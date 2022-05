Gregorio ‘Goyo’ Bernales y sus historias de futbolista en ‘La Fe de Cuto’, mi gente. Con el ‘Goyo’ nos vacilamos en el ‘Lolo Fernández’, en el Monumental, en la Videna... en Universitario de Deportes y en la selección peruana. ¡Hasta en Total Clean! Juró decir la verdad y nada más que la verdad.

Aquí nos cuenta el inmenso motivo (no futbolístico) por el que ‘Chemo’ del Solar lo admiraba. Claro, todo en tono de broma y vacilón en la interna del equipo. También suelta el relato de cuando Raúl Ruidíaz le pagó una deuda pendiente y mi compadre la ‘Foca’ Farfán, “el original”, quería su parte.

Mi amigo ‘Goyo’, hoy entrenador de fútbol profesional, la tenía clara desde siempre. Fue un profesional del fútbol desde el inicio hasta el final. No obstante, hay sus anécdotas. Porque la vida es como el cebiche: sin ají no es vida y sin ají no es cebiche.

PREGUNTA: Mi hermanito ‘Goyo’ Bernales, ¿de qué barrio eres?

RESPUESTA: Yo soy del distrito de Carabayllo, kilómetro 18, Raúl Porras Barrenechea.

P: Cuando llegas a la ‘U’ me di cuenta de que la tenías clarita. Tú compraste tu primer carro, tu Toyota, en Pandero.

R: Jajaja. Ese carro lo eligió mi viejo en Toyota, nada de Pandero. Mi viejo me dijo que elijamos un carro moderado.

¿Y cuánto demorabas?

Yo compro el caro sin saber manejar. Iba aprendiendo en camino. Lo normal era 40 a 50 minutos, yo salía tres horas antes. Lucho, por cierto... ¡si esta casa hablara, Cuto!

LAS GRACIAS A ALFREDO GONZÁLEZ

Tú me conoces cuando le compro la casa a mi mamá, en el 99...

Te la dio Alfredo. Tienes que agradecerle.

Tenemos...

Sí, pero tú más. El mejor presidente que tuvimos.

Hay que ser agradecidos.

Así es.

Volvamos al carro...

Mi carro era mecánico, quemaba llanta, se me paraba el carro. Y la gente atrás no entendía nada, que yo estba aprendiendo. Pero eso me sirvió.

Qué avezado, Goyo, ¿así aprendiste?

Así, a la guerra.

¿Y cómo era el barrio?

Todos me apoyaban. Sabían que yo quería ser fubtolista profesional. Tal vez sin ser entre los mejores, porque en los barrios siempre hay cracks. Así que me iba a probar a los clubes. En el barrio me cuidaron, siempre estoy agradecido a mis amigos del barrio.

SIPESA Y CLAUDIO PIZARRO

¿Y cómo entraste?

Fui a Sipesa, me cuentan que en Lima estaban sus divisiones menores. Me enteré cuando no quedé en el ‘Muni’, así que entre al Sipesa, nos recibió un profe Chumpitaz y luego entró Ronald Pitot. Y ahí llega Claudio Pizarro.

¿Claudio también?

Sí, llegó del Cantolao. Claudio le debe la vida a Ronald Pitot, él llega como 6 y Ronald lo pone, por su talla y técnica, lo hace centrodelantero. Jugamos menores dos añitos y nos promocionan.

¿Y cómo te promocionan?

Antes no había reserva, tenía 17 años y 8 meses y no me promocionaban. ¡Se me pasaba la edad! Estaba asustado, preocupado... y un día me cansé de entrenar en menores y no me llevaban al primer equipo. Estaba tirado en mi cama, pensando y ya me veía agarrando ladrillos y chambear en construcción con mi viejo.

Goyo Bernales y Luis Cuto Guadalupe. Historias, relatos y anécdotas de amigos en 'La fe de Cuto'.

No tenías opción...

Y pensaba: en divisiones menores di todo de mí, me privaba de fiestas, jugaba los 28 de julio. Entonces mi papá me dice que vaya a entrenar, pero le digo que ya no iría. Mi papá me insiste en que vaya. Ese día Pitot hace un partido de práctica, Roberto Chale, el DT del primer equipo nos ve y nos sube al primer equipo.

De una...

Mira, y eso que no quería. Chale nos sube a mí, a Claudio Pizarro, Miguel Ángel Zagaceta y Giovanni Valdivieso.

A Claudio lo conozco de hace mucho, desde Cantolao. Mis respetos para Claudio. En el video del programa pueden ver una anécdota exclusiva para ustedes, mi gente También está metido el ‘Loco’ Vargas y una demora de deuda. Por mi programa ‘La fe de Cuto’, Claudio se va a enterar. Seguimos con la entrevista...

