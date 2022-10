‘La Fe de Cuto’ recibió al siempre divertido Horacio ‘La Pepa’ Baldessari, el delantero argentino que llegó para brillar en Sporting Cristal y para quedarse toda la vida. El popular ‘Fierita’ contó sobre su llegada al Perú, producto de una mentira descarada.

Cuando la ‘Pepa’ ya era un jugador con trayectoria en Argentina y Bolivia, arribó a Deportivo Municipal en 1990. Lo que pocos sabían es que fue traído con engaños.

“Me trajo Sergio Missaglia, el único empresario que había en Perú. Me trajo diciéndome que ya estaba todo arreglado, prima, sueldo. Llego en la mañana, me tenía que presentar al equipo y me lleva al Manuel Bonilla. Cuando veo al utilero, parecía el chofer del tren fantasma, en mi vida vi una cosa más fea que Willy, era más feo que pellizcarse los h...”, inició.

“Le digo: “Disculpe, me podría dar ropa”, él me contesta: “¿No trajiste ropa?”. La cuestión es que me juntó un pantalón, una camiseta y un par de medias. Le digo a Missaglia: “¿A dónde me has traído? No tienen ropa, mejor vengo mañana”. De ahí, Guillermo Calvo me regaló un montón de ropa. Al otro día llego con ropa nueva marca Calvo y resulta que yo no estaba contratado, estaba a prueba ”, añadió.

Así como lo leen, la ‘Pepa’ Baldessari, delantero argentino de 32 años, había sido llevado a Deportivo Municipal a pasar una prueba. Pese a la molestia que le causó al atacante esto al principio, decidió tragarse su orgullo y pasar la prueba, lo que no sabía es que ese sería el primer paso para iniciar una nueva vida en un nuevo país.

“Le dije a Sergio: “Hijo de p..., me sacas de Córdoba, me dices que está todo arreglado y ahora tengo que venir a probarme, yo tengo como 30 años, cómo me voy a venir a probar, vámonos”. Pero luego se me salió el escorpiano y dije: “Me voy a probar”, sostuvo.

“Me ponen en el equipo B, con una pelota durísima. Al final del primer tiempo ganaba el equipo B con dos goles de la ‘Pepa’. El segundo tiempo termina 3-2, tres goles de la ‘Pepa’. Se bajó el gordo Missaglia como si hubiera traído a Messi. Le dice al profe Juan José Tang: “Profe, ¿Qué tal el muchacho?”. Tang le dice: “Me gustó mucho pero quiero tenerlo 15 días más a prueba””, agregó.

El resto es historia conocida, tras un buen año en Deportivo Municipal, fichó por Sporting Cristal donde jugó hasta su retiro en 1993, logrando el título nacional de 1991.

