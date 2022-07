¡Mi gente! ¡Ustedes! Vienen las historias, el aguadito. En la actualidad está Pedro Gallese, antes estuvieron Leao Butrón, Miguelón Miranda, Martín Yupanqui, el ‘Loco’ Quiroga y también, por esas épocas, Eusebio ‘Chevo Acasuzo. Él era el sinónimo de la seguridad en el arco de Universitario de Deportes y las selecciones peruanas. ¿Qué ha sido de su vida?

La respuesta a esta pregunta y a otras sobre el pasado, presente y futuro del ‘Chevo’ está en esta entrega de mi programa ‘La fe de Cuto’. Mi tío ‘Chevo’ es el invitado y nos cuenta de todo.

Uno piensa, por lo general, porque hay excepciones, que el arquero es un tipo parco, callado, pero aquí veremos que no es así. Empecemos, mi gente. Por favor, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

‘Chevo’, tú naciste en Lima, pero te criaste en Huaral...

Exactamente. En los años 50 se inauguró la Maternidad de Lima, era una clínica para ese entonces: los mejores médicos, trabajadores empleados, enfermeras, Medicina. El que nacía ahí era un lujo. Nací ahí en los Barrios Altos.

Luego te vas a Huaral.

A los 4 días de nacido me llevaron a Huaral, yo soy netamente de Huaral, nacido en Lima. Tuve la oportunidad de crecer en ese valle hermoso de Huaral.

¿Qué te viene a la mente ahorita cuando te pregunto por Huaral?

La nostalgia de mis amigos, hay algunos que me han dejado, amigos de promociones del colegio de la Primaria que ya no los he visto.

Cuéntanos tus inicios en el fútbol.

A mi padre siempre le ha gustado el fútbol, mi abuelo es español y mi bisabuelo vino a fines de los años 1800 al Perú. Por eso mi papá le gustaba el fútbol... es más, mi abuelo mandó a estudiar Farmacia a mi papá, a mediados del año, 35 a España, a Barcelona.

¿Sí?

Estuvo tres años por allá, durante la guerra civil allá en España, mi papá estuvo ahí.

Veía a Barcelona.

Mi papá estuvo ahí tres años estudiando y me contaba sus anécdotas, cómo la pasó allá... era joven, era pintón. Allá disfrutó del fútbol y cuando vino acá, era hincha de la `U`, y un tío era de Ciclista Lima. Mi papá vivía en Huaral y administró una botica. Él quería que sea futbolista y me dio de todo: tenía los mejores zapatos, las mejores cosas, pero no era bueno para la pelota, me compro una pelota y me dijo “ándate al barrio a jugar”.

‘CHEVO’ ACASUZO, EL ‘KIKO’ DE SU BARRIO EN HUARAL

¿Es verdad que jugabas porque tú llevabas la pelota tipo Kiko?

Sí. Iba a jugar con mi pelota al barrio Dos de Mayo, de Pedro Ruiz, y yo jugaba de puntero izquierdo. Me hacían jugar 5 minutos y después me decían ándate. Mis amigos me iban a buscar, era favorito, como si yo fuese goleador, pero era por la pelota.

¿Qué pelota?

Era la mejor pelota, cualquiera no la tenía. Es más, en una oportunidad venían a jugar a Lima los equipos brasileños en la noche, y los brasileños traían una pelota blanca con negro. Era la última moda, mi papá me compro esa pelota blanca con negro.

¡Qué buena!

Ya pues, qué más... entonces era titular, pero solo cinco minutos y después me sacaban.

¿En qué momento te comienza a gustar el fútbol?

Mi papá tenía un primo que vendía boletos en el Estadio Nacional, entonces lo llamaba para que le consiga entradas en los meses de enero y febrero. En eso meses venían equipos de Europa, ya que allá hacía frío, y venían a Perú a hacer su pretemporada.

Grandes equipos.

Así es, se jugaba en enero, febrero y jugaban contra Alianza Lima, contra Muni y contra la ‘U’. Mi papá me mandaba con un amigo de Huaral a Lima.

PEDRITO RUÍZ, DE CHICLAYO A PUNO EN CARRO

Juegas con Pedrito Ruiz.

En Unión Huaral en el año 74, se armó un buen equipo y salimos campeones en el año 76. Unión Huaral es el primer equipo provinciano en campeonar en Perú.

¡Gran jugador era Pedrito Ruiz!

Extraordinario. Claro, Pedro Ruiz también jugó en Cristal, pero es hincha del Boys.

Dicen que a Pedrito Ruiz no le gustaba viajar en avión.

Yo tengo dos anécdotas de Pedro. Primero voy a contar una de la copa América del 75.

A ver cuéntala.

A ver cuéntala.

Unión Huaral estaba en racha en el año 74 y nos invitaban y nos contrataban para jugar en provincia. Lo hizo UTC para jugar en Cajamarca. Venimos muy temprano a Lima en autos y llegamos a las 5 de la mañana al aeropuerto. El avión salía a las 6 de la mañana había que abordar y Pedro no estaba. Había desaparecido. Fueron a buscarlo y Pedro no estaba, Pedro era la figura.

Esa era la condición para que viajen.

