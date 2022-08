¡Mi gente! ¡Estamos de aniversario! ‘La Fe de Cuto’ cumple un año y es gracias a ustedes, por su incondicional apoyo. Me comprometo a seguir trayendoles todo el ‘aguadito’ que tanto les gusta.Como ya lo había adelantado en mi columna del lunes, este es un programa de colección porque tenemos invitados de lujo. Así que ya sabes, toma asiento y disfruta de este primeri año de ‘La Fe de Cuto’.

Melissa Klug, ‘Loco’ Vargas, Paolo Maldonado, ‘Puchungo’ Yáñez, ‘Cóndor’ Mendoza, Roberto Farfán y Miguel Rebosio son los invitados de este programa de aniversario. Ellos fueron parte fundamental de esta primera temporada de La Fe de Cuto y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir y festejar juntos.

Y no me olvido del aguadito. Cada uno de mis invitados recordaron su paso por la Fe de Cuto y me soltaron algunas pepitas que los va a sorprender, como todos los viernes. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Melissa Klug habla del empresario millonario y sus planes de tener una hija

Amiga, ¿qué me cuentas de las revelaciones de realizaste en mi primer programa de La Fe de Cuto?

Todo el mundo me preguntaba por esas declaraciones y tú conoces al que me hizo esa propuesta. Pero me lo preguntaron mil veces en varios programas.

Fue una locura, acá había cola, pero pensé que era por la comida, era porque querían saber el aguadito quién es ese empresario que te ofreció un millón de dólares por un hijo.

Es muy amigo tuyo. ¿No se lo llegaste a preguntar?

Sí y fue sincero. Me hizo un juramento simbólico, fue verdad.

Así es, hubo testigos. Tú lo conoces.

Amiga últimamente te he visto hablando que quieres volver a ser mamá.

Me encantaría, me encantaría de verdad.

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

Has congelado tus óvulos, ¿cómo es eso, explícale a mi gente?

Se llama criopreservación, he congelado mis óvulos, para cuando ya desee tener… bueno porque tú sabes que las mujeres estamos contra el reloj, pero para el día que yo decida ser mamá lo descongelo y soy mamá nuevamente es lo que la ciencia nos está brindando, nos está regalando a las mujeres.

Imagínate, todo eso había, disculpa mi ignorancia.

Si y ahora es con más estudios para que estudien al embrión, estudien al feto para que no venga con un síndrome, entonces es un estudio bien profundo y yo feliz estoy en una clínica trabajando con el doctor Mario Ascenso y estamos felices, no solamente soy yo, somos varias de la tv, ahí hay un montón de mujeres de influencers que están congelando sus óvulos.

Tú te has proyectado.

Si porque como van las cosas, yo tengo un compromiso con Jesús (Barco) y Dios mediante ya nos casemos pronto y si quisiera tener una hijita.

¿Por qué mujercita?

Porque en la familia de Jesús (Barco) todos son hombres, no hay una mujercita, y quiero poner a la princesa ahí, en mi casa ya hay pues mujeres y hombres y mi nieta que es mujercita, entonces para ponerle su princesa para darle su princesa.

¿Qué nombre le pondrían?

El nombre todavía no lo tengo, pero será muy especial, nosotros lo vamos a programar.

Tienes una bonita relación con mi sobrino Jesús (Barco) han podido lograr acoplarse a ti, tú a él, y han hecho una función única.

Y no me ha costado porque es una persona súper casera, es muy tranquilo, es hogareño y de verdad que es lo que yo realmente necesitaba o sea nos hemos complementado tanto de que nos llevamos súper bien o sea sus amigos son mis amigos, mis amigas son sus amigas, la familia siempre estamos juntos, nos unimos compartimos con su familia, con la mía o las juntamos, o sea me llevo súper bien, no tengo queja alguna.

Como es la vida…

Y mira por la edad que tiene ah, mira te digo conozco personas de 40 de 50 años que están, pero preséntame… me entiendes y están con familia, están con hijos y quieren hacer cosas…

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

‘Loco’ Vargas: “Hay una propuesta para hacer un programa en la televisión”

¿Cómo te sientes que el programa contigo haya llegado al millón de vistas?

Me comentaron de la entrevista y la verdad que cuando llegamos a una cantidad de vistas dije que hora me chorrea algo.

Este está como la ‘Foca’ también…

Lo importante que hemos tenido una satisfacción y que hayas pasado el millón estemos contentos con todo eso.

Es de corazón.

De verdad que gusto que haya pasado el millón de vistas y eso quiere decir lo bien que estás haciendo tu trabajo y la verdad que sigas, que sigas sobresaliendo en este tema ya te lo vuelvo a repetir en el fútbol no pasó lo mismo, pero en esta cosa sí.

