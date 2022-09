Para nadie es secreto que la relación entre los exarqueros Leao Butrón y Paco Bazán no es la mejor. De hecho, en los últimos tiempos y ya retirados del fútbol, los exjugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes han intercambiado puyas el uno contra el otro desde distintas plataformas.

Sin embargo, pocos conocen el origen de esta enemistad y, lejos de lo que varios puedan pensar, esta no se originó del tiempo en que ambos se mantenían vigentes en los campos de juego. La rivalidad es reciente y Leao Butrón reveló exactamente cuando inició.

En un debate en el programa A Presión Radio, los panelistas recordaban situaciones en que compañeros de un mismo equipo no se llevaban bien. Al llegar a los arqueros se mencionó a Salomón Libman y George Forsyth en Alianza Lima, y a ‘Chiquito’ Flores con Óscar Ibáñez en Universitario.

Fue en ese momento en que Leao Butrón aclaró que su riña con Paco Bazán no inició cuando eran futbolistas activos.

“ Con Paco, nunca en la vida (me llevé mal), un día me filmaron en mi casa hablando de la ‘U’, pero estaba en mi casa. Y el hombre salió a defender a la ‘U’ como si fuera la Trinchera, como si hubiese sido un ídolo. No seas abusivo, salió corriendo de un clásico, cuando se retiró se volvió un ídolo (risas)”, señaló.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, en redes sociales se propaló un video en el que Leao Butrón hablaba de Universitario de Deportes, durante una reunión privada en su casa. “En el único año en la historia del fútbol peruano en el que se eliminó la baja, ¿Sabes cuándo fue? divina quién estaba último, la ‘U’”, la única vez que se eliminó la baja. La ‘U’ es una m....”, dijo Butrón.

Esto provocó la respuesta de Paco Bazán en su programa ‘El Deportivo en Otra Cancha’. A partir de ahí inició un intercambio que, al parecer, está lejos de terminar.

Video fue difundido en redes sociales.

Butrón vs. Bazán, un pleito antiguo

El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, encendió las redes con una extensa publicación contra su excolega Paco Bazán, a quien acusó de haberse “corrido en un clásico” y haberse”orinado de miedo”.

“Sorteo de guantes para quien adivine quién es... se corrió en un clásico porque se orinó de miedo, en la selección sub 23 le pegaron en un entrenamiento y se fue llorando, usó guantes en su carrera, pero nunca tuvo manos”, publicó Butrón en su cuenta e Twitter.

Post de Leao Butrón contra Paco Bazán. Foto: Captura.

Esta no es la primera vez que ambos porteros se enfrascan en un intercambio de puyas. “Viendo el final del programa deportivo por la noche de ATV solo necesité 15 segundos para confirmar el crecimiento de Paquito, de joven en el fútbol siempre lo vimos (todos) como baboso, pero ahora es un baboso más completo, felicitaciones! Nunca lo dudé, desde pequeño sobresalías”, escribió Butrón en Twitter en abril de este año.

Pero Bazán no se quedó callado. “ Yo me quedé con las ganas de responder el post de un miserable que alguna vez jugó fútbol y ahora está desempleado y está desesperado buscando pantalla. Quiere que lo contraten. El tipo tiene una neurona y el coeficiente intelectual de un árbol... ”, arrancó el popular ‘Paco’ contra el aliancista, como respuesta a un post después del último clásico.

“ Pobre tipo es un burro por eso le dicen Leao Burrón... Le gusta escribir en Twitter , pero inhabilita la opción de respuesta. Este tipo sigue en ‘modo hincha’, a pesar que ha sido declarado como no grato por el Comando Sur, no lo quieren ni sus hinchas, por ser parte de la indisciplina e hizo que Alianza Lima descienda ”, agregó a su discurso.

Leao Butrón recibe terrible respuesta de 'Paco' Bazán por polémico Twitter (video: ATV)