Todo el Perú quería ver a Pedro Ruiz, entonces un dirigente dijo que no podemos ir sin Pedro porque nos van a poner multa. Llamaron por teléfono diciéndole que había sucedido un accidente en Pasamayo y uno de los carros de nosotros se había chocado y que por eso no iban, recién se iba a viajar al día siguiente.

Buscaron una salida.

Se postergó el partido para el día siguiente. Así que al día siguiente, otra vez, tempranito, hicimos la misma ruta, pero esta vez se tomó las precauciones con un policía que se encargó de ‘cuidar’ a Pedrito Ruiz.

Marca personal.

Así es. Pedro también quiso hacer lo mismo, pero no pudo. Lo subieron al avión.

Pobre, ya me imagino como habrá sufrido.

Llegó temblando, imagínate, se persignaba. A la hora de bajar, Pedro bajó como un viejito, así temblando.

Así tuvo que jugar.

El partido fue a las 11 de la mañana y se jugó en el estadio Héroes de San Ramón. Comenzó el partido y la gente aplaudiendo a Pedrito Ruiz, pero él estaba todo desganado por el viaje.

Estaba pensando en el regreso.

Lógico. Total, viene el partido y la gente comenzó a pifiar, ya lo notaban desganado.

¡Claro!

Pedro también se sintió mal, a los 12 minutos Pedro le mete a alguien para que lo expulsen, busca su expulsión y el árbitro peca en eso y lo expulsan. La gente se le vino encima, comenzaron a tirar piedras.

Asu, la cosa se puso picante.

Asu, la cosa se puso picante.

Pedro tuvo que regresar y seguir jugando, no hubo expulsión y terminó el partido. Una vez terminado el partido, Pedro estaba asustado y buscó a una persona. Cambio su boleto de avión y él se vino por carretera hasta Huaral.

¡Qué buena!

Claro, Pedro tiene más millas por carretera que Cubillas en avión. Él se venía por auto, de todos lados. Un día jugamos en Chiclayo y de Chiclayo nos tocaba jugar en Puno Pedro hizo así la ruta de Chiclayo. Regresó y se fue a Puno sin parar, se fue en carro.

No te creo.

¿No te digo que tiene más millas que Teófilo Cubillas que viaja en avión? Teófilo Cubillas tiene millas en avión, este lo tiene por carretera, ese se sabe todos los restaurantes qué hay en la carreteras.

Pero él viajaba feliz.

Claro, él se iba solito atrás, pues es el único que tenía canje en todas las carreteras. Canje, pero era todo terreno.

PEDRO RUÍZ Y EL VIAJE EN AVIÓN A VENEZUELA

¿Cómo fue la anécdota del 75?

Cuando nos íbamos a la Copa América del 75, don Augusto Moral nos consiguió un vuelo para ir de Lima a Caracas, pero fue hasta con tres escalas. Salimos de Lima a Panamá, Panamá a Curaçao y de ahí a Caracas. Imagínate.

¡Ay, Dios mío!

Imagínate lo que iba a ser, estábamos concentrados y Marcos Calderón decía, por Pedro, “cuídenmelo, quiero verlos a todos en el aeropuerto... así que nadie se escapa de acá”. Y dicho y hecho, nos fuimos y Pedro Ruiz tiene a los doctores y le dicen “tómate esto para que subas al avión. duermes y despiertas en Caracas”. Pero no le habían dicho el itinerario, que había dos paradas antes de llegar a Caracas.

Historias de futbolistas al por mayor. 'Chevo' Acasuzo en 'La fe de Cuto'.

¿Cómo llegó al final?

Cuando bajamos a Caracas parecía que le habían golpeado. Cojeaba, imagínate.

¿Cómo fue tu llegada a Universitario?

Fue espectacular. Imagínate llegar al equipo del cual eres hincha. Cuando estaba en Unión Huaral yo jugaba con mis camisetas y quise hacer lo mismo en la ‘U’. El técnico José Fernández era recto. Recuerdo que el utilero me dio mis camisetas y le dije que yo iba a atajar con las mías.

¿Qué sucedió?

José me dice “tienes que jugar con la camiseta de la ‘U’, usted está en la ‘U’”.

En el Mundial de España 82 logras intercambiar camisetas con dos grandes arqueros.

Sí, con Dino Zoff de Italia y Thomas N`Kono de Camerún.

Ese año sales campeón con Universitario jugando con esa camiseta.

Ese año llegamos en Julio y me pongo la camiseta de Dino Zoff, fui campeón con esa camiseta, solo le agregue el logo de Universitario.

En el 85 tapas el partido que Perú le gana 1-0 a Argentina en Lima.

Ganamos con gol de Juan Carlos Oblitas, puedes creerme que nunca lo vi tan alegre a Juan Carlos como ese día. Ese día lo vi gritar, mirando al cielo, miraba a todos lados. Lo vi tan emocionado, le hizo el gol a Argentina y a uno de los mejores arqueros del mundo que es Fillol, acuérdate.

A ver una anécdota del partido Maradona - Reyna y Chale.

Bueno, la de Roberto Chale... estaba dando las indicaciones y Roberto dice “sabes que va a jugar fulano, sutano”. Y le dicen " profe Roberto, se ha olvidado de Reyna”. Y Roberto dice “no juega Lucho ni Maradona”. La gente comenzó a sonreír.

