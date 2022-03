‘La fe de Cuto’ es mi mejor terapia para estar feliz, rejuvenecido. Esta entrevista a Mario ‘Kanko’ Rodríguez la disfruté. Me divierto y aprendo, he entrado a conocer el arte de la entrevista. Quizás cuando era futbolista no entendía la insistencia de los periodistas por preguntar. ¡Caían espesos! Sobre todo ‘Huachano’, y ahora es mi productor ejecutivo, jajaja. Y, claro, ya entiendo, todo era por el público.

MÁS DE CUTO EN TROME | ‘Cuto’ escribe: El cobrador de combi me gritó ‘¡gorila!’, algo tenía que hacer

Y yo, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, pregunto, hinco y busco todo para mi gente, ustedes. Gracias por seguirme, por comentar, por compartir en YouTube y Facebook de mi querido Trome.

Como decía, ahora nos visitó Mario ‘Kanko’ Rodríguez, uno de los mejores defensas de los noventas en el Perú. Conoceremos a la persona y al personaje. Si Waldir Sáenz hacía y deshacía en la delantera de Alianza Lima, ‘Kanko’ era parte de la muralla en la zona defensiva.

Nos cuenta cómo llegó a Alianza Lima y explica cómo era la hermandad entre los “negros” en el club, como él nos llama. Me he matado de la risa en esta entrevista. Disfruten y compartan, mi gente. Les va a gustar, créanme.

Mi hermano ‘Kanko’, ‘Kankún, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Hubo un campeonato de fulbito en San Juan de Miraflores, el Miami de Lima, y ahí estaba el papá de Jimmy Rivas que jugó en Torino.

Me acuerdo del jugador Rivas.

Jimmy ya estaba en Alianza Lima y mi equipo tuvo la suerte de campeonar ese día. El papá de Jimmy me vio jugar, junto a un grupo de amigos que éramos como 5 o 6 negros, y uno ellos también era Marcos Lovera.

¡Es un personaje, Marcos Lovera!

Así es. Entonces el papá de Jimmy me dijo que en Alianza Lima había pruebas. Cuando llegamos, el ‘Cholo’ Castillo nos vio, sin jugar, nos dijo “ojalá que jueguen bien para que se queden”. Porque para el ‘Cholo’ Castillo Alianza Lima era de negros, él siempre decía para que un blanco juegue en Alianza Lima tiene que ser César Cueto. Si llegaba un negro que jugaba más o menos y un blanco que la rompía, se quedaba el negro.

No te creo.

Se quedaba el negro, el ‘Cholo’ Castillo era así y antiguamente Alianza siempre se ha caracterizado por eso.

‘KANKO’ RODRÍGUEZ Y ALIANZA LIMA

¿Y ahora?

Ahorita Alianza Lima parece el Club Regatas. Jajaja.

¿Tú siempre fuiste alto?

A los 13 años pegué el estirón. Un día me enfermé, me dio tifoidea, estuve tirado en la cama como una semana ¡y cuando me levanté era un álamo! “¿qué ha pasado?”, dije yo.

No viene de familia.

Mi mamá tenía talla regular mi papá también, pero según mis tías y mi mamá, tenía un tío que medía como 2 metros.

¿Cuál es tu barrio?

Pamplona Baja. Yo nací en mi casa, mi papá justo me iba a llevar a la Montefiori (nota del redactor: una clínica cara), pero ya no le alcanzó el tiempo... y entonces tuve que nacer en mi casa. Jajaja.

Y de ahí también creo que es Marco Lovera.

Claro, Marco vive a dos cuadras de mi casa.

Terrible Lovera, cómo jugaba y macho.

De esa época creo que estaban ‘Kukín’ Flores, Marco Lovera, Pablito Zegarra y el ‘Chorri’ Palacios eran los diferentes.

El mejor recuerdo de tu infancia.

Un día, en la cancha El Hueco jugué el mejor partido de mi vida, un partidazo que no hice ni como profesional.

Anécdotas, historias, relatos. Mario 'Kanko' Rodríguez en 'La fe de Cuto'.

Para ti, ¿quiénes han sido los mejores zagueros de tu época?

