La partida de Diego Maradona, generó miles de homenajes al rededor del mundo, pero ninguno tan recordado como el que le brindó Lionel Messi, con una emblemática camiseta durante de Barcelona ante Osasuna. La estrella de PSG, luego de un año y medio, contó un episodio casi paranormal dentro de su casa que lo ayudó a elegir el tipo de homenaje para el ‘Pelusa’.

Gastón Recondo, periodista de TyC Sports, tuvo le diálogo con Lionel Messi que le hizo poner la piel de gallina al reportero que nunca esperó escuchar la historia sobre el homenaje de aquel 29 de noviembre 2020.

“ Te voy a contar una cosa del festejo ese que antes no lo conté. Conte como fue la sensación, pero estaba la noche antes con Antonella acostado ahí, entonces pensaba: tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo ”, señaló el capitán de la selección argentina.

Lionel Messi revela un momento inexplicable sobre homenaje a Diego Maradona (Video: TyC Sports)

Lionel Messi encontró camiseta de Diego en depósito

Habían pasado solo cuatro días desde la partida de Diego Maradona y su ‘presencia’ parecía ser más fuerte que su ausencia. “Y o tengo la parte del museo que tengo trofeos y camiseta, digo voy a ver que hay una camiseta de la selección o algo, y subí donde tengo una puertita que siempre está cerrada, donde metemos y guardamos cosas, justamente estaba abierta. Había una silla arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi ”, relató con la misma sorpresa de aquel día.

“ Pero esa puerta siempre está cerrada y no sé que hacía allí, en realidad, porque ni me acordaba que la tenía. La miré y dije ya está. Fue increíble, nunca lo había contado ”, contó un episodio que solo lo sabía su familia.

Aquel ‘mensaje’ de Diego Maradona sorprende hasta ahora al jugador nacido en Newell’s Old Boys. “ Eran como las once de la noche, nosotros no concentrábamos íbamos el mismo día a la cancha, yo estaba pensando buscar una camiseta de la selección la 10 y me parece increíble ”, apuntó.

Lionel Messi: “Fue deficil el gol, hasta aquella jugada”

Luego de conseguir la camiseta y cargrarla durante casi todo el partido ante Osasuna, el diez también reconoció ‘algo especial’ cerca del arco para poder anotar y festejar. “ En esa época no venía haciendo muchos goles, no era que hacía goles en todos los partidos. Pasó que íbamos dos y tres a cero y después de la nada apareció esa jugada. Me acordé que tenía la camiseta y esperé a quedarme solo para hacerlo ”, finalizó el actual capitán de la selección argentina.

