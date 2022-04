La fe es lo más lindo de la vida, mi gente. Lo digo siempre, ustedes lo saben. Y la historia de vida de Roberto ‘Vale Vale’ Valenzuela, mi amigo, mi hermano, mi hijo, así lo demuestra. Me llamo Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, me llaman ‘Cuto’, la vida ha sido buena conmigo y cuando nadie me conocía tenía a alguien al lado, además de mi familia, y hasta ahora está. Me refiero al gran ‘Vale Vale’.

Jugó en China, en Medio Oriente, nos conocimos cuando no teníamos ni para el pasaje, en el Callao. Crecimos en el fútbol. Ustedes ya lo conocen porque le he dedicado tres columnas de los lunes. La historia de la oveja negra que llegó de Huancayo, el relato que titulé Una historia de amor y desamor en el Día del Amor y el que llamé El cobrador de combi me gritó ‘¡gorila!’, algo tenía que hacer, una historia sobre la impotencia ante el racismo.

Pero mi querido ‘Vale Vale, él lo admite, tomó malas decisiones en el fútbol, cuando estaba en la cresta de la ola. Era dadivoso en exceso. Daba, regalaba, gastaba. No guardó ‘pan para mayo’, cometió errores. Tropezó, pero se levantó. Hoy es un hombre feliz y está resurgiendo. Y yo soy feliz con él.

Se lo he dicho y se lo digo ahora: ‘Vale Vale’, te admiro, te quiero, te amo y siempre estaré contigo. Porque eso se siente por un amigo, por un hermano, por un hijo. Y Roberto Valenzuela es todo eso para mí.

Vamos con la entrevista, mi gente. Y no se olviden: todos los viernes estrenamos ‘La fe de Cuto’, y los lunes publico mis columnas en clave de memorias. Vamos a la pista:

PREGUNTA: Mi querido ‘Vale Vale’, ¿cómo nace tu historia en el fútbol?

RESPESTA: Me inicié como arquero, era el número 450, en Cantolao.

¡Te fuiste a probar a Cantolao!

Claro, me mandaron a recoger las pelotas detrás del arco.

Así empezaste.

De los arbustos recogía las pelotas no me paraban bola para nada, era chibolo, iba con mi pelo que parecía los Jackson 5.

¿Cómo conoces al profesor Bolaños?

Lo que pasa es que vendía calzoncillos. Me acerco a venderle y el profe pensaba que yo le iba a robar porque en ese tiempo mi papá era un negro grandazo. Así lo conocí.

¡Esa es la historia!

Me acuerdo que me preguntó: “¿tú no juegas fútbol?”. Así empezó todo.

Nos vimos en la ‘U’.

Claro, fue el profesor Bolaños el que te llevó al ‘Lolo’ Fernández nunca me voy a olvidar. Ahí empezaste, de ahí comenzamos a ir juntos a entrenar.

El profesor Bolaños fue el que nos guió para el camino del éxito para poder llegar porque no era fácil.

Hay que reconocerlo y darle mérito, hay que ser agradecido.

LAS CHOCOTEJAS DE ROBERTO VALENZUELA

Mi hermano, debo reconocer que tú no tienes vergüenza para vender. No te palteas.

Le he vendido chocotejas a Sergio Markarián, a Ricardo Gareca a muchos jugadores también y no me avergüenzo de haberlo hecho.

¿A qué jugadores les vendiste?

Iba a Alianza Lima, me iba a la cancha de Cristal, me iba todos lados y todo el mundo me compraba de 10 y 20 cajas, me acuerdo que Carlos Ascues, lo que hizo, hasta hoy me saco el sombrero con Ascues, me compro 10 cajas y me dio como 200 dólares aparte. También Reimond Manco me compraba 20 cajas, el ‘Loco’ Vargas me compró 30 cajas.





¿Cometiste errores?

He pasado en mi vida muchas cosas por mi mala cabeza, yo he tenido para tener muchas cosas, he tenido hasta para estar viviendo afuera. Cometí muchos errores en mi vida, no supe pensar, no escuchaba, le invitaba a todo el mundo en mi barrio, le ponía una caja de cerveza a todos. Yo me iba, me sacaba las zapatillas y la regalaba, me sacaba el polo y lo regalaba, me sacaba el gorro y lo regalaba. Llevé una vida mala porque cometí muchos errores, muy aparte de que yo me descarrilaba. Por eso te llamaba llorando y te decía “sabes qué, me quiero morir”. Pero gracias a Dios estoy vivo.

LA HISTORIA DE LA ITALIANA QUE PAGÓ MAL

Cuenta la historia de la italiana.

Conocí una chica italiana en mi barrio y me enamoré. Estábamos en la ‘U’, en El Bosque, haciendo la pretemporada ,y estábamos concentrados y justo nos pagan el cheque y era el Día de los Enamorados.

¡El Día del Amor!

Me voy desesperado a verla y, cuando llego, la encuentro tomando en el carro que yo le había comprado ¡En el carro que yo le había comprado! Estaba tomando ahí en la puerta de su jato con un pata.

Fue terrible.

Cuando veo ese panorama se me cayó, se me vino el mundo encima, 10 años de relación abajo, y se fueron con el pata a chupar a otro lado con mi plata.

Te había advertido. Les cuento que yo era el tesorero de Roberto Valenzuela y un día me llamó de Arabia para entregarle 300 dólares a ella. Y pasó una situación que no me gustó.

Eso fue cuando estaba en Arabia. Lo recuerdo.

Después me buscaste para irla a buscar, vamos a un operativo a peinar la zona.