He jugado y he visto jugar a 4 centrales que me han marcado. Daniel Reyes, que para mí ha sido extraordinario; el ‘Cabezón’ Reynoso, también extraordinario; ‘Pepe’ Soto, un poco más limitado que los dos primeros; y ‘Agapo’ Gonzales, de Alianza Atlético de Sullana. Extraordinario el tipo.

Eran los mejores en su puesto.

Por favor, no los comparo con Héctor Chúmpitaz ni con ‘Panadero’ Díaz, ellos estaban en otro nivel.

¿Rebosio y Rodríguez?

Dicen que Miguel Rebosio, salvando las distancias, era muy parecido a Chumpitaz. Y con Alberto Rodríguez era anticipación y salida limpia, aunque nunca voy a entender que no tenga una tarjeta amarilla en todo una eliminatoria. Nunca se molestaba.

‘KANKO’ RODRÍGUEZ Y SU DEBUT EN ALIANZA LIMA

¿Cómo fue tu debut profesional?

En mi puesto jugaban ‘Vitito’ Reyes y Marco Charún.

Asu, mantequilla.

Jugaban los dos, yo era el que entrenaba todos los días y no salía ni en lista.

Estabas esperando un cachito.

Yo decía “estos dos en algún momento van a hacer algo o no van a venir a entrenar o van a venir borrachos”... porque en ese tiempo Alianza era una tira de rateros, delincuentes. Jajaja.

¿Quién fue el primero que cayó?

Marquitos Charún no llegó a entrenar, llegó borracho no sé qué hizo Marquitos Charún, lo suspenden a Charún.

Qué sucedió luego.

El equipo titular habló conmigo, “tranquilo no te preocupes”. Iba a jugar, estábamos concentrados y hubo huelga de árbitros, no se jugó ese día. Más salado.

Waldir Sáenz y 'Kanko' Rodríguez celebrando un gol de Alianza Lima. (Archivo)

¡Qué piña!

A la siguiente semana venía el partido y la directiva perdona a Charún. Y ‘Kanko’, sentado en la banca, recién faltando 15 minutos pude ingresar.

¿Cómo lo viviste?

Mira, salí del estadio, me fui caminando hasta Roosevelt con el buzo de Alianza, yo quería que todos me dijeran “Kanko, Kanko”.

Ese buzo no te lo sacabas para nada.

Claro, mi buzo y mi maletín. La gente ni me conocía, chapé micro hasta San Juan. Fue una alegría extraordinaria, debutar en el equipo del cual eres hincha fue muy emocionante.

¿Con cuántos años?

17 años. Al día siguiente salí a comprar todos los periódicos, y doble por si acaso no se me vaya a perder uno. Jajaja.

¿Cómo la vivió tu familia?

Todos estaban muy felices. A mi viejita le daba sueldo completo, enterito, la negra se agrando porque la negra ya cocinaba y ya hacía hasta postres. Jajaja.

Jajaja, ¿tanto sí?

Ella distribuía los pasajes, ella se encargaba de todo, pero nunca dejé de ser hijo. Mi papá no sabía si jugaba en la ‘U’ o en Alianza, pero mi mamá era todo.

Eres un gran ser humano y un extraordinario hijo.

Te voy a contar una anécdota de mi viejo. En Iquitos...

LA SORPRESA CHARAPA DE ‘KANKO’ RODRÍGUEZ

¿Cómo fue eso?

Yo estaba jugando en Alianza Atlético de Sullana, entonces vengo a Lima para irnos a Iquitos porque jugábamos contra el CNI. Y, como nunca, mi viejo me dice que no vaya a Iquitos, que tenía un mal presentimiento por el vuelo. En esa ciudad yo no tenía familia. Viajamos a Iquitos, llego al hotel, yo no conocía a nadie, pues suena el teléfono de mi habitación. “Señor Rodríguez, lo buscan”, me dicen en la recepción.

¿Qué sorpresa vino?

Bajo salgo del ascensor y veo un niño de 6 años.

Qué picante.

La señora me pregunta “¿tú eres Kanko?”. Le digo que sí. “Él es tu hermano”.

¿Qué hiciste?

