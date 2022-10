¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados y continuamos la charla con un personaje de aquellos, un tipo que a los 63 años tiene alma de joven y sonrisa de chibolo. Con ustedes, un maestro, Horacio ‘La Pepa’ Baldessari. Si te gustó la primera parte de la entrevista, no te puedes perder la que viene a continuación.

En esta segunda parte de la entrevista conoceremos el lado artístico de la ‘Pepa’ que hizo de cantante y bailarín en un conocido programa de televisión . Además nos contará de un goleador histórico de nuestro fútbol peruano, el gran Franco Navarro.

Por supuesto también tocaremos la famosa anécdota del soborno cuando era entrenador y su respuesta usando los billetes que dio la vuelta al mundo. Así que sin más preámbulos, y porque se que ya están desesperados por el ‘aguadito’, vamos con ‘La Pepa’.

En las concentraciones de Cristal estaba también Franco Navarro

El tipo más renegón que he conocido en mi vida. “Viejo dámela, dámela”, me gritaba y yo respondía “La put... que te... anda buscarla voz”. Pero un tipazo. La fortaleza física que tenía, era de acero. Además por sus características de jugar yo salía ganando. Él se ‘fajaba’ con los centrales y la ‘Pepa’ llegaba limpio a empujar la pelota

Entonces Franco hacía el gasto y tu sacabas provecho

Un día martes llego al club y lo veo destruido en el consultorio. Le estaban poniendo cremas y curando y le digo “Oiga señor Navarro me tiene cansado, todos los días lo veo tirado”, y Franco quiso levantarse y me gritó “Viejo pelotudo, agradece que me duele la rodilla sino salgo y te agarro”. Un fenómeno Franco.

Hablemos de tu nacionalización en Bolivia

Me nacionalizaron en dos días, me hicieron de un pueblo chico llamado Arecaja. Lo hicieron porque venía un muchacho argentino y así yo liberaba cupo. Pero al final el compatriota llegó, vio todo y se regresó. Eso sí, muy decente porque devolvió la plata que le habían adelantado. El problema es que el hijo de pu.. me dejó boliviano jajaja. Cada vez que venía una fecha de Eliminatorias me hacía el lesionado para que no convoquen, es que en esa época la selección se comía de a ocho.

Pero en Perú te arraigaste

Vine por seis meses y llevo 32 años y a prueba jajajajajaj

¿Saliste goleador en tu primera temporada?

El año que vine a Municipal llegó a mitad de temporada y estaba el maestro de maestros, Claudio Adao. Él fue el goleador aquel año. En 1991 sí salgo goleador y campeón con Cristal y es increíble el feeling que tengo con los hinchas del club. Mira que solo estuve dos años y medio y nació una relación tan linda. Y es raro, porque los ídolos están 12 o 14 años en un equipo.

¿Y tu relación con los barristas?

Yo me llevaba a los tres capos de la barra de Cristal: ‘Valderrama’, ‘Cachaco’ y otro más a mi departamento. Antes le decía a mi mujer que guarde todo el oro y la plata. Luego les daba casetes con canciones de la barra de los equipos de Argentina para que le cambiaran la letra.

Eso me recuerda el rap de Sporting Cristal donde sales cantando

Eso salió de parte del grupo Dudó. Recuerdo parte de la letra y decía “Siempre nos dijeron que éramos un equipo...”. Fue bravo para grabar eso. Si dicen que el color ‘jala’ es verdad, porque Pablito Zegarra, Antón, Leo Rojas y Percy Olivares grabaron en diez minutos, pero los ‘blancos’: Maestri, Navarro y yo no acertábamos

¿Y cómo llegaron a grabar?

El líder del grupo Dudó ya estaba cansándose y mandaron a comprar sangría y caliente. Nos llenaron los vasos. Pasó una caja, en la segunda caja tomé yo solo, me agarró la emoción y a la tercera caja grabé jajajaja Que linda época, teníamos unas caras de jovencitos. Recuerdo que Antón rapeaba, bailaba. Sale Miguelito Miranda también, que en paz descanse.

También le metiste al baile, en el programa de Gisela Valcárcel

Se llamaba ‘Bailando con las Estrellas’, era por Panamericana Televisión y yo trabajaba allí. Pero a mi la música me rebota. Sucede que llevábamos tres meses sin cobrar, yo ya había dicho que no iba a bailar, pero un día me llaman y me dicen que estaban pagando. Voy volando, subo al quinto piso, pero no había nadie. De pronto se abre una puerta y sale la chica de la producción. Me dijo que me habían engañado, pero allí nomás me dijeron que era por una obra social. Era por un pequeño con infarto cerebral, al que yo iba a representar. Imposible decir que no.

