasionado del fútbol.

CARLOS VÍLCHEZ, EL FÚTBOL Y ALIANZA LIMA

Ahora entiendo de dónde viene esa pasión por el fútbol.

Llegué a probarme en el Muni me acuerdo que en ese entonces había una fila inmensa larga de muchachos que fueron aprobarse, yo fui con Carlos Cortijo, que es mi primo.

Carlos Cortijo, el técnico.

Con él, desde chibolitos, jugábamos en Magdalena del Mar, en la comisaría teníamos un grupo ahí donde jugábamos con el sargento Chiarella, que creo que falleció. Nosotros llevamos 11 copas. Entonces me probé en alguna oportunidad, pero me puse a pensar y noté que muy temprano iba a terminar la carrera.

Ya en esa época decían que el futbolista solamente podía jugar hasta cierta edad.

35 y me di cuenta que mi carrera iba a terminar muy rápido, 32 o 33 años.

CARLOS VÍLVHEZ QUISO SER ACTOR DE PELÍCULA PARA ADULTOS

Los futbolistas terminan su carrera joven.

No era para mí. Lo otra carrera que a mí me encantaba y me fascinaba, yo quería ser actor porno.

Jajajajaja...

Qué pasó, ¿Por qué te ríes?

Estoy mirando acá.

Quería ser actor porno, pues... porque soy bendecido por la ley de Dios.

Carlos Vílchez y 'Cuto' Guadalupe. Nunca los verás como aquí.

¿En serio?

No sé si sabrás, entonces quise ser actor porno, pero después dije que a los 38... ya el hombre, ya pal’ piso.

Claro, no levanta.

Claro, ya después de haber pasado tanto... y no había pitufo en esa época.

No había pitufo.

No había pitufo, cómo me levanto, pensaba.

Igual que los futbolistas, a cierta edad ya estaban fuera de carrera.

Y estudié actuación a los 14 y termine a los 16 y desde ahí no paré hasta el día de hoy.

“LA CARRERA ES UNA COSA, LA PENDEJADA ES OTRA”

Toda una carrera.

Bastante amplia sin roches, sin problemas, sin chongos, sin nada. A pesar de que uno es palomilla, no voy a mentir, soy repalomilla, pero siempre he sabido cuidar mi carrera, he sabido siempre conjugar los verbos. La carrera es una, la pendejada es otra... o sea, me tildan de mujeriego, de todo a mí, pero nadie me ha visto nada.

Pero no es verdad.

A mi tú me puedes decir todo lo que tú quieras.

Te han tejido una historia. Pero a mí me encantó esa en la que terminaste, te pusieron tu chapa, ¿Cómo le decían a tu carro?

Yo le puse “la sartén” a mi carro.

¿Por qué le pusiste la sartén a tu carro?

Porque la que subía al carro estaba frita pues. Jajaja.

Carlos Vílchez tiene su pasado futbolero. Y una vida dura.

Esa me pareció la mejor cuando la escuché por primera vez.

Y ahora uso cacerola.

¿Por qué?

Yo usaba carros chicos, convertible, siempre carros enanos, pero ahora uso camioneta entonces ya es cacerola ya no necesita aceite, con teflón.

CARLOS VÍLCHEZ, CÉSAR CUETO Y ROBERTO CHALE

A este señor lo sigo en las redes sociales y como te gusta jugar con el aguadito te encanta no. Megas, Megas, yo estaba volando y yo decía y tú sabes que uno es de la ‘U’.

Megas para el pueblo.

Tienes ese jugador ahí oculto.

Me gusta mucho el fútbol, me encanta, ahora no lo puedo practicar porque estoy con los meniscos rotos, estoy viejo pues y no me he dado cuenta y todavía me creo chibolo. Entonces siento, a veces, que ya la rodilla izquierda ya me falla... quiero jugar y no puedo.

¿Qué hubiera sido de nosotros si nuestras madres no nos hubieran castigado?

Choros, tenlo por seguro. Yo, caficho.

Te vas a la más fácil...

Pero te amo, madre, con toda mi alma, gracias mamá por haberme pegado, haberme castigado, pero por mi bien, de verdad.

¿Si hubieras sido futbolista como quién hubieras sido?

Un César Cueto. Admiro mucho a Cueto. Me acuerdo que un día Cueto me amenazó.

¿Y alguien del extranjero?

De afuera yo soy Ronaldinho.

Para ti, entonces, no hay zurdo malo.

Tengo el lujo de que el maestro Roberto Chale haya dicho lo siguiente.

¿Qué te dijo?

Me dijo “al único artista que he visto jugar bien en mi vida eres tú”, así me lo dijo.

CARLOS VÍLCHEZ Y CHRISTIAN CUEVA

¿También tienes una amistad con mi sobrino con Christian Cueva?

Claro, es mi hijo.

Ya pues, no seas…

No, tú eres su padrastro pues.

¿Te das cuenta? Me anticipa.

Es mi hijo es mi hijo, pero estoy fastidiado con él.

¿Qué ha pasado?

Ah ya lo leyó.

Mi hermano Carlos, debe estar ocupado.

Tú lo has dicho y converso mucho con él por face por facetime y conversamos y nos divertimos, nos contamos muchas cosas, hablamos mucho de la familia.

Cueva es un viejo hablando. Siempre digo Bellavista, La Punta, Callao.

Voy a llamar a Cristian quiero que me diga a ver si tú eres su papá.

MI GENTEEE. vean el video, ahí tenemos la entrevista completa, incluida la conversación con Christian Cueva, mi Harry Potter. Nos vemos el lunes, con una entrega de mis memorias, y el próximo viernes con otro estreno de ‘La fe de Cuto’.