Me dice “no sé nada de tu papá, se ha desaparecido como 2 años que no sé nada de él”. Le digo “señora, usted cómo hace con el tema del colegio”. Me dice que ahí ella está vieno, que mi papá es así, asa. Yo nunca dije nada a nadie, llegué a mi casa. me la comí como dos o tres años. Hasta que un día ya le dije todo a mi mamá y a mi papá. Mi papá era el amor de su vida de mi mamá.

Cuéntanos tus anécdotas con el ‘Cholo’ Castillo

El día de mi debut en un clásico estaba en el cuarto con el churre y no podía dormir. En un momento me quedo solo en el cuarto y entra el ‘Cholo’ Castillo y me pregunta “¿ya hiciste popó, ya hiciste pipí?”.

Te la puso.

Sí, y siguió: “¿Hiciste o no? Porque no quiero que hagas ni popó ni pipí en la cancha”.

¿Y cómo te fue en el partido?

El ‘Cabezón’ Reynoso me ayudó mucho. Agarraba y me decía “ven a pedirme, que todas te las voy a dar a ti, la primera te la voy a dar y me la devuelves así para que agarres confianza”. Me la dio y se la devolví, ahora me dice “ven, gira allá y ya comienzas a jugar”. Te vas soltando.

El Cabezón era un líder y tenía mucha calidad. Por eso cuando se fue Reynosa Alianza Lima, lo sufrió.

Yo estaba ahí, en esa transacción}.

Cuenta cómo fue eso, ¡fue la noticia de la época!

Estábamos concentrados en El Bosque con la selección y llega la gente de Alianza Lima con el contrato para que Reynoso lo firme. Estábamos en el cuarto y Juan hacía así ,o sea yo no sabía nada, pero Juan decía “no, no, no, no”. Luego llegó el contrato de la ‘U’ y dijo “me voy”. Y se fue, y hay que tener personalidad en ese momento para hacer eso.

¿Cuál es el otro momento?

Yo he estado también cuando ‘Pepe’ se va a Cristal.

¿Cómo fue?

También estábamos concentrados en Ancón para la liguilla y llega el contrato también. Y Pepe me dice “compare’, ven”. Y me enseña el contrato y firma, y los dirigentes hablaban conmigo para que yo lo convenciera, para que ‘Pepe’ no se vaya. Ya se había ido desde octubre a Cristal.

Y ellos ni sabían.

Ellos ni sabían.

‘KANKO’, AMARAL Y ARRUÉ

¿Qué significa José Carlos Amaral?

Mi papá en el fútbol. Me quería, me fue llevando de a poco. Ahora me doy cuenta de eso, sino que tú en el momento te desesperas, quieres jugar porque entrenas.

¿Una anécdota con Amaral?

En una charla técnica nos sorprendió a todos porque Germán Leguía había dicho en una entrevista que el mejor equipo del Perú era Universitario. Luego del almuerzo, 11:30, vamos a la charla llegamos todos. “Por favor, siéntense”. Pide su agüita, la pizarra estaba tapada, la destapa y ahí dice “Leguía dijo que el mejor equipo del Perú es la ‘U’, ¿es cierto?”. Y se fue, esa fue la charla y la gente obviamente se picó.

Claro, te la dejó picando.

Te picaste y saliste a matar y le ganamos 1 – 0 a la ‘U’ con gol de Rosinaldo López y yo tuve la suerte de ser elegido el mejor jugador de la fecha en el debut de mi clásico.

A ti también te dirigió Miguel Ángel Arrue.

Claro, mi profe. Me ayudó mucho en el tema mental.

¿Cuéntanos una anécdota con él?

Un día estaba haciendo su charla técnica, no había tiza. Sacó su cajetilla de cigarros y decía “van a jugar así, asá”, con los cigarros. El profe sabía que yo fumaba y un día le pido cigarrito. Me lo da y me dice “‘Kanko’, ¿y a ti quién te enseñó a fumar?”. Y le respondo: “No, profem en mi casa los Rodríguez son fumadores... viendo a mi papá fumando un cigarrito, así aprendí. “Y a ti nunca te enseñaron a comprar, conchatumadre”, me respondió. Jajaja.