¿Cómo fue tu debut en la pista?

Ese día había cámaras y más cámaras y yo dije “esto no es como una cancha de fútbol” y me ‘blanqueé'. Empezó la cuenta regresiva, 7, 6, 5... y la chica que bailaba conmigo me dijo que la siguiera nada más. Bailamos ‘Te compro tu novia’ y fue un minuto con 20 segundos. Recuerdo que la primera jurado, una que siempre sale, me comentó “Pepa no encuentro tu paleta” y zas me puso cero la hija de... jajajaja

En una Teletón también hiciste un sketch de ‘La Vecindad del Chavo’

Yo era la ‘Bruja del 71′ y Manolo Rojas agarra y me dice “Mira donde terminaste Pepa”, como me reí. Después también hicimos ‘La Familia Adams’, carajo cada huev... que me han hecho hacer.

¿Cómo empiezas tu carrera como entrenador?

Lo que pasa es que cuando llega Amaral quería sacarme de la concentración de Cristal, del equipo, pero los hinchas me respaldaban. Yo entraba los últimos veinte minutos y hacía gol. Pero entonces me llama para cenar Federico Cúneo y yo ya sabía lo que me iba a decir y así pasó. Me mandaron a dirigir al Aurich Cañaña. Llegamos a la finalísima de la Copa Perú y jugué cinco amistosos ante el primer equipo de Cristal, con Amaral. Le gané cuatro y empaté una. Se equivocó mucho Amaral conmigo e incluso se lo dijo a Julinho.

¿Cuál fue el problema con Amaral?

Es que luego de salir campeones hubo una parrillada, yo estaba cocinando 32 pollos para todo el plantel y me hervía la cerveza que tomaba. Un dirigente se me acerca y me pregunta qué me parece Amaral para entrenador. Yo le dije que para mí no estaba para dirigir Cristal. Eso se lo chismearon, en la pretemporada en Chincha me llamó a su habitación y yo le dije “a ti te han contado esto, esto y esto”, pero ya estás en mi club y yo mato por vos. Pero nada fue igual, no sabía que hacer para sacarme y al final me fui.

Vamos con unas historias increíbles. La del dinero

Lo que pasa es que querían sobornar a mi arquero. Teníamos que ir a jugar a Huamachuco, me amenazaron por teléfono y ya la cosa estaba caliente. Pero el viernes se me acerca mi arquero Víctor Ulloa y me muestra un sobre con 1,400 soles y me cuenta que le sacaron una pistola y le dijeron que se enferme y no viaje y no quería hacerlo. Yo fui a poner la denuncia y me incliné por el Canal 4 para declarar y cometo el error de bajarme los pantalones y decir “Tu plata me la paso por...” porque yo sabía de dónde venía esa plata. Pero les dije que no sacaran eso, salvo pasara algo. Al final perdimos 1-0 con un gol a los 97 minutos y sacaron la nota. Todos vieron mi cu... e hicieron 1000 puntos de rating. A mi me suspendieron a perpetuidad, luego lo bajaron a 30 años, volví a a apelar y quedó en 5 años que me tuve que comer.

Y la historia de la escopeta con ‘Damián’ y el ‘Toyo’

Esa broma me la hicieron bien, se prestó mucha gente. Me hicieron pasar un día de mier...desde la mañana que llevé a mi hija al nido hasta que llegué a mi casa y le habían puesto carteles que decían ‘Pepa a la política marca el 69′. Yo reventé, tiraba trompadas y me acordé de la escopeta de aire comprimido. Salgo y meto un tiro, felizmente solo salió una persona lastimada que estaba cortando un árbol. Después me dicen que todo era una cámara escondida.

Y la que fuiste a la tienda y no volviste

Jajajajaja no fue así, le dije a mi ex pareja que me haga un bolso para cuatro días y regresé al año y dos meses. Es que en Chiclayo no me dejaban venir, cerraban el aeropuerto cuando llegaba. Pero regresé ah, estaba trabajando.

Dicen que eres un maestro de la parrilla ‘Pepa’

Argentino que no sabe hacer parrilla es paraguayo. Mi especialidad es el pollo al limón, el asado de tira y ahora le podemos incluir la ‘sopaseca’ jajajaaja

Amas al Perú

Cada vez que iba seguido a Argentina, a los siete días ya me ‘picaban’ los pies para volver. Tengo 32 años acá, la mitad de mi vida. Pero no se que va a pasar a fin de año. Doy gracias a Dios por toda la gente que me quiere.

