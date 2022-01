¡Mi gente! Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, reportándose. ‘La fe de Cuto’ es el programa que ustedes esperan todas las semanas. Hemos tenido al ‘Loco’ Vargas, Waldir Sáenz, ‘Punchungo’ Yáñez, ‘Chiquito’ Flores, Paolo Maldonado, Juan Jayo Legario, Carlos Lobatón y más. ¡Y los que se vienen, mi gente! Ahora, ahora tuve el honor de entrevistar a Sergio ‘Checho’ Ibarra, el futbolista que más goles ha marcado en el fútbol profesional peruano.

El ‘Checho’ pasó por varios equipos, ha metido goles de izquieda, derecha, de muslo, de espalda, de nuca. de hombro, como sea. Él mismo lo admite y nos deja una lección: si conoces tus limitaciones, podrás conocer también tus cualidades y las podrás explotar.

‘Checho’ es leyenda vida. Nació en Río Cuarto, en Córdoba (Argentina), pero ya es patrimonio nacional. Sus duros inicios, su historia de amor digna de película y las anécdotas por toneladas, todo eso lo tenemos aquí, mi gente.

Comencemos con Sergio ‘Checho’ Ibarra en ‘La fe de Cuto:

Sergio, ¿Cuéntanos tus inicios en el fútbol en tu natal Río Cuarto, Córdoba, Argentina?

Tenemos una forma de hablar medio charapa, es más, como será que la gente que trabaja en el canal me preguntaba si realmente yo era de Moyobamba. Le digo: no, yo he ido a jugar allá a Moyobamba porque quién no ha ido a jugar allá contra Unión Comercio, le digo soy cordobés, hay mucha gente que ni sabía de donde era, además el dejo cordobés es parecido al de la selva, pero no, yo soy de Rio Cuarto, al sur de Córdoba, una ciudad que se llama Río Cuarto, tiene 1 millón y habitantes. Empecé ahí a jugar de cebollita a los 9 años, y a los 13 años ya me voy a probar a un club. Pero para llegar desde Río Cuarto tenías que pasar por lo menos 4 campeonatos, o sea pasabas liga, que era donde estabas, Copa Perú, la segunda y de ahí venia la profesional. Entonces yo en ese tiempo me voy a probar a los 13 años a Atenas de Córdoba, Atenas de Río Cuarto, entonces quedó en Atenas y hago todas las divisiones inferiores hasta que a los 16 año debuto en primera.

¿En qué posición iniciaste?

Siempre de 9, desde los 9 años, siempre 9, no sabía hacer otra cosa, no marcaba, no era rápido, no tenía habilidad, no tenía técnica, solo hacía goles nomas, mi abuelo me decía cómo has hecho jajaja…

Perdón que te interrumpa, me has hecho acordar cuando el finadito Peredo decía: Checho metete al área, consejo de pata.

Creo que de ahí nace el consejo de patas por mí me parece...

‘Checho’ y te metías al área y metías unos cabezazos impresionantes, tu técnica.

Sabía yo de las debilidades que tenía en el fútbol, yo de cebollita era el goleador siempre, entonces mi abuelo me lleva a probarme en Atenas de Río Cuarto. Voy a probarme y hago goles, en la prueba hice un montón de goles porque eran como 5 o 6 partidos y hacía goles, goles, goles y me quedó, me registran en Atenas de Río Cuarto. Entonces, ahí te agarran los técnicos y te empiezan a pulir “bueno este tiene la intuición que la pelota le llega, le falta la pegada, falta la técnica, falta la habilidad, falta todo esto entonces hay que pulirlo” y a los 13 años allá en Argentina te empiezan a pulir primero el cabezazo, a parte yo ya era alto para esa edad, para esa categoría y empezamos a pulir el cabezazo, de ahí empiezo a mejorar o a hacer mejor el cabezazo que la pegada, que la habilidad o que el dribling, lo único que me tenía que quedar era pegada con interior, interno, empeine, punta, uña, tobillo, tibia, peroné.

¿Cuándo decides venir a Perú?

Yo debuté a los 16 años en la primera en Atenas que como te digo era un fútbol amateur porque es un fútbol que recién ahí el campeón juega con otras ciudades, de ahí vas subiendo a la segunda, de la segunda vas a la primera. A los 18 ya era goleador del equipo. A los 18 viene un empresario peruano a Río Cuarto, pero no era un empresario futbolístico, era un empresario que iba a hacer negocios, pero era muy amigo de los Nicolini que estaban en Universitario en ese tiempo, de Jorge Nicolini y Lucho Nicolini, en el 92 tenía A Ciclista Lima, entonces como era muy amigo le encarga a Casiantores, así se llamaba el empresario, que si viera a un 9 joven, grandote, chocador, algo así, y al ser de Río Cuarto ya a ver el clásico, era Estudiantes Rio Cuarto y Atenas Rio Cuarto, entonces yo hago dos goles, ganamos 3-1 y él estaba viendo ese partido, me pregunto mi edad, yo tenía 18 años recién, entonces fue y pago 5 mil dólares, compró el pase. Y eso era plata. Claro. 5 mil dólares, yo ni enterado. Nosotros jugamos domingo y el lunes en la mañana, ya me habían vendido. El gordo Ferrarezi, que luego vino a Perú y trabajó en Universitario, era mi técnico en Atenas de Río Cuarto, él me hace debutar, entonces hablan con él, compran el pase en 5 mil dólares y me vende a Ciclistas Lima. Yo llegué el martes a entrenar con mi bolsito y mi bicicleta, voy donde el utilero y le digo: Luifa, las cosas, que haces pibe acá. ¿Cómo que estoy haciendo acá? es martes, tengo que entrenar. No. ¿No sabías boludo lo que te pasó? Te vendieron. ¿Me vendieron a dónde? No sé a dónde te vendieron, anda al club, que vino un empresario y te compro el pase. Así me enteré. Tuve que ir al club en mi bicicleta otra vez y ahí estaba el gordo Ferrarezi, estaba Oliver Casantore que es el empresario y los dirigentes. Empezaron a decir: mira estos señores del Perú han comprado tu pase, vas a ir a Ciclistas Lima a jugar la segunda división profesional. No, yo no me quiero ir, tengo 18 años, no había salido ni a la esquina. ¿Tu primera salida fue aquí a Perú? Claro, es más no había salido a jugar ni siquiera fuera de la ciudad porque todo el campeonato fue descentralizado. Fue duro para ti… Por supuesto, imagínate, el problema era mi viejo, porque yo aparte de jugar yo trabajaba, ahí en ese tiempo estaba trabajando en una farmacia de cadete, que te pedían los medicamentos y tú tenías que llevar.

Tipo delivery.

Eso, delivery. El cadete se llamaba allá. Ya llevaba dos años, ya me iban a subir de puesto, cadete especial se llamaba donde ya no te mandan en bicicleta, sino que tu ibas caminando donde la gente cerca y me subían el rango, y me compran el pase. ¿Qué le iba a decir a mi viejo? encima yo vivo en un barrio complicado allá en el barrio Alberti, y el empresario andaba en un meche negro, empresario pues, fuimos al barrio y le digo: señor está seguro de que quiere entrar con este auto a mi barrio? ¿Por qué me dice? si vamos y entramos con todos los dirigentes. Llegamos a mi casa y estaba la salita, la pieza que ahí dormíamos todos, somos 4 hermanos, mi viejo, teníamos tres camas ahí y dormíamos todos juntos en un cuarto, y después en el patio. Cuando paramos salió mi vieja, se asomó y cerró la ventana, todo. Tuve que golpear y bueno, no estaba mi viejo, le dije a mi vieja lo que había pasado, mi vieja no quería saber nada. Después llegó mi viejo en bicicleta y dice: ¿qué pasó? Oliva Casantore es un tipo de casi dos metros, bigote, felizmente estaba el gordo Ferrarezi que mi viejo lo conocía, pero cuando lo vio a Oliva ¿Qué pasó?, y me ve a mi todo asustado. ¿Qué hiciste ahora? pensó que era la policía. No papá ahí está el profe y justo estaba el gordo Ferrarezi y empieza: Copete, su hijo se va a Perú, así que tiene que firmar los papeles. No, mi hijo no se va. Lo hemos vendido a 5 mil dólares. ¿Dónde se tiene que firmar? te juro que fui el último en enterarse, fue todo rápido, fue todo difícil, no había salido nunca, yo soy el mayor de los hermanos, laburaba, tenía mis amigos, el barrio, y cuando dicen acá: el peruano cuando se va quiere regresar porque se extraña… todos se quieren regresar, no solamente el peruano, todos, los que somos del barrio, la familia, te cuesta, encima yo llego en el 92, un año difícil para el Perú, porque cuando yo llego reventó la primera bomba en Tarata, yo estaba en Petit Thouars, en un hostal…

Ahí llegas por primera vez a Perú…

Estaba en mi cuarto y suena la bomba esa. Iba a volver caminando a Córdova, fue difícil, pero bueno, no había otra, era volver a llevar medicamento o jugar lo que me apasiona. Así que a hacerse fuerte mentalmente.

Entonces, tú llegas a los 18 a Perú.

Exactamente, a los 18 llego a Ciclista.

¿Cómo te recibe el equipo?

Mira, estaba ‘Chompita’ Estay, que era el técnico, el chileno y estaban mira, Sergio Salazar que era el arquero, atrás jugaba Rigoberto Montoya, estaba el ‘Burrito’ José Ziani, estaba el tío Clavijo, estaba JJ Ore, pero cuando lo vi a J, la primera vez que entremos en Cantolao… Era un equipo de jugadores grandes Me empezaron a presentar a los jugadores, yo tenía 18, era flaquito, cara de bebe, ahora si estoy choclazo, pero en ese tiempo tenía cara de bebe, empecé a saludar a Sergio Salazar, que hasta ahora habló con él. Cuando empecé con Mejía, con Rigoberto, bueno empecé con el burrito Ziani, JJ Ore, eran todos jugadores de 40 años y Clavijo.

Mi tío parecía un dinosaurio cuando le marcaban…

Te amenazaba el tío Clavijo: sobrino váyase para allá porque si no lo mato, lo mato. en ese Ciclista eran todos jugadores de experiencia, jugadores que se estaban retirando y bueno, cuando me acercó donde Oliva Cachantore, que era el empresario que me había comprado, voy y le digo: señor Oliva, este es el equipo. seguro que es este de aquí, pero estos son los técnicos.

Parecía el León de Huánuco de 2010 .

No sabes lo que era, empezamos a jugar, no pudimos subir ese año, pero fue una experiencia linda porque me hice amigo con Raúl Mejía, con todos los chicos ahí, me quedé un año ahí que eran segunda división, no pudimos subir, tenía dos años de contrato y al siguiente año en el 93 no se permiten jugadores extranjeros en la segunda y me tuve que ir a buscar un equipo, ya no me quería ir.

Checho, tú me haces recordar al ‘Pirata’ Adrián Czormonaz, era una cosa, esa una ubicación que tú dices justo ese instinto.

El olfato, no te voy a mentir, o cuando a veces veo los goles me pregunto, te juro que me pregunto porque, por ejemplo, esos jugadores que tienen la intuición, el olfato, todo eso, a veces no sabes como hacen los goles, tú te preparas para cabecear, saber dónde cabecear, te preparan para atacar los espacios, el rebote, para definir cuándo va a darle con el pie, cuando vas a darle fuerte, cuando le vas a tocar, estudias a los arqueros, pero cuando veo los goles me pregunto porque justo cae la pelota ahí, como hice para definir eso, yo todas las definiciones era de primera, porque era muy difícil de controlar, el control que tenía era cortita, entonces a veces uno se pregunta eso, yo siempre me pregunté ¿por qué he hecho tantos goles?

Eres el goleador histórico. Waldir se ponía siempre celoso, siempre ha habido esa rivalidad de los goleadores.

Mira él que te diga, estaba ‘Cachito’ Ramírez que tenía 192 goles, de ahí venia él que estaba en actividad, entonces cuando yo vengo de Colombia de jugar en el Once Calda, cuando regreso a mí me dicen: ‘Checho’ tu estas cerca de ser el goleador histórico, pero tienes que alcanzar a Waldir Sáenz. Yo dije: bueno hay que darle. Empecé a darle y a Waldir lo tenía ahí. Yo lo alcanzo a Waldir, me llaman los periodistas para decirme que ya había pasado a Waldir Sáenz y tenía que ir por ‘Cachito’. Cuando yo le paso me dicen para hacer una nota con Waldir, yo dije ya no hay problema lo hacemos, me llaman otra vez y dicen: No, Waldir no quiso. Él había dicho que tenía un montón de goles, pero no lo habían contado.

Ay Waldir, mi goleador histórico siempre ha sido disforzado, no sabes todo lo que hemos tenido que hacer con mi gente de la Fe de Cuto para convencerlo.

Él era diferente, porque él sí sabía sacarse un rival, era muy inteligente, iba por los dos perfiles, definía con derecha e izquierda. Me quedaba picando y pum. Él sí tenía calidad.





¿Qué sabías en ese momento de Perú?

Mira lo que habíamos estudiado en el colegio que era Machu Picchu y todo lo que es Cusco y la arqueología, más de eso no conocía. Yo tenía un tío que era futbolero y su ídolo era Cubillas, Cueto. Yo siempre he admirado a un jugador que era Franco Navarro que era 9 cuando estaba en Independiente. Para mi Franco Navarro es el mejor 9 que yo he visto en el fútbol peruano hasta el día de hoy. Yo lo saco de cuando jugaba con el Bocha, con Marangone ese equipazo y ahí me hago hincha de Franco y sabía que era peruano, lo único que conocía, Cuto estaba metido en el fútbol estaba laburando todo el día, tú sabes que nosotros de barrio tenía que laburar, estudiar que? estudiaba lo de primaria y secundaria de ahí y bueno, en secundaria aprendí lo que es el Machu Pichu ,pero no sabía a qué país llegaba, como era la forma de vida, cuál era el peso, cuál era el dinero, cuál era el presidente, pero sí, cuando empecé a hablar con el empresario me empezó a contar de Universitario de deportes, de Alianza, de Cristal, hablamos mucho de fútbol, con el si sabía los equipos grandes, que equipo estaba en ese tiempo, por mi tío lo de Cubillo, Cueto, por mi parte Franco Navarro porque yo lo veía, pero más allá de eso no ,era muy difícil.

Y cómo es papá lindo que Franco te dirige, tú lo admirabas y después te dirige ¿por primera vez en 2009 o ya te había dirigido antes?

Él me había dirigido en Ica. En esa campaña que hicieron de estudiantes, estaban Magallanes, toda esa batería… ¿Tú sabes que yo nunca le dije a Franco que yo lo admiraba? Pero díselo ahora, acá estamos en la Fe de Cuto pero ya sabe ya, cada vez que lo abrazo le digo al oído: tú eres mi ídolo. En serio se lo digo.

Nosotros le pusimos Gargamel porque era renegón pues, la primera vez que me dirige a mí es en 2008 en el descenso con el Juan Aurich, era más renegón, pero un tipazo. Luego de Ciclista al siguiente año tú te vas a Sullana.

Al siguiente año voy a Sullana, pero ya estaba en primera. A mí me compra Ciclista en segunda, me llevan a mi para tratar de subirlo, entonces yo tenía dos años de contrato, como te digo jugué el primer año en el 92 y el 93 no pude jugar porque no permitan jugadores extranjeros en la segunda división, así que primero me fui a probar al San Agustín que me acuerdo que estaba Magallanes, era la figura, yo me acuerdo que jugaba con esos locos. Yo estaba viendo afuera porque no tocaba jugar el siguiente partido, Cayetano Re era el técnico de ese tiempo, yo sorprendido con Magallanes, después lo conocí, bueno yo me fui a probar ahí y no quedó en San Agustín porque estaba este Cayetano Re creo que era. Yo hice tres goles en la práctica del San Agustín mira ah, entonces me voy enojado porque sí hice tres goles a los titulares como no voy a quedar. De ahí se me aparece el gordo Apolinario, un empresario uruguayo y el técnico era uruguayo, entonces viene el gordo Apolinario y me dice: cordobés, vení. Le digo ¿qué tal sos argentino? no soy uruguayo, pero escúchame loco, soy empresario. Ah le digo. Vos te tendrías que haber quedado, lo que pasa es que aquel va a traer un argentino ya de experiencia, Sergio Pereira. Me acuerdo de Sergio Pereira, yo lo conocí, me dice: pero tengo otro equipo, ¿quieres irte conmigo? ¿A dónde? le digo yo. Al norte del país, se llama Atlético de Sullana. Ahí me doy cuenta de que yo me hubiese quedado en San Agustín, pero él tenía esa prueba en Sullana con Ronald Amoretti que era técnico de Sullana. Entonces le digo: ah entonces no me quedo porque tú me vas a llevar. En Sullana está la moneda me dice. Entonces me lleva a Sullana, ahí estaba, ese es mi destino….

Tu destino, eso no es casualidad…

Mira como es, yo voy a Sullana, me hacen pruebas, también me llevan a Querecotillo que está de Sullana más allá, si en Sullana hacia 42 grados, en Querecotillo hacia 47 grados no sabe lo que era, encima eran como 200 jugadores que teníamos que hacer la prueba ahí, nos hicieron jugar 4 partidos, las uñas de mis pies estaban achicharradas, las ampollas que tenía, hice como 7 goles, todos eran jugadores de ahí de la zona, todo chatitos, algunos estaban jugando descalzos. ¿No habrá estado Chiroque?

Chiroque llegó después. Ahí jugué 4 partidos y de ahí ya me quería ver Amoretti y me hacen contrato y cuando llega el Lander Aleman me hacen contrato por 4 años. Ya tenía 19 años y ahí donde...viste que a Sullana le dicen la Perla del Chira? Ahí me robe la Perla del Chira jajajaja. Me enamoré. Tú sabes que a mi público le gusta el aguadito, tú sabes que la pelotita es mágica.

¿Cómo empezaron ustedes?

No, me costó tres meses loco, uno está acostumbrado a que el futbolista solamente al toque nomás, estaba tres meses, sabes las cremoladas que gasté, los helados que gasté, hasta que tuve que entrar por la suegra, me costó muchísimo. Cuando la conocí, era anfitriona, la vi en un supermercado y encaré al toque como cordobés, lo que pasa es que yo entro mal porque me voy de Ciclista de Lima a Sullana, estoy los primeros dos meses y la conozco y la veo. Y nosotros tenemos unas cosas que decimos allá que acá tienen otro significado, entonces ella era anfitriona de una marca de cerveza, con su vaso de cerveza y me dice: señor usted quiere probar. Y me da el vaso de cerveza, entonces yo haciéndome el canchero le digo: ¿escúchame pendeja, no estás muy pendejita? no sabes. ¿Qué me estás diciendo? seguridad. No,no, te estoy diciendo si no estás muy chiquita. No me insultes. No sabes el quilombo que se armó, entre mal. Después de verla, la veía en la calle, se veía chiquita. Tú sabes que conocí a ‘Agapo’ Gonzales, no sé si recuerdas. Claro. Era el capitán, mi capi, él tenía una camioneta y la guardaba en una cochera y justo esa cochera era de mi suegra, pero nosotros llegamos ahí y la tía siempre, mi viejita, mi vieja peruana, cocinaba y siempre salíamos de entrenar como a las doce y media, una y siempre me pedía que le acompañe a guardar su camioneta y nos comíamos un ceviche con la tía porque ella hacía sus comidas ahí también y yo no sabía que ahí vivía. Entonces yo la veía por la calle y siempre me la quería acercar y me hacía una caraza hasta que cuando yo voy a la casa de la suegra, yo voy con un jugador, una amiga y él ya había llegado a otra amiga y me llevo a mi para ya sabes…estábamos en la casa de mi suegra, que en ese momento no era mi suegra, los dos jugadores con dos chicas ahí, ahí yo tirando maicito cuando de pronto se abre la puerta de la calle y es ella, me doy vuelta y la veo. Hola. Mamá quiero hablar contigo dijo. Viene mi suegra y nos dice: mi hija está cansada, se tiene que dormir, se van a tener que ir. Si, vamos, vamos. Y arranqué. pero antes de irme le conté lo que pasó y me dijo. ah tú eras. Si, me contó. ¿Me da permiso para venir a verla? le digo. Cuando van saliendo las chicas con las que estábamos nos dice: bueno y ahora ¿Qué hacemos? Le digo querida te tengo una mala noticia, lo nuestro no puede ser.