‘KANKO’ RODRÍGUEZ, JORGE LUIS PINTO Y LOS CIGARROS

Mi hermano a ti también te entrenó Julio César Uribe, ‘El Diamante’.

Un día jugamos un clásico y el ‘Diamante’ da la charla, y yo veo que el negro se pone un terno, pero de aquellos. Entonces llegamos al Estadio Nacional, estábamos caminando para los camerinos y yo me acerco al Diamante y le digo “cómo te gusta la huevadita”. Y me responde, “Mario, es la fiesta del fútbol”. Jajaja.

¿Qué pasó con Jorge Luis Pinto?

Un día yo estaba fumando mi cigarrito en el cuarto y entra Pinto y me ve fumando. Y me dice “cómo vas a fumar, tú eres futbolista profesional, cómo vas a fumar”. Y me salió la rápida, “mira le dije yo fumo delante de mi padre, ¿y no voy a fumar delante de ti? Por favor, sal y cierra la puerta”.

No te creo.

Así fue. Luego me sacó del club. Ahora lo reconozco, yo estuve mal.

Por eso te vas a Muni.

Y arreglé el contrato más rápido de mi vida, le pedí una cantidad al equipo exorbitante y Allemant me dijo “no hay ningún problema”. Y pedí un adelanto para el día siguiente, y me lo dieron porque sabían que no te iban a pagar. Jajaja.

¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en el fútbol?

Un día asumió la dirección técnica el profesor ‘Luchito’ Sanjinez y dijo “el jugador que no chupa, no juega en mi equipo. Por eso mi ‘Capitán’ será ‘Mágico’ González”. Jajaja.

Mario 'Kanko' Rodríguez, la persona y el personaje, un invitado de lujo para 'La fe de Cuto'.

Una locura. Jajaja.

Un día el delantero Adrián Torres estaba jugando mal el primer tiempo. En el vestuario el DT le dice “qué pasa ‘Negro’, qué tienes... yo sé qué te pasa, agarra, saca un cigarro y fuma”. Torres fuma de verdad, salimos a jugar y Adrián Torres hace dos goles. Ganamos el partido, acabó el partido y me dijo, “Mario así es esto, ahora díganme a dónde vamos a chupar”. Jajaja.

Qué loco, de ahí llegas a Cristal.

Sucede que me llamó Juan Carlos y, ya pues, su poder de convencimiento hizo que firmara por Cristal. Pero yo al Ciego lo conozco años, a él siempre le gustó mi juego.

Es verdad.

Yo lo vacilo duro al ‘Ciego’, un día voy a la Videna y me encuentro con él y nos saludamos y me presenta a Gareca. Al ‘Ciego’ siempre le ha gustado mi forma de jugar, eso no es secreto, y le dice a Gareca “no sabes lo que juega él. No sabes el jugador que era este, sino que era un vago, no le gustaba entrenar”. Y yo le digo “lo que pasa es que todos mis entrenadores que he tenido han sido vagos”. Jajaja.

A ver, una anécdota cuéntate ahí de la selección peruana.

Te voy a contar una de Miguelito Miranda, que en paz descanse. Te voy a contar la de miguelito. Habíamos perdido con México, ya estábamos eliminados de la Copa América 93 en Ecuador y nos veníamos para Lima. Entonces, nos juntamos todos, como nunca, había trago, se junta la gente, no te hablaban, pero el trago te junta.

Eso es verdad. Jajaja.

Nos juntamos todos en un cuarto con unos tragos, conversando, ya la gente estaba aburrida porque habíamos estado como mes y medio en Arequipa, más otro mes allá. Y en eso llega Miguel, que se había afeitado y se había cortado por acá.

No se había dado cuenta.

Llega Miguelito y yo le digo – Miguel, ¿Te has afeitado no?, sí me dice. Oye te has cortado. Sí, donde me dice. Mira te vas de frente, dos cuadras a la derecha le digo.

Nooo. Jajaja.

Tú sabes que Miguel es tosco. “Ya pe’ Miguel, una bromita Miguel, una bromita”. ¿Una bromita? Me correteó. Jajaja.

MÁS DE CUTO GUADALUPE EN TROME: