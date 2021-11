La condición de ídolo que se forjó José Luis ‘Puma’ Carranza en Universitario de Deportes, no acabó con la humildad que siempre lo caracterizó. El exvolante recordó en ‘La Fe de Cuto’, junto a su amigo Luis Guadalupe, cómo recibió su primer par de chimpunes.

TE VA A INTERESAR | La fe de Cuto | ‘Puma’ Carranza y su historia: Por qué nunca dejó Universitario

Carranza contó que su primer par de chimpunes le provocó una alegría tremenda, ya que él antes solo usaba Bata, las cuales cuidaba como si fueran de alguna marca más reconocida internacionalmente.

“Mis primeros chimpunes me los regaló Germán Leguía y también el ‘Chevo’ Acasuzo, eran Nike. Yo antes paraba con mis zapatillas Bata, no quería ni ensuciarlas, las trataba como si fueran Adidas, por eso jugaba sin zapatos o con ojotas”, señaló.

Asimismo, ‘Cuto’ le recordó al ‘Puma’ que a él no le gustaba ponerse canilleras para jugar, algo que el exdefensa siempre quiso saber la razón y por fin la pudo conocer.

“No podía jugar con canilleras, yo venía de un barrio donde se jugaba sin zapatos, me gustaba jugar ligero. No podía ponerme otra camiseta, en Cerro de Pasco jugaba con solo un polo, calentaba calato, no usaba suspensores, con calzoncillo nomas”, aseguró Carranza.

En ese momento, ‘Guadalupe no se pudo contener y contó como Carranza, antes de los partidos, agarraba un pedazo de cartón y, con unas tijeras, lo cortaba para darle forma de canillera.

‘Puma’ Carranza se quiebra al recordar a su padre

La parte más emotiva de la conversación con el ‘Puma’ se dio cuando el excapitán crema recordó a su padre, Roberto Emiliano Carranza, quien era albañil y también futbolista, pero que lamentablemente perdió la vida cuando José tenía 10 años. “Como trabajaba solo jugábamos con él los domingos, pero de lunes a viernes nos tenía así (hace gesto de rigidez) con las tareas, nos enseñaba mucho, era muy disciplinado. Siempre pienso en mi padre”, señala el exfutbolista.

‘Cuto’ Guadalupe invitó al ‘Puma’ Carranza a una nueva edición de ‘La Fe de Cuto’ y ambos no pudieron contener el llanto.

¿Cómo se salvó de caer en la delincuencia y drogadicción?

‘El Puma’ recordó su infancia en el Rímac y los malos ejemplos que encontraba en la calle. No obstante, contó que llegar a Universitario fue parte importante de lo que el denomina “su salvación”.

“En mi barrio era más fácil ser un delincuente o un drogadicto. Pero entonces tenías una idea, no sabías si ibas a ser futbolista o ibas a ser de otra profesión, pero en el barrio ves los ejemplos que había, entonces esos ejemplos no eran para mí”, sostuvo.

“Tuve la suerte de que los dirigentes de la ‘U’ me trajeran para acá, he vivido, he visto a tantos referentes y de verdad la ‘U’ era una fiesta, era una verdadera familia”, agregó.