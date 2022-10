Si hay una espina clavada que tiene Leao Butrón es no haber ido al mundial de Rusia. El portero considera que luego de sus dos grandes campañas en el arco aliancista, Ricardo Gareca no fue justo con él, ya que considera que salvo Pedro Gallese, él estaba en un nivel superior a Carlos Cáceda y José Carvallo que fueron los elegidos por el ‘tigre’.

Esto y mucho más sobre los arqueros que defendieron el arco de la ‘Blanquirroja’ lo pueden encontrar en el libro “En tus manos me encomiendo” que acaba de publicar Rubén Marruffo con el apoyo de la Municipalidad de Lima. La obra narra 30 historias de recordados porteros como Juan Valdivieso, Juan Honores, José Soriano, Rodolfo Bazán, Rafael Asca, Luis Rubiños, Ottorino Sartor, José González Ganoza, Miguel Miranda, Pedro Gallese, entre otros guardianes de los tres palos.

“Los otros arqueros no eran más que yo”

El excapitán y golero de Alianza Lima dejó entrever que no era de la simpatía del DT de Perú. “ Todo lo que estaba al alcance de mis manos, lo hice bien, eso me deja con la conciencia tranquila. Tuve dos años (2016 y 2017) realmente muy buenos, así que la decisión de mi convocatoria a la selección pasaba por el lado del técnico , algo que ya no estaba al alcance de mis manos” , explicó sobre su ausencia en el grupo que disputó las Eliminatorias a Rusia 2018.

Jugador y capitán de Alianza Lima se retiró después del 'descenso' del 2020 (Foto: @leaobutrón)

“ Sin ningún tipo de reclamos y con mucha modestia y respeto, creo que salvo Gallese, los otros arqueros no eran más que yo, pero entiendo que Gareca respaldó a su grupo y eso también es importante ”, añadió el guardameta ya retirado.

Para tratar de llegar al ‘equipo de todos0 el golero de Alianza Lima buscó seguir el manual de un grande como Julio César Balerio.“ Trate de medir mis cargas de trabajo para llegar bien descansado a los partidos. Recuerdo que el ‘Viejo’ en la semana trabajaba técnica, centros y algo más; en contra de lo que muchos pudieran creer, no entrenaba mucho, cuidándose de llegar bien a los partidos ”, recordó.

“Nadie se acuerda de mí en la selección peruana”

Leao Butrón es consciente que su paso por la ‘Blanquirroja’ no fue el de los mejores. “ Nadie se acuerda de mí en la selección, por los malos resultados que obtuvimos, pero fue una época muy difícil, prácticamente íbamos a la guerra con un cuchillo . Me tocó ser titular en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 (en las que Perú quedó último) y en la Copa América de Venezuela 2007 (Perú fue eliminado en cuartos de final, goleado 4 a 0 por Argentina)”, recordó.

“ Me hubiera gustado estar en un episodio feliz de la selección peruana, pero, a decir verdad, lo que logró la selección de Ricardo Gareca hace que todo lo demás quedé completamente opacado. Clasificar al Mundial definitivamente te marca y eso ha sucedido con los actuales seleccionados ”, reconoció.

Periodista Rubén Marrufo recogió testimonio del golero en su libro "En tus manos me encomiendo" (Foto: José Reynoso)