Por todas las zonas del Callao hasta que la encontramos, ya estaba empilada.

Fue un momento terrible. Le dije algo fuerte.

El pata me dijo: “No tengo la culpa si ella me busca”.

Encima el pata quería que le pagaran ya que lo habías reventado la nariz.

Pagué 500 dólares en esa época, era plata.

Así acabó tu relación con ella.

Hay un tema que nunca te conté, te la voy a contar: después de todo ese escándalo yo seguí con ella, fui terco.

ROBERTO VALENZUELA: SUS SOBRINOS LE SALVARON LA VIDA

¡Eso no sabía!

Te estoy diciendo la verdad, seguí con esa relación, entonces ya después cuando hubo otro problema. Me fui caminando hasta la Costa Verde, a la espalda del Colegio Militar Leoncio Prado, me pare justo para lanzarme y justo paso por la casa de mi hermana que vivía en La Marina. Ahí estaban mis sobrinos y yo me voy de frente, no pensaba en otra cosa ya no quería saber nada más.

No querías seguir viviendo.

En mi mente ya estaba para tirarme y mis sobrinos gracias a Dios, Jordan y Johan, fueron corriendo y me chaparon en ese momento desde ya esa relación se acabó.

¿Qué había pasado?

El hermano de José Moreno, que también era empresario, fue con el que tuve el problema.

¿Cómo es eso?

Me venían a buscar a mí y, total, salió metiéndose con ella.

Asu, esto recién me lo estas contando.

Esas son las cosas que te estoy diciendo, todo es verdad, te estoy diciendo la verdad, todo lo que me pasó y lo viví en carne propia.

Qué locura. Dentro del fútbol pasan bastante esas cosas.

Sí. Pasa bastante, pero yo tuve una relación de 10 años, que me pasó eso, imagínate. No le hice caso a nadie.

PAOLA RUGEL Y EL RENACER DE ROBERTO VALENZUELA

Pero bueno, las cosas pasan por algo, ahora te has casado con una buena mujer.

Conocí a Paola Rugel de Valenzuela, ella sabes cómo me conoció, discúlpame si me quiebro, pero ella me conoció con un par de zapatillas con hueco, con un pantalón jean, con un polo. Consumía, cosas que me pasaron en mi vida, hoy me arrepiento y esta mujer me cambió la vida. De la noche a la mañana estuvo conmigo, vendimos hasta dulces, chocotejas, trufas me sacó de donde yo estaba metido, nunca se avergonzó, caminó conmigo ofreciendo en los carros y a los jugadores y entrenadores.

Me acuerdo que te dejé pasar a Campo Mar U.

Me hiciste entrar a Universitario y el profesor Roberto Chale, que hasta hoy se lo agradezco, me compro todas mis cajas y así iba caminando con ella, mi mujer se amanecía haciendo las chocotejas, 100 cajas de chocotejas de a 20 cada caja se amanecía no dormía y así tuve un buen tiempo.

Soy testigo de eso. ¿Cuéntanos una anécdota con Roberto Mosquera?

El profe era increíble yo estaba para arreglar con Deportivo Wanka, pero justo el profe estaba en un equipo y yo lo llamo, quería trabajar con el profe porque me gustaba su forma de trabajar. Entonces los directivos de ese equipo me querían a mí y me dicen “Habla con Mosquera”.Llamo al profe y me dice “llámame el día lunes a las 6 en punto”. Entonces lo llamé el día y la hora que me dijo.

¿Qué pasó?

Apenas agarro el teléfono, el profe contesta y le digo “Profe, soy yo”. “Sé quién eres tú”, me dijo, “así que te voy a decir así, las cosas claras: el día que tú dejes la noche, ese día vamos a trabajar juntos”. Y me colgó.

ROBERTO VALENZUELA Y EL CASO DE DOPING EN 2000

Mi hermano, ese episodio de tu vida del doping ¿qué año fue?

Eso fue en el 2000. Fue justo cuando estaba en mi mejor momento. Es algo que hasta ahora me arrepiento porque yo estaba a punto de poder pasar a un equipo grande. Yo hacía goles en Municipal, estaba rápido, y estaba a punto de ir a un club grande, ya estaba listo, habían hablado conmigo. Y justo en un partido con UPAO, creo, hacen el cambio y me dicen “Valenzuela te toca doping”. “Uy”, dije.

¿Cómo se manejó el tema?

Cómo es la vida, cuando yo era pequeño le vendía medias y calzoncillos a Nicolás Delfino que era presidente de la FPF.

Claro, cuando estabas en la sub 17.

Así es, Cuando me pasa el problema del doping, me citan para dar mi descargo porque habían hecho la contraprueba y salió otra vez positivo. Me citan y estaba Delfino, sentado en la mesa, él me mira y me dice: “¿Tú no eras el que me vendía los calzoncillos y las medias?

Se acordó.

Y Delfino me dijo “Tienes que llorar, vas a tener que llorar”. Entonces, cuando me siento en la mesa, estaban todititos y me puse a llorar. Por eso solo me dieron 2 meses.

La sacaste barata ya que normalmente te ponen uno o dos años.

Porque Delfino me reconoció cuando era chibolo. Por eso me ayudó.

Mi hermano, cuéntanos una anécdota con el técnico Ospina.

Partidor de los partidores, le gustaba meterse con las mujeres de los compañeros. N solo lo digo yo, también lo había dicho ‘Kukín’, que en paz descanse, lo dijo bien claro, a ese señor le gustaba partir, le gustaba preguntar por la esposa del jugador.