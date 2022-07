Rinaldo Cruzado es sobrino del exmundialista Lucho Cruzado y del gran Juan Carlos Bazalar. El fútbol corre por sus venas. Se hizo hincha de Alianza Lima la primera vez que llegó a Matute. Es un caballero. De esos futbolistas que hablan en la cancha, no mucho fuera de ella.

Nos ven en YouTube, en Facebook y una transcripción para todos está aquí.

A Rinaldo lo enfrenté y coincidimos en Juan Aurich. Un caballero y con calle. “Calle, pero elegante”, como diría Tego Calderón. Además de Alianza y Aurich, estuvo en César Vallejo, en la Serie A de Italia (Chievo Verona), en el Grasshoppers de Suiza y en el fútbol de Irán,

Vamos al grano, mi gente. Va la entrevista a mi hermano, aunque él me dice padre, Rinaldo Cruzado:

Mi hermano Rinaldo, ¿de qué barrio eres?

Bueno, nací en Barrios Altos, toda mi familia es de esa zona, pero luego me fui a vivir a San Juan de Lurigancho, en Las Flores.

Entonces vas a los puñetes.

Soy poco de pelear.

Lo esencial nomás, saber la técnica.

Sí. Jajaja.

Volviendo al tema, ¿en esa zona aprendiste a jugar?

He tenido varias etapas en mi vida, he vivido ahí, tipo de los 10 años para adelante, hasta los 14. Luego en San Juan de Lurigancho, en Las Flores ahí jugaba, empezaba a pelotear.

Jugabas con los amigos del barrio.

Así es. Empecé a jugar con la gente grande del barrio. Obviamente, cuando empiezas a jugar con ellos te meten patada. Es ahí donde más vas ganando esa experiencia desde chico y así empecé. Jugando ahí con la gente de mi barrio fulbito y después fútbol y, bueno, iba a la academia ‘Tito’ Drago donde hago menores.

¿Cómo así llegas a esa academia?

Mi papá trabajaba en ‘Tito’ Drago como entrenador, pero nunca iba porque me quedaba en el barrio jugando con mis amigos.

Entonces cómo se dio tu llegada.

Un día mi papá me dice que lo acompañe, que hay un campeonato, me llevo un día y para suerte mía la categoría 84 faltaba un par de chicos. Mi papá me dice “oe, ponte a jugar”. Y ya me metí a jugar y, bueno, ya después }‘Titín’ dijo “oye, tienes que traerlo a este seguido”.

A los 8 años.

Sí, a los 9 años empecé a entrenar en ‘Tito’ Drago.

¿Pero había candela para las zapatillas o jugabas sin zapato?

No las estrellitas, las Tigre, imagínate. Ya después, obviamente, cuando ya empecé a entrenar con ‘Tito’ Drago, en Barrios Altos estaba la fábrica donde confeccionaban los chimpunes Olímpico. Mi papá conocía al dueño y ya entonces me regalaron mis Olímpico para empezar.

¿Y a qué edad llegas al equipo de tus amores?

Llegué a los 15 años, yo estaba en ‘Tito’ Drago me convocan a una selección que hace ‘Chalaca’ Gonzales y ahí nomás ya había pasado Jefferson (Farfán), Carlos Fernández y Jair Céspedes habían pasado a Alianza Lima Ahí hablan con mi papá y con ‘Titín’ Drago para que me lleven a Alianza Lima y pasé a los 15 años.

A los 15 años te juntas con Paolo Guerrero.

Si, me junto con todos. Estaba Paolo Guerrero, estaba ‘Cucurucho’ Guizasola, estaba toda la gente que salió pues en esa época.

Pero ya estaba Jefferson, mi sobrino, ahí.

Ya estaba él, había llegado tipo 6 meses antes, un año antes había llegado a Alianza Lima.

¿Cómo fue tu primer día cuándo llegas a Alianza Lima?

Tengo un recuerdo especial cuando volví a Alianza Lima en el 2011. Hice la entrada por la puerta Norte y, normalmente, cuando estaba, se hacían las entrevistas en la puerta de Oriente. Pero ese día, no sé por qué, me metí por Norte. Y cuando entraba recordaba cuando tenía 14 años, 15 años, el día que fui con mi papá a Alianza Lima por primera vez, es el recuerdo de mi llegada a Alianza Lima cuando tenía apenas los 14 años.

¿Siempre fuiste de Alianza Lima?

En realidad mi familia es crema, mi papá es del Boys, pero toda mi familia fue crema. Yo creo que al ir empecé a amar a Alianza Lima, en ese momento que entre al club, de verdad.

Te paso lo mismo que a mí.

Ver a la familia, después de entrenar, te ibas a tomar una merienda, clases de cajón. O sea todas esas cosas que normalmente no se veían, entonces el amor por Alianza Lima empezó. Mi familia es crema.

Pero explícale a mi gente de la fe de Cuto para que te entiendan quienes son tus tíos.

Mi tío fue Lucho Cruzado, pues mundialista ha sido ídolo de la ‘U’

¿Quién más?

Juan Carlos Bazalar que jugó en Universitario y también en Alianza Lima. Acá te cuento una anécdota: a los 12 años pasé un día por Universitario y tuve, no sé si fue un problema, pero yo fui a entrenar un día por una invitación. Lo recuerdo como si fuera ayer, entramos a un gimnasio y a mí como que me dejaron a un costado, pero porque era nuevo, me imagino, y desde ahí dije “papá, no más”.

Una anécdota que te marcó de ese primer momento en Alianza Lima.

El recibimiento de mis compañeros, porque normalmente cuando llegas a un lugar siempre estás medio sumiso, te abres. Pero debo decir también que tuve la suerte de haber estado en la selección y ahí estaban Jefferson, Paolo, ‘Cucurucho’, estaban varios de Alianza Lima, entonces llego a Alianza Lima y era como que estuviéramos en la selección.

¿En qué posición empezaste a jugar?

Empecé a jugar de 10.

¿Cómo fue tu primera concentración?

Fue raro porque íbamos a jugar el clásico de menores y mi papá siempre iba conmigo. Entonces íbamos siempre, íbamos a ver los partidos de las otras categorías, 85, 86 ya que mi categoría 84 jugaba de fondo.

¿En qué momento llegó el llamado?

Estábamos en la tribuna con mi papá y viene el preparador físico Martín Quintero y me dice “¿y tú qué haces acá? Y le respondo que porque jugamos en un rato. No, me dice, “tú tienes que irte”.Me sorprendió, mi papá lo quedó mirando, siempre a un costado y, claro, cuando me dice eso también se impresiona. “Qué pasa, profe”, le digo. “Tienes que irte porque estás convocado con el primer equipo”, me dijo. Cuando me dijo eso, imagínate, con mi papá al costado me puse a llorar, abrazados.

Acá dice que debutaste el 3 de octubre de 2001.

Exacto, y entré por mi primo por Juan Carlos Bazalar.

¿Quién fue tu padrino que te cortó el cabello?

Todos, yo voy al doping, me tocó, entonces no me cortaron ese día el cabello. El día lunes todos me agarraron y me pelaron, pero fue todo el grupo.

Te vas campeón de Alianza Lima.

A Suiza en el año 2006.

Y de ahí en el 2008, en septiembre del 2008, vuelves a Lima.

Regreso y juego por Cristal por 4 meses.

En el año 2009 te vas a jugar a Irán.

Si, la verdad no fue una experiencia que me haya agradado, fue muy difícil.

¡Mi gente! Sigan la entrevista a Rinaldo Cruzado en 'La fe de Cuto'. Aquí solo tenemos un abrebocas de todo el aguadito que tenemos.