La tenías clara.





De ahí ya al otro día primerito ahí con una florcita por la ventana, tocando y sale mi suegra: no, está trabajando, la puedo esperar le digo. Si,si. Pasaba, la esperaba, me iba, así estuve tres meses, un día la encuentro ahí y le digo yo soy de Córdoba y en Argentina pendeja le decimos a las mocosas. Ella me creyó, empezamos a tener una amistad, le llevaba cremolada, tenía la panza así de cremolada y no podía robarle ni un beso, hasta que dije ya no puedo más le tengo que dar un beso como sea, dije nena, una gaseosita, le doy vuelta y me metí un chape, y cuando la suelto ahí prendió …





Aplauso para el Checho.





El día miércoles cumplimos 28 años de casados, el 8 de diciembre por civil y el 8 de enero cumplimos 28 años de casados en Argentina, en Córdoba. Aprendan lo que ha hecho el Checho, caramba tres meses, esa pelotita ha ido evolucionando. Checho tú has vestido 13 camisetas aquí en primera en Perú, cuéntanos cada anécdota en los equipos que has estado. Primero ya te he hablado de ciclistas, pero eso estaba en segunda división. De ahí me voy a primera división, me voy a probar a Sullana y ahí me quedo años, el tema de Sullana es que a mí me ve Ronald Amoretti que era el técnico y llega el equipo cuando yo llego estaba peleando casi el último puesto, el descenso, yo no debutaba todavía, incluso Ronald que hablamos hace poco me dijo: la verdad que cometí el error de no ponerte.





¿Cuál fue su argumento?

Supuestamente él me dice ahora, porque a mí nunca me ha gustado preguntar a los técnicos porque he jugado o porque no he jugado, lo que él me dijo que como estaban peleando la baja, los jugadores de mucha experiencia, entonces tenía que salvar con los jugadores, yo tenía recién 19, ni siquiera había debutado en primera profesional, y él me dice que no sabía que venía de Ciclistas Lima, estuve tres meses entrenando con Sullana, ni si quiera me ponían en los partidos del B. Me mandaban a dar vueltas, entonces el equipo no aguanto más a Amoretti y trajeron al Tano Bártoli, de ahí es donde llega Lander Aleman con el Tano Bártoli, pero que pasa, cuando estábamos en la casa del jugador, llega con un memorando. Se me apareció y me dijo: por bajo rendimiento tiene que dejar la casa del jugador y rescisión del contrato, tres meses estuve entrenando ahí ¿Qué significaba eso? que no iba a debutar en profesional, que me tenía que volver a mi ciudad, que el sueño que uno tiene por jugar se esfumaba, no sabes lo que fue esa semana, no dormía, lloraba, tenía que hablar con mi viejo y me decía: quédate, no te vengas, seguí entrenando. Y yo le decía: pero ya me echaron. porque ya me mandaron la carta de recesión y todo eso. Fue muy duro ahí porque ya estaba de novio, ya estaba con Chio, ya estábamos saliendo, entonces llega Lander Aleman con el Tano, lo presentan al Tano, yo tuve que ir, tuve que presentarme, cuando yo veo que el tano es argentino yo digo: ya está, siempre los argentinos nos ayudamos en todos lados y Tano era más renegón, yo entré temblando así porque ya me habían dicho que me tenía que ir, yo le pregunto al Tano: profe, ¿toma mate o come ceviche? y el Tano da vuelta y me dice: ¿Qué mate? si estamos en Perú, comemos ceviche acá. Así contestó mal. No, yo me tengo que ir dije. Él era de esos técnicos que tenían la palabra corta y era como agresivo, pero era su forma de ser, yo dije no, tengo que irme, un martes. Entrenamos todo ahí y terminando el entrenamiento dijo: tengo una lista de 7 jugadores que tienen que dejar el plantel, así que mañana voy a hablar con ellos porque ya somos muchos. Al otro día miércoles, delante de todos dijo: ¿Quién es el cordobés? yo salgo entre medio de todos. Soy yo profe, me dijo ¿Vos sos el cordobés ? ¿y por qué no juegas? No sé, porque el técnico que estaba me dijo que los muchachos que estaban tenían experiencia, a mí no me ha querido. Bueno, jugábamos nosotros con Cristal, el domingo, por el intermedio, o sea estaba el Apertura y el Clausura y antes había un partido intermedio. El Cristal de Garay, de Julinho, un equipazo tenía. Me dijo bueno te quiero ver el domingo, delante de todos. El día jueves titular en el partido de práctica por los titulares, ni la toque, estaba más asustado, nervioso, ni tenía un gol, ni siquiera me chocaba. Yo dije bueno, el profe no dijo nada, terminó el partido y nos fuimos, el domingo titular con Cristal hermano. Primero la presión porque ya tenía el documento esperándome, mi bolso ya estaba hecho, solamente tenía la mochila que tenía el cepillo y todo eso, así jugué ese partido. A los quince minutos un pase de ‘Pata de Rana’ y pum adentro, lo clavó a Quezada, hago mi gol, salgo gritándolo, me abrazo con todos, Chio estaba ahí, empecé a llorar. Es un recuerdo que siempre lo tengo hermano, si no fuera por ese gol no sé dónde estaría ahora, tenía que dejar todo lo que había hecho y el sueño. Termino de jugar el partido, jugamos bien, le ganamos 2 a 0 a Cristal y creo que después de 10 partidos que no ganábamos, estábamos peleando el descenso y estábamos todos en el vestuario y yo me voy a una orilla y me siento porque era la primera vez que estaba con los titulares y yo estaba llorando y entra el Tano: cállese la boca. El martes tenemos entrenamiento a la 1 acá. Y cuando se va, se da la vuelta y me dice: ¿el cordobés? ahí esta profe no lo podemos parar, está llorando. ¿Profe que paso? buen partido hijo, buen partido. Uy para que, ya pues salimos, me felicitaron y todo eso y llegue a la casa, al bolso ya le habían sacado la ropa.