¿Qué otra cosa estás viendo?

Hay una propuesta para hacer un programa en la televisión. Estudiando y esperando el último módulo para terminar y empezar otras etapas con la gestión deportiva, así que cada uno ya se proyecta como debe ser.

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

Paolo Maldonado: “Me alegra que te vaya bien, ya que en el fútbol no trascendiste”

Bueno, contigo hicimos el segundo programa pero está pendiente realizar un segundo capítulo.

Estoy esperando mis regalías, jajaja.

Ten fe.

Tú tienes que estar agradecido porque Markarián hizo la magia para que tú juegues. Jajaja.

Todo lo del pobre es regalado. Bueno, ahora te quiero ver tu cara, hablemos del día que ‘Chiquito’ Flores te metió un matamoscazo.

Cuando él (Chiquito Flores) estaba enamorado de Tula.

Habla bien.

Bueno ella también, el amor es de dos. Jajaja.

Cómo fue ese cachatadón.

Me vino bien ese lapo porque al otro día hice gol y ganamos el clásico y Juan (Chiquito Flores) fue el primero en saltar desde el banco a saludarme después de Octavio Manera. Jajaja.

Hay una amenaza de que viene el ‘Loco’ Ubillús para contar toda su verdad.

Mira al ‘Loco’ Ubillús un día le encontraron orégano en el bolsillo su pantalón jean. Según él era el pantalón de su hermano. Lo dejo ahí nomás. Jajaja.

Con él haces el famoso trencito.

Por culpa de él nos ampayaron, ya que nosotros estábamos en una discoteca, pero como él era un poco pica flor se le pegaba las polillas, nos quedamos, ya que la idea era ir al departamento.

¿Qué pasó?

Estábamos frente a los bares, estábamos expuestos, no había nadie hasta que llegó un carro y se estaciono y bajaron unos patas y pusieron sus tragos sobre el carro y desde adentro disparaban las fotos. Y nosotros todavía le decíamos salud, la verdad es que hicieron una buena logística.

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

Cóndor Mendoza: “Mi récord es 10 y no 7 como había dicho antes”

‘Cóndor’ usted dejó impresionado a mi público con su récord de 7 en el ring de las cuatro perillas, usted es una máquina.

Mira yo dije 7 por decir, para ver quién decía algo, pero la verdad, es más. Jajaja.

Habla bien pues, Andrés.

Digo la verdad.

Mira ni el doctor Alberto Tejada te cree, pero yo te tengo fe, creo en tus siete goles en 24 horas.

La verdad es que son 10 en 24 horas.

Y por curiosidad has necesitado de la pastillita azul.

Jamás, no es para mí. Tengo un amigo que toma la pastilla, pero igual no le funciona.

Si no hubiera sido por la pelotita que sería de nosotros.

Recogiendo tomate y algodón. Jajaja.

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

Roberto Farfán: “El que toma la pastillita azul es mi hermano Luis Farfán”.

En el primer programa saliste como un piloto de fórmula 1. ¿Ahora qué ha pasado?

Se fueron todos mis auspiciadores a La Fe de Cuto. Jajaja.

Si no fuera por la pelotita que sería de nosotros.

Estaríamos en la chacra cosechando camote.

¿Probaste la pastillita azul?

No. El que para con eso es mi hermano Luis ‘Coppola’ Farfán, ya no le funciona. Jajaja.

‘La fe de Cuto’ celebra a lo grande su primer aniversario con grandes invitados (Fotos: Alan Ramírez - Trome)

Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez: Las anécdotas sobre ‘Balán’ Gonzales

‘Puchungo’ usted le sabe de todo a ‘Balán’ Gonzales. ¿Cuente una anécdota de él?

Un día nos fuimos a Estados Unidos para jugar un partido de presentación y luego de ese encuentro nos fuimos a reunión en la casa con un grupo de peruanos. Entonces nos pusimos tomar y cada cerveza que destapábamos tirábamos la chapita.

Ajá, ustedes estaban en su barrio.

Claro, nosotros tirábamos la chapita al suelo, al césped y a ‘Balán’ lo veía tenso, agarraba se paraba e iba a recoger las chapitas, a cada momento. Ya me parecía raro.

¿Luego qué pasó?

Compadre, ¿qué pasa? Y el negro me responde, compadre mañana tengo que trabajar acá y las chapitas malogran la máquina. Jajaja. Él era el jardinero de la casa. Jajaja.

¿Ya viene el ‘Puchunguito’?

Verdad, ya pasó el año. Voy a ser todo el esfuerzo para pronto tener mi retoño, este año tiene que ser. Voy a guerrear, el nombre de la elegida empieza con M.