Muy generoso es Claudio. Te demuestra que es un tipazo.

¿Y qué siguió luego de Sipesa?

Claudio va a Alianza, él es aliancista. Justo ese año me querían ‘U’ y Alianza, pero no me soltaba el club.

EL HECHO CLAVE EN LA CARRERA DEL ‘GOYO’ BERNALES

Antes era así.

No te dejaban. Entonces al año siguiente acabó mi contrato y ya pasé a la ‘U’.

¿Qué crees que te ayudó?

Desde joven siempre fui titular y eso te ayuda mucho. Y Juan Carlos Oblitas me convoca y debuto ante Holanda, con esos monstruos: Seedorf, los hermanos De Boer.

Claro, ahí también jugó ‘Cafú’ Salazar...

Hice un buen partido también y el 99 tuve propuestas de los tres equipso grandes.

¿Y por qué elegiste la ’U’?

Yo quería jugar en la ‘U’, me sentí identificado, era hincha. A pesar de que veías el equipo y estaba el ‘Puma’ Carranza, el ‘gordo’ Ciurlizza... la gente me decía que no iba a tener espacio. Pero me decido por la ‘U’.

ÓSCAR IBÁÑEZ, PERSONAJE CLAVE

Yo te recibí.

Claro. Llego y la gente me recibió bien, espectacular. Y me acoplé rápido al grupo de los negros, la tribu. Y en eso me intercepta Óscar Ibáñez.

Óscar era perfecto para la carrera: llegaba una hora antes, se iba al gimnasio, se vestía bien, no tomaba ni agua. Pero también era deboto de la virgen de puño.

Y me pregunta: “¿Roncas?”. Le dijo que no. “Ya, tú vas a dormir conmigo”. Y no hacía nada de bulla, aprovechamab subir antes para dormir tele antes de dormir. Y llegaba y tiraba el control.

Y llegaste a trabajar con él, ¿no?

Claro, en la última etapa de la ‘U’ él dirigió y estuve con él y Juan Pajuelo. Y Paolo Maldonado.

¿Cuál Paolo? ¿Guerrero?

No, nuestro amigo Paolo Maldonado.

Y además de Juan Carlos, ¿con qué otros entrenadores de la selección estuviste?

Paulo César Autuori, Julio César Uribe.

‘CHEMO’ DEL SOLAR Y POR QUÉ ADMIRÓ A ‘GOYO’

¿Y por qué ‘Chemo’ del Solar te admira?

Jajaja... ¡es por nuestra piel! Lo máximo, ‘Chemo’.

Tú estás en el ranking: ‘Kukín’ Flores, ‘Goyo’ Bernales, el ‘Puma’ Carranza también...

El ‘Chemo’ llega y se sienta a mi costado. Me jala y Eddie Linares grita “Uuuuyy, proveeechooo”.

¡'Chemo’ te hacía reverencias!

Me quería, mi causa.

Goyo, y el 2002, pasó lo que sabemos, nos sacaron a siete de la ‘U’... ese año yo me voy al Total Clean, parecía que había vuelto a Corongo City, estaba en el hospedaje y ahí estaba el ‘Goyo’...

Estuve dos fechas, pasaban cosas que no estaban bien. No había ni canchas para entrenar.

¿Y qué hiciste?

Fui a la ‘U’, me asesoré con la Agremiación y me dijeron que vaya a entrenar. Entrené con los juveniles.

LA ANÉCDOTA CON RAÚL RUIDÍAZ

¿Y qué pasó ahí, qué conocido había?

Ruidíaz. Muy bien. Un día hicimos una apuesta en fútbol-tennis. Si yo le ganaba, todos los chicos me invitaban y cebiche. Si él me ganaba, yo invitaba el cebiche a todos los chicos. Y gané.

¿Y qué pasó?

Pasaron los años y un día, cuando él fue a la ‘U’ le dije “oye, tú me debes un cebiche”. Ruidíaz se acordaba y nos fuimos por el cebiche, por La Molina. Llevé a la ‘Foca’ Farfán...

¡Mi compadre, la ‘Foca’!

¡Pidió hasta para llevar! Es completo...

Así es...

Cuando nos vamos a despedir, la ‘Pulga’ me dio una candela. ¡Y la ‘Foca’ no se despegaba! Él vio que me dio una candela y la ‘Foca’ me miraba. Y la ‘Foca’ prendió un cigarro y estaba fumando, hablando entre dientes.

¿Y qué pasó?

Le di sus varios George Washington y ya, todo bien con la ’Foca’. A la hora lo llamé y todo estaba bien, estaba en ‘la curva del diablo’ haciendo su caja china.