Qué lindo.

La verdad que esa anécdota con Chio ya estábamos de enamorados, viste, y bueno empecé a jugar a hacer gol y gol, necesitaba esa pizca de oportunidad nada más para poder yo demostrar o empezar a hacer goles y es el Tano Bártoli que es mi padre futbolístico me la dio, empecé a jugar, a hacer goles, ahí me hacen contrato por cuatro año y me quede todos esos cuatro años, pasamos momentos lindos ahí, antes no era sudamericana, antes era Conmebol, ese gol significó toda la carrera que hice, me quede acá, me enamore, mis hijos, mi carrera, entonces solo necesitaba esa oportunidad, sino donde estaría. Que linda historia, ese es bravo, imagínate jugar con toda esa tensión, eso habrá sido. Y de ahí Deportivo Municipal… Si, después de ahí yo estoy 4 años en Sullana, me sale una oportunidad en Muni, Lander no me quería dejar ir, yo le expliqué que era la capital, déjame ver cómo me va en la capital eso, me fui a deportivo municipal, tenía buen equipo también con ‘Kanko’ Rodríguez, León Rodríguez, Tempone, Pachito Guzmán, Lovera.

Marco Lovera, una leyenda.

Nosotros llegábamos en el bus y Lovera llegaba en terno, con una cara, Marco Lovera con una cara que parecía que venía de una rumba. Llegaba al entrenamiento con terno, todos estamos cambiándonos con buzo para entrenar y aparecía Lovera con terno. Una vez estábamos con el técnico para entrenar en el Huayna Cápac, en el parque zonal, y había animales de todo y un día ‘Titín’ Drago estaba dando una charla con el ´Chino´ Rivera y faltaba Lovera, y viene Lovera en caballo, venía en el caballo, no sabes lo que fue eso, pero jugaba bien ahí, estaba Tempone, Kankun, León Rodríguez, ‘Mágico’ Gonzales, el ‘Muñeco’ Fernández, ‘Tata’ Reyes, un equipazo, no sabes lo que era.

