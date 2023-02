Alberto ‘Mudo’ Rodríguez volvió recargado a ‘La Fe de Cuto’ para la segunda parte de una entrevista que dio que hablar. El exzaguero de la selección peruana recordó todo el aguadito que le dejó Juan Manuel Vargas cuando coincidieron en Universitario de Deportes.

Como se recuerda, el popular ‘Mudo’ llegó a Universitario en un fichaje que fue de los más relevantes de ese momento. El defensor comenta que en el cuadro ‘merengue’ la pasó muy bien, pese a que no se daban algunos resultados.

“Con Cristal también quería que vaya pero no era la expectativa que uno tenía. La U vino con todo su interés y afecto, no era cualquier jugador, estaban interesados, en esa época estaba Vento y arreglamos y todo, en la U me trataron muy bien, no me puedo quejar, disfruté teniendo de compañero a Juan Manuel Vargas Risco, el mejor, en ese tiempo también estaba John Christian, en ese tiempo no ganábamos mucho, pero nos reíamos, la pasamos bien”, indicó.

En ese periodo, el ‘Mudo’ fue testigo de las locuras de Vargas. Uno de los más perjudicados fue su compañero de zaga, Horacio Benincasa, quien tuvo que reemplazar un par de medias mancilladas por el exjugador de Fiorentina.

“Entrenábamos y luego nos íbamos a concentrar y el Loco, con sus ocurrencias, agarra las zapatillas del ‘Che’ y se las mea y cuando se quiso poner las zapatillas, todas chorreando, se tuvo que poner sandalias” , relató.

“Después otra cosa que hacía el Loco, agarraba los polos de Siucho, de Enmanuel Paucar, y se los ponía y los anchaba. Hay una que no puedo contar, pero fue espectacular, yo le decía ‘Loco’, un día te van a agarrar los chibolos porque eran como 5 o 6 chibolos. El Loco a Miranda lo tenía también... a Pajita sí lo respetaba. El ‘Loco’ te hace el día, la tarde, la noche en cualquier momento...”, añadió.

Lo que no contó Rodríguez lo hizo el ‘Cuto’. Según Guadalupe, Vargas abrazaba amablemente a los menores, algo que los juveniles aceptaban con agrado hasta que el ‘Loco’ comenzaba a apretar y ellos terminaban dormidos.

‘Mudo’ Rodríguez: Sus anécdotas con Gareca, el ‘Loco’ Vargas, las ‘diabluras’ de Jean Deza y qué hace ahora

Mi gente, una semana más con ustedes. Cómo una primera parte no fue suficiente, te traemos la segunda entrega de la picante entrevista que le hicimos a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’ en la que nos cuenta más detalles de ese sueño tan lindo que vivimos en el 2018: la participación de Perú en el mundial Rusia 2018. Totalmente emotiva.

Luego de hacer un repaso por su faceta como jugador en la Liga europea, Alberto Mudo Rodríguez recuerda sus pasos por Alianza Lima, Cristal y Universitario. Además, nos narra anécdotas con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y habla de las ‘travesuras’ de Jean Deza.

Finalmente, el ‘Mudo’ nos dice que ‘no se ha retirado’ y revela en ‘La fe de Cuto’ a qué se dedica en la actualidad. Finalmente nos cuenta cómo su vida cambió desde que ingresó a una comunidad religiosa. Comenzamos, mi gente, disfruten del programa y ya saben que la fe es lo más lindo de la vida.

